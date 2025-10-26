Dagens PS
Dagensps.se
Världen

"Presenter till Putin" – kampanj stöder nya supermissilen till Ukraina

Flamingo-missiler kommer vara ett effektivt vapen mot Ryssland framöver.
Flamingo-missiler kommer vara ett effektivt vapen mot Ryssland framöver.(Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

En tjeckisk kampanj har samlat in miljontals kronor som stöder Ukrainas militär genom en ny supermissil. Det handlar om Flamingo-missiler som kan nå långt in på ryskt territorium.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Flamingo-missiler kan nå hela 300 mil in på ryskt territorium och utrustas med en stridsspets på nästan 1,2 ton.

Flamingo-missiler är på gång

I augusti kom det uppgifter om att att Ukraina hade satt igång med produktionen av Flamingo-missiler, där prototypen var rosa som en flamingo, men som numera har bytt färg till svart.

Med den långa räckvidden kommer missilerna kunna slå mot mål långt in i Ryssland, berättar Kyiv Independent.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

04 okt. 2025

Kampanj ger pengar till supermissiler

Som ett direkt hån mot Rysslands ledare pågår nu samtidigt en tjeckisk insamlingskampanj som går under namnet “Presenter till Putin” och som har lyckats samla in nästan 600 000 euro, eller över 6 miljoner kronor, på enbart 48 timmar, enligt Euronews.

De insamlade pengarna ska främst gå till en Flamingo-missil, ett kraftfullt vapen mot den ryska militären.

Missilen har en jetmotor, färdas i 900 km/h, och är “motståndskraftig mot elektronisk krigföring och använder speciella GPS-system mot störningar” enligt den ukrainska tillverkaren Fire Point.

Vill se större produktion

ANNONS

Ukraina har redan använt Flamingo-missiler i kriget, på Krimhalvön, och enligt president Volodymyr Zelenskyj är den en av landets “mest framgångsrika missiler” som han vill se större produktion av i början av 2026.

När pengarna kommer in till tillverkaren Fire Point kommer missilen lämnas över till Ukrainas militär som då bestämmer vad supervapnet ska användas till.

Ukraina satsar på att dra nya fördelar i luften, ett av få platser där de kan mäta sig mot sin starkare motståndare.

”Att strida i luften är vår enda verkliga asymmetriska fördel på slagfältet just nu. Vi har inte lika många människor på slagfältet eller pengar som de har”, säger Iryna Terekh, produktionschef på Fire Point.

Ukraina satsar på egen vapentillverkning

När USA backar från sitt stöd i Ukraina har landet allt mer satsat på sin egen vapenproduktion inom landets gränser.

Den tjeckiska organisationen som ligger bakom insamlingen uppger att människor bör stödja missiler som kan “kan slå till mot Moskva och Sankt Petersburg”.

Stort intresse

Runt 9 000 personer har skänkt pengar till Flamingo-missilen och Martin Ondráček som står bakom insamlingen är nöjd med resultatet, där målet var 515 000 euro, enligt TVP World.

ANNONS

“Vi hoppades att vi skulle kunna samla in beloppet på en vecka, och vi gjorde det på 48 timmar.”

“Det är ett rekord”, säger han.

Läs även:

Ryssland drag oroar inte försvarsexpert. Dagens PS

Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KrigMissilMoskvaRysslandUkrainaUSAVladimir Putin
Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS