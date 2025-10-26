En tjeckisk kampanj har samlat in miljontals kronor som stöder Ukrainas militär genom en ny supermissil. Det handlar om Flamingo-missiler som kan nå långt in på ryskt territorium.
"Presenter till Putin" – kampanj stöder nya supermissilen till Ukraina
Mest läst i kategorin
Positiv comeback: Utrotningarna bland djur och växter minskar
Ny forskning visar att det går relativt bra för många djur och växter där utrotningarna faktiskt minskar i antal. Detta trots tidigare uppgifter om att jorden upplever en ny “massutrotning”. Visst, vissa arter har svårt att hinna anpassa sig när klimatet värms upp alltför fort och deras miljöer som isar försvinner, vilket därmed gör att …
Satellitbilder visar: Det dyker upp hus på världens mest isolerade ö
Vem har byggt hus på världens mest isolerade ö? Genom bilder från Google Earth har man identifierat oväntade husbyggen långt från civilisationen. North sentinel island ligger i bengaliska viken och är en av världens mest isolerade platser. Här tror man att sentineleserna har bott i över 70 000 år. Men omvärlden har bara haft ett …
Väldoftande svamp kan ta bort myggan – för alltid
När försommaren kommer till Sverige är det härligt att drömma sig bort till värmen och ljuset som väntar runt hörnet. Den svenska sommaridyllen störs däremot av ett välbekant surr i örat och ett ilsket kliande. Nu kan forskningen ha hittat det naturliga svaret på myggan – och det doftar blommor. Är du en av dem …
Rysk missil för kärnvapen var i luften 15 timmar
Den ryska kärnkraftsdrivna kryssningsroboten, som kan bestyckas med kärnvapen, uppges ha färdats i en hastighet av 14 000 kilometer i timmen under ett nyligen utfört test. I ett uttalande till den ryske presidenten Vladimir Putin, som släpptes på söndagen, uppger Rysslands högsta general Valery Gerasimov att en ny och kärnvapenkapabel kryssningsrobot testats. Kryssningsmissilen, som heter …
Trump straffar "fientliga" Kanada med nya tullar
Ontario har opponerat sig mot Trumps handelstullar, det får den amerikanska presidenten att svara med ytterligare tullavgifter på 10 procent mot Kanada. Donald Trump skriver i ett inlägg på Truth Social att tullpåslaget mot Kanada är en följd av ”allvarlig felaktig framställning av fakta”, rapporterar bland andra Bloomberg. Han anser att det är ett fientligt …
Flamingo-missiler kan nå hela 300 mil in på ryskt territorium och utrustas med en stridsspets på nästan 1,2 ton.
Flamingo-missiler är på gång
I augusti kom det uppgifter om att att Ukraina hade satt igång med produktionen av Flamingo-missiler, där prototypen var rosa som en flamingo, men som numera har bytt färg till svart.
Med den långa räckvidden kommer missilerna kunna slå mot mål långt in i Ryssland, berättar Kyiv Independent.
Senaste nytt
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Kampanj ger pengar till supermissiler
Som ett direkt hån mot Rysslands ledare pågår nu samtidigt en tjeckisk insamlingskampanj som går under namnet “Presenter till Putin” och som har lyckats samla in nästan 600 000 euro, eller över 6 miljoner kronor, på enbart 48 timmar, enligt Euronews.
De insamlade pengarna ska främst gå till en Flamingo-missil, ett kraftfullt vapen mot den ryska militären.
Missilen har en jetmotor, färdas i 900 km/h, och är “motståndskraftig mot elektronisk krigföring och använder speciella GPS-system mot störningar” enligt den ukrainska tillverkaren Fire Point.
Vill se större produktion
Ukraina har redan använt Flamingo-missiler i kriget, på Krimhalvön, och enligt president Volodymyr Zelenskyj är den en av landets “mest framgångsrika missiler” som han vill se större produktion av i början av 2026.
När pengarna kommer in till tillverkaren Fire Point kommer missilen lämnas över till Ukrainas militär som då bestämmer vad supervapnet ska användas till.
Ukraina satsar på att dra nya fördelar i luften, ett av få platser där de kan mäta sig mot sin starkare motståndare.
”Att strida i luften är vår enda verkliga asymmetriska fördel på slagfältet just nu. Vi har inte lika många människor på slagfältet eller pengar som de har”, säger Iryna Terekh, produktionschef på Fire Point.
Ukraina satsar på egen vapentillverkning
När USA backar från sitt stöd i Ukraina har landet allt mer satsat på sin egen vapenproduktion inom landets gränser.
Den tjeckiska organisationen som ligger bakom insamlingen uppger att människor bör stödja missiler som kan “kan slå till mot Moskva och Sankt Petersburg”.
Stort intresse
Runt 9 000 personer har skänkt pengar till Flamingo-missilen och Martin Ondráček som står bakom insamlingen är nöjd med resultatet, där målet var 515 000 euro, enligt TVP World.
“Vi hoppades att vi skulle kunna samla in beloppet på en vecka, och vi gjorde det på 48 timmar.”
“Det är ett rekord”, säger han.
Läs även:
Ryssland drag oroar inte försvarsexpert. Dagens PS
Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
EU:s nya plan kring kritiska mineraler – bryter beroendet med Kina
Det råder ett race med Kina och USA kring kritiska mineraler. EU har dock en ny plan på gång som ska göra att unionen kommer ifatt. Kina leder redan i racet kring kritiska mineraler över EU. Även USA börjar komma ikapp en viss del på området. Kina har dessutom infört nya regler som gör exporten …
Positiv comeback: Utrotningarna bland djur och växter minskar
Ny forskning visar att det går relativt bra för många djur och växter där utrotningarna faktiskt minskar i antal. Detta trots tidigare uppgifter om att jorden upplever en ny "massutrotning". Visst, vissa arter har svårt att hinna anpassa sig när klimatet värms upp alltför fort och deras miljöer som isar försvinner, vilket därmed gör att …
"Presenter till Putin" – kampanj stöder nya supermissilen till Ukraina
En tjeckisk kampanj har samlat in miljontals kronor som stöder Ukrainas militär genom en ny supermissil. Det handlar om Flamingo-missiler som kan nå långt in på ryskt territorium. Flamingo-missiler kan nå hela 300 mil in på ryskt territorium och utrustas med en stridsspets på nästan 1,2 ton. Flamingo-missiler är på gång I augusti kom det …
Satellitbilder visar: Det dyker upp hus på världens mest isolerade ö
Vem har byggt hus på världens mest isolerade ö? Genom bilder från Google Earth har man identifierat oväntade husbyggen långt från civilisationen. North sentinel island ligger i bengaliska viken och är en av världens mest isolerade platser. Här tror man att sentineleserna har bott i över 70 000 år. Men omvärlden har bara haft ett …
Väldoftande svamp kan ta bort myggan – för alltid
När försommaren kommer till Sverige är det härligt att drömma sig bort till värmen och ljuset som väntar runt hörnet. Den svenska sommaridyllen störs däremot av ett välbekant surr i örat och ett ilsket kliande. Nu kan forskningen ha hittat det naturliga svaret på myggan – och det doftar blommor. Är du en av dem …