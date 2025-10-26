"Presenter till Putin" – kampanj stöder nya supermissilen till Ukraina

Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Kampanj ger pengar till supermissiler

Som ett direkt hån mot Rysslands ledare pågår nu samtidigt en tjeckisk insamlingskampanj som går under namnet “Presenter till Putin” och som har lyckats samla in nästan 600 000 euro, eller över 6 miljoner kronor, på enbart 48 timmar, enligt Euronews.

De insamlade pengarna ska främst gå till en Flamingo-missil, ett kraftfullt vapen mot den ryska militären.

Missilen har en jetmotor, färdas i 900 km/h, och är “motståndskraftig mot elektronisk krigföring och använder speciella GPS-system mot störningar” enligt den ukrainska tillverkaren Fire Point.

Vill se större produktion

ANNONS

Ukraina har redan använt Flamingo-missiler i kriget, på Krimhalvön, och enligt president Volodymyr Zelenskyj är den en av landets “mest framgångsrika missiler” som han vill se större produktion av i början av 2026.

När pengarna kommer in till tillverkaren Fire Point kommer missilen lämnas över till Ukrainas militär som då bestämmer vad supervapnet ska användas till.

Ukraina satsar på att dra nya fördelar i luften, ett av få platser där de kan mäta sig mot sin starkare motståndare.

”Att strida i luften är vår enda verkliga asymmetriska fördel på slagfältet just nu. Vi har inte lika många människor på slagfältet eller pengar som de har”, säger Iryna Terekh, produktionschef på Fire Point.

Ukraina satsar på egen vapentillverkning

När USA backar från sitt stöd i Ukraina har landet allt mer satsat på sin egen vapenproduktion inom landets gränser.

Den tjeckiska organisationen som ligger bakom insamlingen uppger att människor bör stödja missiler som kan “kan slå till mot Moskva och Sankt Petersburg”.

Stort intresse

Runt 9 000 personer har skänkt pengar till Flamingo-missilen och Martin Ondráček som står bakom insamlingen är nöjd med resultatet, där målet var 515 000 euro, enligt TVP World.

ANNONS

“Vi hoppades att vi skulle kunna samla in beloppet på en vecka, och vi gjorde det på 48 timmar.”

“Det är ett rekord”, säger han.

Läs även:

Ryssland drag oroar inte försvarsexpert. Dagens PS

Polen stängde luftrum under ryska Kiev-attacker. Dagens PS