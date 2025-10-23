Dagens PS
USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Världen

Finland: "Ge Ukraina Tomahawks"

Finland vill att Ukraina ska få amerikanska Tomahawks
Finlands statsminister Petteri Orpo vill att Ukraina ska kunna eskalera kriget mot Ryssland genom att få tillgång till amerikanska Tomahawks. (Foto: Harry Nakos/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Finland vill ge Ukraina möjlighet att trappa upp attackerna mot Ryssland genom att ge landet tillgång till amerikanska Tomahawks.

”Ukraina måste vara utrustad för att matcha eller överträffa Rysslands kapacitet, eftersom Vladimir Putin bara reagerar på styrka”.

Uttalandet kommer från Finlands statsminister Petteri Orpo som hos Politico utvecklar resonemanget.

”USA och Donald Trump borde tillåta Ukraina att använda USA:s Tomahawk-missiler med lång räckvidd för att träffa mål långt inne i Ryssland”, säger Petteri Orpo.

Ryssland utgör ett ”permanent hot” mot europeisk säkerhet och därför behöver USA ge Ukraina de vapen landet behöver för att dels försvara sig och samtidigt få Ryssland till förhandlingsbordet, menar Orpo.

”Starkare än Ryssland”

”Putin tror bara på makt”, säger Orpo. ”Om vi vill stoppa kriget måste vi vara på samma nivå eller till och med starkare än Ryssland”.

Den finske statsministerns kommentarer sker samtidigt som Trump tillkännager omfattande nya sanktioner mot ryska statligt ägda oljebolag.

Under onsdagen tillkännagav USA:s finansdepartement sanktioner mot Rysslands största oljebolag, Rosneft och Lukoil, med hänvisning till Rysslands ”brist på seriöst engagemang för en fredsprocess”.

USA:s regent Donald Trump uppger sig vara ”irriterad” över att Ryssland och Vladimir Putin inte tar några steg närmare förhandlingar om fred. (Foto: Alex Brandon/AP-TT)
Trump irriterad över Putin

I samband med att sanktionerna presenterades visade Donald Trump frustration över Putins tröghet i förhandlingarna.

”Varje gång jag pratar med Vladimir har jag bra samtal, och sedan händer ingenting. Det bara händer ingenting”.

Den amerikanske härskaren vill ändå inte låta Ukraina använda Tomahawks. Argumentet är att det tar ”ett år av intensiv träning” för att lära sig avfyra de ”mycket komplexa” missilerna, enligt Trump.

Ska enas om Ukraina-stöd

I dag ska EU:s ledare försöka nå längre i planen för att nyttja Rysslands frysta finansiella tillgångar för Ukrainas räkning.

En fråga kring vilka villkor de så kallade reparationslånen ska ha. Frankrike vill att Ukraina ska beordras lägga pengarna på vapen tillverkade i Europa.

Vissa andra länder, där Sverige nämns som ett, sägs vilja att Ukraina ska kunna välja fritt hur man vill använda pengarna.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

