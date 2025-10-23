Finland: "Ge Ukraina Tomahawks"

”Ukraina måste vara utrustad för att matcha eller överträffa Rysslands kapacitet, eftersom Vladimir Putin bara reagerar på styrka”.

Uttalandet kommer från Finlands statsminister Petteri Orpo som hos Politico utvecklar resonemanget.

”USA och Donald Trump borde tillåta Ukraina att använda USA:s Tomahawk-missiler med lång räckvidd för att träffa mål långt inne i Ryssland”, säger Petteri Orpo.

Ryssland utgör ett ”permanent hot” mot europeisk säkerhet och därför behöver USA ge Ukraina de vapen landet behöver för att dels försvara sig och samtidigt få Ryssland till förhandlingsbordet, menar Orpo.

Dåliga nyheter för Putin: USA inför sanktioner mot rysk olja. Dagens PS

”Starkare än Ryssland”

”Putin tror bara på makt”, säger Orpo. ”Om vi vill stoppa kriget måste vi vara på samma nivå eller till och med starkare än Ryssland”.

Den finske statsministerns kommentarer sker samtidigt som Trump tillkännager omfattande nya sanktioner mot ryska statligt ägda oljebolag.

Under onsdagen tillkännagav USA:s finansdepartement sanktioner mot Rysslands största oljebolag, Rosneft och Lukoil, med hänvisning till Rysslands ”brist på seriöst engagemang för en fredsprocess”.

ANNONS

Starka reaktioner på börsen: Rus och ras på rapporterna. Dagens PS