EU-ledarna lyckades inte enas om att använda frysta ryska tillgångar för ett återuppbyggnadslån på 140 miljarder euro till Ukraina. Belgiens premiärminister Bart De Wever kräver bindande garantier från övriga medlemsländer innan han går med på planerna.
Belgien stoppar lån till Ukraina – rädda för Ryssland
Efter intensiva förhandlingar som pågick hela dagen stoppade Belgien det ambitiösa förslaget om att använda den ryska centralbankens frysta tillgångar för att finansiera Ukrainas återuppbyggnad.
Merparten av de frysta tillgångarna finns hos det belgiska finansinstitutet Euroclear i Bryssel. Vilket gör att Belgien känner sig särskilt utsatt, rapporterar Yle.
Han vill ta över frysta ryska tillgångar
Storbritannien vill ta över 200 miljarder euro i frysta ryska tillgångar. Pengarna ska placeras i en särskild fond – och därmed ge den brittiske
Belgien ha flera krav för godkännande
De Wever listar flera krav i utbyte mot sitt godkännande. Han vill ha “full mutualisering” av de finansiella riskerna och lufttäta garantier från samtliga medlemsländer.
Dessutom uppmanar han till att ryska tillgångar som frysts i andra europeiska jurisdiktioner ska läggas till den gemensamma potten, enligt Euronews.
“Om ni tar pengarna från mitt land och det går fel, kan jag inte, och är verkligen inte villig att om en vecka betala 140 miljarder euro”, förklarade De Wever efter toppmötet.
Ryssland kommer inte att ta det med en klackspark
Den belgiske premiärministern varnar för risken att Ryssland i framtiden kan kräva tillbaka centralbankens tillgångar eller ta EU till domstol.
“Jag tror inte att Ryssland kommer att ta det här med en klackspark. Från Moskva har vi fått höra att om vi rör pengarna kommer vi att få känna av konsekvenserna i en evighet, vilket är länge”, säger De Wever.
Han ser flera möjliga former av ryska motåtgärder. Bland annat beslagtagande av västliga tillgångar i ryska banker, konfiskering av västerländska bolag och domstolsbeslut som även kan få genomslag i andra Rysslandsvänliga länder.
Ryssland ska betala för Ukrainas lån
Enligt den planerade modellen skulle Euroclear överföra kontanta tillgångar från de ryska medlen till kommissionen. Dessa skulle sedan utfärda ett 140 miljarder euro stort lån till Ukraina.
Ukraina skulle endast behöva betala tillbaka lånet efter att Ryssland gått med på att kompensera för krigets skador, därav namnet “Reparations Loan”.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen försäkrar att arbetet fortsätter.
“Vi är överens om vad som behövs: ett lån för återuppbyggnad. Nu gäller det att ta fram hur det ska genomföras på ett framkomligt sätt”, säger hon.
Beslut ska fattas innan årets slut
Finlands statsminister Petteri Orpo betonar att den juridiska grunden måste vara hållbar. Han påminner om att även Finland har drabbats av konsekvenser.
“Finska företag har tillgångar värda miljarder kvar i Ryssland som ett resultat av att vi stött Ukraina”, säger Orpo enligt Yle.
Ledarna hoppas kunna fatta ett politiskt beslut vid nästa toppmöte i december.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
