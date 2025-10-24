Belgien stoppar lån till Ukraina – rädda för Ryssland

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Ryssland kommer inte att ta det med en klackspark

Den belgiske premiärministern varnar för risken att Ryssland i framtiden kan kräva tillbaka centralbankens tillgångar eller ta EU till domstol.

“Jag tror inte att Ryssland kommer att ta det här med en klackspark. Från Moskva har vi fått höra att om vi rör pengarna kommer vi att få känna av konsekvenserna i en evighet, vilket är länge”, säger De Wever.

Han ser flera möjliga former av ryska motåtgärder. Bland annat beslagtagande av västliga tillgångar i ryska banker, konfiskering av västerländska bolag och domstolsbeslut som även kan få genomslag i andra Rysslandsvänliga länder.

Ryssland ska betala för Ukrainas lån

Enligt den planerade modellen skulle Euroclear överföra kontanta tillgångar från de ryska medlen till kommissionen. Dessa skulle sedan utfärda ett 140 miljarder euro stort lån till Ukraina.

Ukraina skulle endast behöva betala tillbaka lånet efter att Ryssland gått med på att kompensera för krigets skador, därav namnet “Reparations Loan”.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen försäkrar att arbetet fortsätter.

“Vi är överens om vad som behövs: ett lån för återuppbyggnad. Nu gäller det att ta fram hur det ska genomföras på ett framkomligt sätt”, säger hon.

Beslut ska fattas innan årets slut

Finlands statsminister Petteri Orpo betonar att den juridiska grunden måste vara hållbar. Han påminner om att även Finland har drabbats av konsekvenser.

“Finska företag har tillgångar värda miljarder kvar i Ryssland som ett resultat av att vi stött Ukraina”, säger Orpo enligt Yle.

Ledarna hoppas kunna fatta ett politiskt beslut vid nästa toppmöte i december.