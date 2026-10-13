Ukrainas drönare rensar nätet från troll – kanske

Torsdag kväll slog Ukraina till med en attack med drönare mot Yandexs datacenter i Sasovo och skadade anläggningen allvarligt.

Söndagen ska dessutom en del av anläggningen ha satts i brand vid en attack.

Det är en attack som slår hårt. Yandex kallas ibland ”ryska Google2 och driver landets populäraste sökmotor, som används av miljontals ryssar.

Därmed drabbas miljoner civila av skador på datacentra i Ryssland – och dessutom drabbas Vladimir Putins propagandamaskineri.

Det har spekulerats i att Yandex är en viktig facilitator för de trollfabriker som översvämmar olika trådar på nätet.

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”Viktig del av kampanjer”

Hos Børsen säger Yevgenij Golovchenko, forskare i politisk kommunikation vid Köpenhamns universitet, att trollen fungerar som en viktig del i ryska påverkans-kampanjer.

Armén av robotprofiler kan orkestrera artificiell aktivitet för utvalda berättelser och inlägg på sociala medier som gör vissa positioner mer synliga och framträdande, påpekar han.

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”Man vet inte om det är 10 000 personer som har gillat och delat något, eller om det faktiskt är noll, där allt är orkestrerat”, säger forskaren.

Efter attackerna mot Yandex ser nu användare en förändring i dynamiken på sociala medier, något man kopplar till attackerna.

Cloudflare, ett företag inom teknisk infrastruktur som hanterar internettrafik, har registrerat ett kraftigt fall i automatiserad webbtrafik från Yandex sedan i torsdags, vilket kulminerade i ett totalt avbrott natten till söndag.

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