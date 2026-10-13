Ukraina slog till mot ryska Yandex med drönare. Det rensade nätet från en del ryska troll – men nu varnas vi för att jubla för tidigt.
Ukrainas drönare rensar nätet från troll – kanske
Ukraina och Ryssland har slagit till mot varandras infrastruktur de senaste månaderna.
På senare tid har länderna inkluderat datacentra och Ukraina e-handel i attackerna.
Torsdag kväll slog Ukraina till med en attack med drönare mot Yandexs datacenter i Sasovo och skadade anläggningen allvarligt.
Söndagen ska dessutom en del av anläggningen ha satts i brand vid en attack.
Det är en attack som slår hårt. Yandex kallas ibland ”ryska Google2 och driver landets populäraste sökmotor, som används av miljontals ryssar.
Därmed drabbas miljoner civila av skador på datacentra i Ryssland – och dessutom drabbas Vladimir Putins propagandamaskineri.
Det har spekulerats i att Yandex är en viktig facilitator för de trollfabriker som översvämmar olika trådar på nätet.
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”Viktig del av kampanjer”
Hos Børsen säger Yevgenij Golovchenko, forskare i politisk kommunikation vid Köpenhamns universitet, att trollen fungerar som en viktig del i ryska påverkans-kampanjer.
Armén av robotprofiler kan orkestrera artificiell aktivitet för utvalda berättelser och inlägg på sociala medier som gör vissa positioner mer synliga och framträdande, påpekar han.
”Man vet inte om det är 10 000 personer som har gillat och delat något, eller om det faktiskt är noll, där allt är orkestrerat”, säger forskaren.
Efter attackerna mot Yandex ser nu användare en förändring i dynamiken på sociala medier, något man kopplar till attackerna.
Cloudflare, ett företag inom teknisk infrastruktur som hanterar internettrafik, har registrerat ett kraftigt fall i automatiserad webbtrafik från Yandex sedan i torsdags, vilket kulminerade i ett totalt avbrott natten till söndag.
”Behöver inte ha samband”
Nu varnar Independent för att den låga trafiken inte behöver innebära att trollen slagits ut ens temporärt.
”Även om vissa användare har rapporterat att de ser färre sådana inlägg och konton, gäller detta inte nödvändigtvis generellt och behöver inte ha något samband med attackerna mot Yandex”, skriver Independent.
Det beror på att Cloudflares data om botar mäter trafik från automatiserade källor som inte är människor. Sådana botar kan användas för en rad olika ändamål, både goda och dåliga, reder man ut.
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Både bra och dålig användning
Botar används även för många goda eller moraliskt neutrala ändamål. En betydande del av denna bottrafik kommer från så kallade ”crawlers” (webbspindlar), som genomsöker internet för att samla in data, skriver The Independent.
Denna data kan till exempel användas för att uppdatera sökmotorer eller för att träna system inom AI.
”Yandex ägnar sig åt båda dessa aktiviteter, på i stort sett samma sätt som Google och andra konkurrenter gör”, konstaterar man.
”Det finns alltså i sig ingen indikation på att aktiviteten hos automatiserade system som gör inlägg i sociala medier skulle minska. Det finns heller inget som tyder på att attackerna har haft någon sådan effekt över huvud taget”, avslutar Independent.
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