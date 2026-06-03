Kvinnan som kallas ”Kremls mest inflytelserika propagandist” har fått nytt liv i Frankrike – tack vare en tjänstvillig miljardär.
Miljardär finansierar rysk propaganda
Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 granskade europeiska länder den ryska medienärvaron.
Avsikten var att minimera Rysslands förmåga att bedriva propagandaverksamhet.
I Frankrike gjorde det bland annat att kanalen Russia Today, RT, förbjöds 2023. Det fick Xenia Fedorova, som ledde kanalen, att publicera en bok kring munkavlar och inskränkt yttrandefrihet.
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Har en ny plattform
Nu har hon en ny plattform i det franska medielandskapet. Hon är en regelbunden deltagare i ett nyhetsprogram som sänds två gånger i veckan på CNews.
Vid sidan av det ansvarar hon för ett religiöst program som heter ”Ortodox upplysning” och har en kolumn varje vecka i söndagstidningen ”Journal du Dimanche”.
Gemensamt för de olika delarna av hennes plattform är den franske miljardären Vincent Bolloré, som med plånboken som vapen satt en tydligt högerextrem prägel på sina tidningar och tv-kanaler, skriver Simon Ekern, kolumnist i norska Dagens näringsliv.
Når miljoner i stället
Resultatet av Bollorés uppbackning av Fedorova är att hon, efter RT:s måttliga franska tittarsiffror, nu når miljontals franska tittare och läsare.
Ansedda Le Monde kallar 45-åringen ”Kremls mest inflytelserika propagandist i Frankrike”.
Redan 2017 markerade Emmanuel Macron mot RT och Sputnik och mot Xenia Fedorovas ryssvänliga journalistik.
Vid en presskonferens med Vladimir Putin det året, förklarade Macron att han inte ville ha representanter för RT och Sputnik närvarande vid sina pressbriefingar.
Orsaken var det han såg som tydliga ryska försök att manipulera det franska presidentvalet.
”Jag har alltid haft oklanderliga relationer med utländska journalister, men de måste vara journalister”, sade Macron med Putin vid sin sida.
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Förnekar kopplingar till regimen
Xenia Fedorova har förnekat att hon är rysk agent, men detaljerade granskningar av hennes tal i de många tv-program hon medverkar i visar en fascinerande överlappning med Kremls officiella ståndpunkter, påpekar Simon Ekern.
Utrikesminister Jean-Noël Barrot har förklarat att det inte finns något franska myndigheter kan göra åt saken.
”Alla är fria att välja sin redaktionella linje”, sade han förra fredagen.
Ministern förklarade att det inte finns mycket han kan göra eftersom ”i en demokrati kan man sprida lögner utan att skickas till en gulag”.
Simon Ekern påpekar att situationen är extra intressant inför nästa års presidentval i Frankrike.
Det är det naturligtvis, inte minst mot bakgrund av högerextrema Marine le Pen och hennes partis väldokumenterade nära relationer till Ryssland och Putin.