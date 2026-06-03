Miljardär finansierar rysk propaganda

Når miljoner i stället

Resultatet av Bollorés uppbackning av Fedorova är att hon, efter RT:s måttliga franska tittarsiffror, nu når miljontals franska tittare och läsare.

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Ansedda Le Monde kallar 45-åringen ”Kremls mest inflytelserika propagandist i Frankrike”.

Redan 2017 markerade Emmanuel Macron mot RT och Sputnik och mot Xenia Fedorovas ryssvänliga journalistik.

Vid en presskonferens med Vladimir Putin det året, förklarade Macron att han inte ville ha representanter för RT och Sputnik närvarande vid sina pressbriefingar.

Orsaken var det han såg som tydliga ryska försök att manipulera det franska presidentvalet.

”Jag har alltid haft oklanderliga relationer med utländska journalister, men de måste vara journalister”, sade Macron med Putin vid sin sida.

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Då programledare i Russia Today, nu med en ny plattform. Xenia Fedorova kallas rysk agent och kritiseras för sin roll i Kremls propaganda. (Foto: Francois Mori/AP-TT)

Förnekar kopplingar till regimen

Xenia Fedorova har förnekat att hon är rysk agent, men detaljerade granskningar av hennes tal i de många tv-program hon medverkar i visar en fascinerande överlappning med Kremls officiella ståndpunkter, påpekar Simon Ekern.

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Utrikesminister Jean-Noël Barrot har förklarat att det inte finns något franska myndigheter kan göra åt saken.

”Alla är fria att välja sin redaktionella linje”, sade han förra fredagen.

Ministern förklarade att det inte finns mycket han kan göra eftersom ”i en demokrati kan man sprida lögner utan att skickas till en gulag”.

Simon Ekern påpekar att situationen är extra intressant inför nästa års presidentval i Frankrike.

Det är det naturligtvis, inte minst mot bakgrund av högerextrema Marine le Pen och hennes partis väldokumenterade nära relationer till Ryssland och Putin.

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