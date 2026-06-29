Ryssland har kraftigt ökat satsningen på psykologisk krigföring. Drygt 22 miljarder kronor går till desinformation och påverkan i väst.
Ryssland lägger 22 miljarder på påverkan i väst
Rysslands regering har kraftigt ökat sina ekonomiska satsningar på psykologisk krigföring.
2 miljarder euro, motsvarande drygt 22 miljarder kronor, satsat på påverkansoperationer riktade mot Nato- och EU-länder. Det innebär en utgiftsökning på 50 procent jämfört med föregående år.
Enligt rapporter från Detector Media används dessa medel bland annat som en del av en bredare strategi för att störa ukrainsk journalistik genom en kombination av manipulerad information och våldsamt förtryck.
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Fortsätter propagandan
I ett tal vid återhämtningskonferensen för Ukraina i polska Gdańsk, betonade ukrainska parlamentsledamoten Yevheniia Kravchuk att Kremls propagandainsatser är utformade för att fortsätta långt efter att den aktiva stridsfasen i invasionen avslutats.
Hon varnar för att i takt med att Ukraina strävar efter europeisk integration och söker utländska investeringar, kommer Ryssland att sprida vilseledande berättelser, för att få väst att återuppta diplomatiska och affärsförbindelser med Ryssland, refererar Business AM.
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Våldshandlingar mot media
Våld mot pressen ses som en avsiktlig politik snarare än en fråga om tillfälliga incidenter.
En särskild kommitté i Ukrainas parlament har nästan 1 000 dokumenterade våldshandlingar mot mediapersoner. Minst 19 reportrar, 15 ukrainska och fyra franska, har mist livet.
Förutom fysiskt våld använder Ryssland sofistikerade bedrägeritaktik i ockuperade territorier.
Det inkluderar ”varumärkeskapning”, där ryska myndigheter härmar utseendet och namnen på legitima lokala nyhetskanaler, för att sprida statsstödd desinformation.
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Skapar bedrägliga dokumentärer
Dessutom finansierar den ryska ledningen produktionen av bedrägliga dokumentärer, viket gör att genuina media får slåss mot avsiktligt fabricerade lögner.
Vid mötet i Gdańsk betonade europeiska ledare att all framtida fred måste grundas på FN-stadgan och Ukrainas territoriella suveränitet.
Ändå kvarstår vissa kommersiella band mellan väst och Ryssland inom media. Till exempel utökade Netflix nyligen sitt samarbete med skaparna av den ryska serien ”Masha och björnen”.
Netflix köpte rättigheterna för ytterligare två säsonger och distribuerar serien på fler än 100 marknader världen över, inklusive Nordamerika.