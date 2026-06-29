Enligt rapporter från Detector Media används dessa medel bland annat som en del av en bredare strategi för att störa ukrainsk journalistik genom en kombination av manipulerad information och våldsamt förtryck.

Förslag i Ryssland: Dödsstraff och offentliga avrättningar. Dagens PS

Fortsätter propagandan

I ett tal vid återhämtningskonferensen för Ukraina i polska Gdańsk, betonade ukrainska parlamentsledamoten Yevheniia Kravchuk att Kremls propagandainsatser är utformade för att fortsätta långt efter att den aktiva stridsfasen i invasionen avslutats.

Hon varnar för att i takt med att Ukraina strävar efter europeisk integration och söker utländska investeringar, kommer Ryssland att sprida vilseledande berättelser, för att få väst att återuppta diplomatiska och affärsförbindelser med Ryssland, refererar Business AM.

Ukraina slår till nära Moskva – ska tvinga Putin att ge upp. Dagens PS