Ukrainas drönare besegrade USA:s styrkor i gemensam övning

Större erfarenhet av drönare

Övningen samlade omkring 3 500 amerikanska soldater och mot dem stod ukrainska operatörer med omfattande erfarenhet av modern drönarkrigföring.

De amerikanska styrkorna använde tunga pansarfordon som genom dammoln och rörelser blev lätta mål för ukrainska spaningsdrönare. När ett mål hade upptäckts kunde andra drönare följa efter, bland annat modeller som kunde släppa sprängladdningar och så kallade FPV-drönare som flygs direkt mot målet, enligt WSJ.

Erfarenheterna är inte bara relevanta för USA.

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Liknande övningar har visat att även europeiska arméer har mycket att lära av Ukraina. Brittiska, estniska och svenska styrkor har också fått känna på hur effektiva ukrainska drönarenheter kan vara i simulerade strider.

Skillnaden är framför allt erfarenheten.

Ukraina har sedan Rysslands fullskaliga invasion 2022 utvecklat en mycket avancerad drönarkrigföring under verkliga stridsförhållanden. Operatörerna har lärt sig att snabbt reparera, modifiera och anpassa drönare efter motståndarens nya metoder.

Investerat miljarder

USA har samtidigt investerat miljardbelopp i både drönare och system som ska kunna bekämpa dem. Men teknisk utrustning är inte samma sak som erfarenhet från ett krig där drönare används nästan överallt på slagfältet.

Utvecklingen är högaktuell även för Sverige.

Försvarsmakten byggs ut snabbt och staten investerar stora summor i bland annat luftförsvar, drönare och teknik för att upptäcka och bekämpa obemannade farkoster.

Svenska Saab är en av de företag som gynnas av utvecklingen, där den svenska försvarskoncernen har legat i framkant i den drönarutveckling som ser ut att bli ett allt vanligare inslag i dagens krigsföring, där man bland annat satsar på ”drönardödaren” som har fått namnet Nimbrix.

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