Ukraina skulle få bygga egna Patriot-missiler – men den planen ogillas av tillverkarna som är rädda för att bli utkonkurrerade.
Därför tvekar USA om Patriot till Ukraina – kan bli för billigt
I slutet av juli rapporterade Dagens PS om ett genombrott för Ukrainas möjligheter till att försvara sitt luftrum, då USA beviljat en licens för att tillverka missiler till luftvärnssystemet Patriot i Ukraina.
Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var det som återstod byråkrati och ”pappersarbete”.
Men The Atlantic rapporterar att planen stöter på hårt motstånd från försvarsjättarna RTX Corporation (tidigare Raytheon) och Lockheed Martin, som tillverkar Patriotsystemet respektive ammunition till systemet.
”Snabbare och i större skala”
Försvarsbolagen oroar sig nämligen för att Ukraina kommer att kunna producera systemet på ett bättre sätt än de själva gör.
En republikansk politiker, som vill hjälpa Ukraina, berättar för The Atlantic att bolagen ”officiellt kommer att rama in sin oro som en fråga om immaterialrätt och risk för stöld och tekniköverföring”, men att ”deras riktiga oro är att Ukraina kommer att hitta ett sätt att förbättra Patriot och producera det snabbare och i större skala än de nuvarande produktionslinorna i USA gör”.
Ur ett humanitärt och diplomatiskt perspektiv är företagens reservationer ”beklagliga”, enligt anonyma amerikanska diplomater som tidningen talat med.
Lyckades göra mycket billigare än Tomahawk
Men ur ett kapitalistiskt perspektiv är det rationellt – det finns nämligen gott om exempel på att farhågan är korrekt:
När Ukrainas försvarsbolag Fire point byggde en egen variant av Tomahawk-missilerna, FP-5 Flamingo, lyckades de få fram en missil som har dubbelt så lång räckvidd till en sjättedel av priset.
”Ukrainarna har aktiva utvecklingsprogram för nästan allt de behöver, och deras avsikt är att bli helt självförsörjande i framtiden”, säger Colby Badhwar, en oberoende säkerhetsanalytiker, till The Atlantic.
Exporterar mitt under krig
I det stora hela fungerar det – i dag är Ukraina världsledande på robotik och militär drönarteknologi. Landet har till och med kunnat börja exportera vapen, mitt under brinnande krig.
Men just luftvärnssystem har visat sig vara en akilleshäl i den strategin. Än så länge är det bara Patriotsystemet som konsekvent kunnat skjuta ner ballistiska missiler. Och så länge Ukraina har brist på dem kommer missilerna fortsätta att terrorisera den ukrainska befolkningen – något Ryssland försöker att uttnyttja till max.
Läs mer: Ukraina: Spannmålsexporten halverad
Läs mer: Ukraina närmar sig Putins palats: ”Oskyddat”
Läs mer: Sveriges 128 miljarder hjälper inte Ukraina mot Nordkoreas robotar