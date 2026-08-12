Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var det som återstod byråkrati och ”pappersarbete”.

Men The Atlantic rapporterar att planen stöter på hårt motstånd från försvarsjättarna RTX Corporation (tidigare Raytheon) och Lockheed Martin, som tillverkar Patriotsystemet respektive ammunition till systemet.

”Snabbare och i större skala”

Försvarsbolagen oroar sig nämligen för att Ukraina kommer att kunna producera systemet på ett bättre sätt än de själva gör.

En republikansk politiker, som vill hjälpa Ukraina, berättar för The Atlantic att bolagen ”officiellt kommer att rama in sin oro som en fråga om immaterialrätt och risk för stöld och tekniköverföring”, men att ”deras riktiga oro är att Ukraina kommer att hitta ett sätt att förbättra Patriot och producera det snabbare och i större skala än de nuvarande produktionslinorna i USA gör”.

Ur ett humanitärt och diplomatiskt perspektiv är företagens reservationer ”beklagliga”, enligt anonyma amerikanska diplomater som tidningen talat med.