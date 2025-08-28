Drönarattacker har på kort tid blivit ett allt allvarligare hot i den moderna krigsföringen vilket inte minst märks i kriget i Ukraina. Nu avslöjar Saab att man snabbutvecklat ett motvapen.
Saab avslöjar nytt supervapen: "Vårt svar"
“Det här är vårt svar på de obemannade luftburna hoten som har eskalerat de senaste åren”, säger Stefan Öberg som är chef för Saabs (börskurs Saab) affärsenhet Missile Systems.
Läs även: Saab får order på fyra nya Gripenplan till Thailand – Dagens PS
Inriktad på små drönare
“Jag har ingen kristallkula men jag tror vi kommer att se fler och fler autonoma system och farkoster som utför uppgifter som förut var bemannade”, berättade Saabs vd Micael Johansson när han var Veckans börsprofil hos Dagens PS i våras.
Den svenska försvarskoncernen har legat i framkant i den drönarutveckling som ser ut att bli ett allt vanligare inslag i dagens krigsföring.
Men nu avslöjar Saab också att man har tagit fram ett motmedel till de förödande drönarattackerna.
“Den nya missilen är avsedd för mindre drönare som finns på 2–5 kilometers avstånd”, skriver Di.
Så ska Saab:s “drönardödaren” heta
“Drönardödaren” har fått namnet Nimbrix.
“Nimbrix är en så kallad ”fire and forget”-robot vilket innebär att den flyger autonomt till sitt mål efter avfyrning”, skriver Saab i ett pressmeddelande och fortsätter;
Saab:s vd i stor intervju: “Europa behöver ett flaggskeppsprojekt”
“Jag är klart väldigt glad över att den här branschen ses som en hållbar bransch. Vi är ju ett fundament för hållbarhet, vi måste kunna skydda våra länder och befolkningar”, säger Saab:s vd Micael Johansson till Dagens PS apropå den radikala omsvängningen i synen på försvarssektorn bland börsens investerare.
“Utvecklingen av Nimbrix inleddes under 2024 med målet att utveckla en kostnadseffektiv robot med verkansdel och en låg signatur. Verkansdelen kan agera mot en drönare eller mot drönarsvärmar genom att brisera i luften.”
Saab lyfter särskilt fram snabbheten i utvecklingsprocessen.
“Att utveckla någonting snabbt och ta fram en robot som är kostnadseffektiv har varit särskilt viktigt för att möta de här hoten som vi vet ofta anskaffas till ett lågt pris. Nimbrix är resultatet av vår långa historik med luftvärn i kombination med att snabbt kunna utveckla lösningar för nya behov”, säger Stefan Öberg, chef för Saabs affärsenhet Missile Systems.
Roboten är markbaserad och kan integreras på olika fordonslösningar berättar försvarskoncernen.
Nimbrix kommer att visas på DSEI i London i Storbritannien den 9–12 september 2025.
Första leveranser är beräknade att ske 2026.
Läs även: Saab köper upp sin underleverantör – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Senaste nytt
