Saab avslöjar nytt supervapen: "Vårt svar"

“Det här är vårt svar på de obemannade luftburna hoten som har eskalerat de senaste åren”, säger Stefan Öberg som är chef för Saabs (börskurs Saab) affärsenhet Missile Systems.

Inriktad på små drönare

“Jag har ingen kristallkula men jag tror vi kommer att se fler och fler autonoma system och farkoster som utför uppgifter som förut var bemannade”, berättade Saabs vd Micael Johansson när han var Veckans börsprofil hos Dagens PS i våras.

Den svenska försvarskoncernen har legat i framkant i den drönarutveckling som ser ut att bli ett allt vanligare inslag i dagens krigsföring.

Men nu avslöjar Saab också att man har tagit fram ett motmedel till de förödande drönarattackerna.

“Den nya missilen är avsedd för mindre drönare som finns på 2–5 kilometers avstånd”, skriver Di.