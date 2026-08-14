En rysk hackergrupp hävdar att den har stulit stora mängder data från flera internationella storföretag, däribland oljebolaget Shell och hälsoteknikbolaget Philips.
Ryska hackare hävdar att de knäckt Shell och Philips
Dagens PS har skrivit mycket om hackare på sistone, där vi bland annat visar hur lätt kryptovalutor hackas.
Hackare angriper många bolag
Nu är det en rysk hackergrupp som hävdar att den har stulit stora mängder data. Totalt säger gruppen Cl0p att den har angripit närmare 50 företag världen över.
Uppgifterna kommer samtidigt som cybersäkerhetsexperter varnar för en bred attackkampanj där hackare utnyttjar sårbarheter i programvara som används inom industri, konstruktion och tillverkning.
Cl0p har publicerat en lista över företag som gruppen påstår sig ha angripit. Bland namnen finns, förutom Shell och Philips, amerikanska företag som Fiserv och General Electric, enligt nederländska Fd.
Utreder händelsen – oklart i nuläget
Philips har bekräftat att bolaget utsatts för ett cyberangrepp och försök till intrång. Bolaget uppger samtidigt att kundmiljöer inte påverkats.
Shell har bekräftat en möjlig säkerhetsincident, men har ännu inte sagt att man med säkerhet blivit hackad eller att Cl0p har stulit data.
Shell säger att man utreder händelsen tillsammans med säkerhetsteam och externa experter, berättar Reuters vidare.
För Shell och Philips återstår nu att fastställa exakt vad som hänt och vilken information som kan ha kommit i hackarnas händer.
Cl0p hävdar att man har kommit över betydande mängder information. Enligt uppgifter som återgetts av Reuters påstår gruppen bland annat att omkring 89 gigabyte data har stulits från Shell, inklusive tekniska ritningar, fotografier av anläggningar och projektmaterial. För Philips uppges mängden vara omkring 13,5 gigabyte.
För svenska industribolag är utvecklingen därför särskilt relevant, om och när de ryska hackarna vänder blickarna mot dem. Sverige har en stor tillverknings- och exportindustri där hackarna kan slå mot de avancerade konstruktions- och produktutvecklingssystemen.
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