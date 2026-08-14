Ryska hackare hävdar att de knäckt Shell och Philips.

Utreder händelsen – oklart i nuläget

Philips har bekräftat att bolaget utsatts för ett cyberangrepp och försök till intrång. Bolaget uppger samtidigt att kundmiljöer inte påverkats.

Shell har bekräftat en möjlig säkerhetsincident, men har ännu inte sagt att man med säkerhet blivit hackad eller att Cl0p har stulit data.

Shell säger att man utreder händelsen tillsammans med säkerhetsteam och externa experter, berättar Reuters vidare.

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För Shell och Philips återstår nu att fastställa exakt vad som hänt och vilken information som kan ha kommit i hackarnas händer.

Cl0p hävdar att man har kommit över betydande mängder information. Enligt uppgifter som återgetts av Reuters påstår gruppen bland annat att omkring 89 gigabyte data har stulits från Shell, inklusive tekniska ritningar, fotografier av anläggningar och projektmaterial. För Philips uppges mängden vara omkring 13,5 gigabyte.

För svenska industribolag är utvecklingen därför särskilt relevant, om och när de ryska hackarna vänder blickarna mot dem. Sverige har en stor tillverknings- och exportindustri där hackarna kan slå mot de avancerade konstruktions- och produktutvecklingssystemen.

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