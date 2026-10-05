Tim Walz varnar sitt parti: På gränsen till ett auktoritärt styre

Det räcker inte att enbart måla upp skräckscenarier om vad som kan gå fel. Väljarna kräver tydliga svar på vad som faktiskt blir bättre om makten skiftar.

Tim Walz kandiderade som vicepresident för Kamala Harris och konstaterar självkritiskt att partiet misslyckades med att presentera ett äkta och attraktivt alternativ som berörde medborgarnas vardagsekonomi.

Varnar för farlig väg efter mellanårsvalet

Inför det stundande mellanårsvalet i USA står Demokraterna visserligen starkare i prognoser tack vare ett utbrett missnöje med stigande bensinpriser och en hårdare migrationspolitik. Men Tim Walz varnar för att en eventuell seger kan leda till en extremt farlig situation om Trumps sida börjar ifrågasätta valresultatets giltighet i delstaterna.

”Valet handlar mycket om hur dåligt Trump-regeringen har gjort det och hur oense vi är. Men jag tror ändå att det finns en risk för att det blir kortvarigt om vi inte presenterar ett alternativ”, säger Walz i en lång intervju med danska affärstidningen Børsen.

Han fruktar att Donald Trump och hans allierade kommer att ifrågasätta demokratiska processer på ett sätt som sätter nationens stabilitet på spel. Erfarenheterna från Minnesota där federala styrkor och lokala aktivister drabbade samman visar att hotet mot samhällsordningen är reellt.

Framtidens kamp för demokrati och värderingar

Diskussionerna internt i partiet om en förskjutning mot vänster eller center avfärdas som sekundära när hotet mot demokratin står för dörren. Enligt Walz handlar det inte om ideologiska ismer utan om att bekämpa olikheter och urättvisor genom konkreta förbättringar för folket.

”Vi måste visa att det finns ett annat Amerika som tror på starka allianser och rättsstaten”, avslutar Tim Walz innan den svarta minibussen rullar mot flygplatsen, skriver Børsen.