Boomen döljer svaga världsekonomin: "Utan AI är bilden en annan"

”AI-boomen driver en stor, och i ökande grad skuldfinansierad, investeringsökning”, skriver BIS i en analys av AI och världsekonomin.

Boomen lever på höga vinstförväntningar

Företag investerar enorma belopp i datacenter, chip och annan infrastruktur i förväntan om att AI längre fram ska ge kraftigt ökade intäkter och produktivitet.

Men den framtida avkastningen är långt ifrån säker.

BIS konstaterar att produktivitetsvinsterna från AI kan bli stora, men att de fortfarande är osäkra och ojämnt fördelade mellan sektorer och länder. AI-boomen gör dessutom det svårare för centralbanker att bedöma hur stark den underliggande ekonomin faktiskt är.

”Hållbarheten i AI-boomen beror på att AI-företagen lever upp till höga vinstförväntningar”, skriver BIS.