AI-boomen har blivit en allt viktigare motor för världsekonomin. Men bakom rekordinvesteringarna växer frågetecknen.
Boomen döljer svaga världsekonomin: "Utan AI är bilden en annan"
Bank for International Settlements, BIS, varnar för att den snabba AI-utbyggnaden kan skapa nya finansiella risker. Investeringarna har blivit så omfattande att de i sig håller uppe den ekonomiska aktiviteten.
”AI-boomen driver en stor, och i ökande grad skuldfinansierad, investeringsökning”, skriver BIS i en analys av AI och världsekonomin.
Boomen lever på höga vinstförväntningar
Företag investerar enorma belopp i datacenter, chip och annan infrastruktur i förväntan om att AI längre fram ska ge kraftigt ökade intäkter och produktivitet.
Men den framtida avkastningen är långt ifrån säker.
BIS konstaterar att produktivitetsvinsterna från AI kan bli stora, men att de fortfarande är osäkra och ojämnt fördelade mellan sektorer och länder. AI-boomen gör dessutom det svårare för centralbanker att bedöma hur stark den underliggande ekonomin faktiskt är.
”Hållbarheten i AI-boomen beror på att AI-företagen lever upp till höga vinstförväntningar”, skriver BIS.
Biljonerna måste börja ge avkastning
Reuters har de senaste dagarna pekat på samma problem i en omfattande genomgång av AI-rallyt. Enligt nyhetsbyrån kan de globala investeringarna i datacenter ensamma uppgå till mer än 30 000 miljarder dollar fram till 2050, enligt en prognos från PwC.
Reuters konstaterar att de enorma investeringarna bygger på antagandet att AI ska ge mycket stora produktivitetsvinster och framtida vinster.
Än så länge finns det dock begränsat historiskt stöd för att investeringar av den här omfattningen snabbt ska kunna ge den avkastning som marknaden räknar med. Risken är att AI hamnar i samma situation som andra historiska teknikbubblor.
Jämför med tidigare teknikbubblor
BIS pekar på likheter med järnvägsboomen på 1800-talet, elektrifieringen på 1920-talet och IT-boomen på 1990-talet. I samtliga dessa fall handlade det om verkliga tekniska genombrott som drog till sig kapital i en omfattning som till slut översteg vad de kommersiella vinsterna kunde motivera.
När AI-satsningarna blir allt större räcker inte längre företagens egna kassaflöden. BIS konstaterar att finansieringen därför i allt högre grad behöver flyttas mot skulder och privat kredit.
Det gör AI-boomen mer känslig för stigande räntor.
BIS varnar för just det scenariot, att om finansieringskostnaderna fortsätter upp samtidigt som investerarna börjar tvivla på framtida AI-vinster kan två saker ske på samma gång, att investeringarna bromsar och värderingarna på börsen pressas. Då kan ekonomin rasa ihop.
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