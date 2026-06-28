Ukraina slår till nära Moskva – ska tvinga Putin att ge upp

Attacken är en del i en 40-dagarskampanj, godkänd av president Volodomyr Zelenskyj, som han säger syftar till att ”tvinga” Ryssland att avsluta kriget mot Ukraina.

EU stänger gränsen: Stoppar ukrainska män. Dagens PS

Försörjer huvudstaden

Enligt ukrainska militära källor träffade drönare tekniska byggnader vid anläggningen, vilket gav explosioner. Ukrainska SBU attackerade samma oljecentral 10 juni i år.

Anläggningen drivs av ryska statliga Tansneft och levererar även bränsle till flera större flygplatser nära Moskva.

Ukraina attackerar regelbundet ryska oljetillgångar och militära anläggningar med sina inhemskt producerade långräckviddsvapen, påpekar Kyiv Independent.

I takt med att Ukrainas inhemska drönarproduktion expanderat och förbättrats, har även förmågan att störa rysk bränsleproduktion, flygverksamhet och export förbättrats.

I en separat attack den 27 juni träffade ukrainsktillverkade långräckviddsmissiler av typen Flamingo FP-5 en viktig rysk militärindustriell anläggning i Volgograd.

Polen: ”En rysk attack kan vara nära”. Dagens PS