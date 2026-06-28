Ukraina har återigen attackerat en rysk oljecentral som ger Moskva bränsle. Nu vill Ukraina tvinga Ryssland och Putin att ge upp.
Ukraina slår till nära Moskva – ska tvinga Putin att ge upp
Militära källor i Ukraina talar om att man attackerat en rysk oljecentral som förser Moskva med bränsle för andra gången under juni.
Det rör sig om oljepumpstationen Vtorovo i ryska Vladimir oblast, som ligger cirka 230 kilometer öster om Moskva.
Attacken är en del i en 40-dagarskampanj, godkänd av president Volodomyr Zelenskyj, som han säger syftar till att ”tvinga” Ryssland att avsluta kriget mot Ukraina.
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Enligt ukrainska militära källor träffade drönare tekniska byggnader vid anläggningen, vilket gav explosioner. Ukrainska SBU attackerade samma oljecentral 10 juni i år.
Anläggningen drivs av ryska statliga Tansneft och levererar även bränsle till flera större flygplatser nära Moskva.
Ukraina attackerar regelbundet ryska oljetillgångar och militära anläggningar med sina inhemskt producerade långräckviddsvapen, påpekar Kyiv Independent.
I takt med att Ukrainas inhemska drönarproduktion expanderat och förbättrats, har även förmågan att störa rysk bränsleproduktion, flygverksamhet och export förbättrats.
I en separat attack den 27 juni träffade ukrainsktillverkade långräckviddsmissiler av typen Flamingo FP-5 en viktig rysk militärindustriell anläggning i Volgograd.
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Attacker mot flera regioner
Under natten mot söndag har ukrainska drönare attackerat rysk oljeinfrastruktur i flera ryska regioner.
En attack har utförts mot oljeraffinaderiet Slavyansk. Foton och videor på sociala medier visar stora lågor och rökutveckling vid raffinaderiet.
Anläggningen anses vara en viktig bränsleleverantör till ryskockuperade Krim, vars bränslereserver förlamats de senaste veckorna i takt med att Ukraina försöker isolera halvön.
På andra håll i Ryssland sågs rök stiga upp från området kring Yaroslavl-oljeraffinaderiet, som ligger cirka 250 kilometer nordost om Moskva.
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Guvernören i Yaroslavl oblast, Michail Yevrayev, skriver på Telegram att ukrainska drönare riktat in sig på regionen, refererar Kyiv Independent.
Parallellt med attackerna rapporterar Ryssland en växande brist på bränsle. Mer ä 20 ryska regioner har infört restriktioner i bränsleförsäljning.
På sociala medier skriver ryssar om timslånga väntetider för att få tacka på bensinstationer.
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