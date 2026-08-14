Vd portas – försökte köpa bank och fotbollsklubb med bluff

Skickade in bluffen till myndigheter

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FCA konstaterar att hon använde ett redan existerande brev från kundens vd, lade in den text Taylor hade skrivit och skapade ett nytt avtal. I avtalet lades en kopia av kundens vd:s namnteckning in. Dokumentet bakdaterades dessutom till januari 2022.

Det falska materialet skickades vidare till banken och hamnade senare hos både FCA och den brittiska finansinspektionen Prudential Regulation Authority, PRA.

Problemet var att den verkliga ägaren till obligationsportföljen var kunden – inte Taylor.

Gick vidare till fotbollsklubb med samma metod

Bankaffären föll till slut samman. I oktober 2024 informerade Blue Horizon FCA om att Taylor inte var den verkliga ägaren till portföljen. Bolaget tillsatte därefter en extern advokatbyrå för att utreda vad som hade hänt.

Under 2024 försökte Taylor även köpa Reading Football Club, en klassisk engelsk fotbollsklubb som då spelade i League One, den tredje nivån i det engelska ligasystemet.

Än en gång hänvisade han till samma obligationsportfölj på omkring 200 miljoner euro som bevis på sin ekonomiska styrka.

Enligt FCA var påståendet återigen falskt.

Reading fick till slut andra ägare. Amerikanerna Rob Couhig och Todd Trosclair köpte fotbollsklubben genom Redwood Holdings, en affär som slutfördes i maj 2025.

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Många miljoner i böter och näringsförbud

Nu slår den brittiska finansinspektionen tillbaka: Taylor förbjuds från att arbeta med reglerad finansiell verksamhet och får böta 489 000 pund, motsvarande omkring 6,5 miljoner kronor. Esmeralda Toni, tidigare managing director på Blue Horizon, förbjuds också från finansbranschen och får böta 121 200 pund, omkring 1,6 miljoner kronor.

FCA anser att Taylor och Toni agerade oärligt under en längre period och försökte vilseleda både kollegor, affärsmotparter och tillsynsmyndigheter.

”De ljög om och om igen, först för kommersiell vinning och sedan för att skydda sig själva”, säger Therese Chambers, chef för tillsyn och marknadsövervakning på FCA.

”De har ingen plats i vår bransch.”

Nekade först

Toni förnekade först att hon hade varit delaktig i de falska dokumenten. I senare förhör med FCA erkände hon däremot att hon känt till att uppgifterna till banken var osanna och att hon hade hjälpt Taylor att ta fram de falska dokumenten.

Även Taylor erkände delar av händelseförloppet genom den uppgörelse han träffat med FCA. Böterna sänktes med 30 procent genom myndighetens förlikningsförfarande. Utan rabatten skulle Taylor ha fått böta 698 600 pund och Toni 173 100 pund.

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