Marknaden för UGC-kreatörer växer

Han satsar på UGC-kreatörer

För två år sedan köpte Ibrahim Moummou det svenska ekologiska hudvårdsföretaget Loelle. Nu anlitar han ett stort antal han innehållskreatörer som arbetar helt på provision.

Inspirationen till att anlita UGC-kreatörer har Ibrahim Moummo fått av amerikanen Hudson Leogrande, som är till grundaren av Comfrt,. Det är historiens snabbast växande D2C-bolag. Begreppet står för Direct-to Consumer, direkt till konsument.

På två veckor i juli rekryterade Ibrahim Moummou över hundra kreatörer. Målet är att han ska ha minst tusen aktiva UGC-kreatörer höst och på sikt 10 000, enbart i Sverige

Kreatörerna, de flesta helt vanliga kvinnor utan tidigare kreatörsbakgrund tränas nu i att producera säljande innehåll i hög takt.

”Jag tror inte på att jaga färdiga UGC-kreatörer. Man ska träna kreatörer till att bli grymma. Det är exakt vad Hudson gjorde och det gjorde honom till historiens snabbast växande e-handelsgrundare,” säger Ibrahim Moummou.

ANNONS

Den gamla UGC-modellen fasas ut

Enligt honom håller den traditionella UGC-modellen där varumärken betalar några tusenlappar per beställt klipp på att dö.

”Bara i USA finns idag över 1,7 miljoner kreatörer som arbetar enbart på provision. Vi har börjat se enskilda kreatörer där som tjänar över 2 miljoner dollar per år,” säger Ibrahim Moummou.

Kreatören som får betalt per klipp har enligt hans erfarenhet inget incitament att sälja. Kreatören som däremot lever på provision är en säljare, en delägare i resultatet. Det är en helt annan sport, förklarar han.

Att skapa säljande innehåll är ibland lika svårt som att bygga ett bolag. Det kräver kunskap, slit och hårt arbete och man behöver en community och en mentor som stöttar en genom hela resan. Därför har Ibrahim skapat en inkubator för sina UGC-kreatörer.

Att lyckas som UGC-kreatör

För att lyckas som UGC-kreatör krävs inte nödvändigtvis att du är den med flest följare eller dyrast utrustning. Det handlar mer om att du vågar vara autentisk och att du testar dig fram till det som fungerar.

Du behöver förstå hur korta, naturliga videor fungerar i flöden som TikTok, Instagram Reels och Meta-annonser. Att du kan leverera innehåll som känns som det kommer från en riktig användare snarare än en reklambyrå.

En UGC-kreatör behöver förstå kunden

ANNONS

Framgångsrika UGC-kreatörer är ofta bra på att lyssna på varumärkens behov, följa trender och samtidigt behålla sin egen röst så att innehållet känns trovärdigt. De är disciplinerade med leveranser, tydliga med rättigheter och priser. De ser sitt skapande som ett hantverk snarare än en snabb väg till snabba pengar.

Det är också en fördel att ha en grundläggande förståelse för marknadsföring. Du behöver förstå vad det är som får tittaren att stanna till och sedan klicka och köpa det du har att erbjuda.