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Världen

Universitet varnar för "ekonomisk kris" på grund av färre utländska studenter

oxford
University of Oxford är ett av världens mest anrika universitet. (Foto: Wikicommons).

Utländska studenter har fått det betydligt svårare att komma in på brittiska universitet. Det kan leda till ett rejält hål i kassan.

Brittiska universitet står inför en växande ekonomisk kris efter ett kraftigt fall i antalet internationella studenter.

Universitetsledningar varnar för att minskade intäkter kan leda till nedskärningar av både personal och utbildningar, samtidigt som vissa lärosäten riskerar allvarliga ekonomiska problem.

Ansökningarna om brittiska studentvisum hade vid slutet av juli minskat med 11 procent jämfört med samma period året före, enligt siffror från det brittiska inrikesdepartementet.

Tror på stor minskning

Eftersom en stor del av ansökningarna inför höstterminen kommer under sommaren väcker utvecklingen oro för betydligt färre internationella studenter under det kommande läsåret, skriver The Guardian.

Vissa universitet befarar att antalet internationella inskrivningar kan minska med omkring 30 procent.

Det skulle slå hårt mot lärosätenas ekonomi eftersom internationella studenter betalar betydligt högre avgifter än brittiska studenter.

Samtidigt har de inhemska studieavgifterna varit frysta på 9 250 pund mellan 2017 och 2025. Inflation har därmed kraftigt minskat universitetens intäkter per brittisk student.

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Ny avgift för internationella studenter

De senaste höjningarna av avgifterna väntas dessutom till stor del ätas upp av en ny avgift på 925 pund per internationell student.

King’s College London har pekat på sambandet mellan internationella studenttal och sysselsättning.

Enligt universitetets ledning kan fem färre internationella studenter motsvara en förlorad universitetstjänst.

Pressen märks redan på flera håll. University of Exeter meddelade på torsdagen att universitetet omedelbart avvecklar geografiprogram vid campuset i Penryn i Cornwall, även för studenter som redan sökt utbildningarna inför hösten.

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Fler inhemska studenter har sökt

Enligt en tidigare analys har minskningen av internationella studenter redan inneburit att Storbritannien gått miste om ett ekonomiskt nettovärde på närmare tre miljarder pund.

Regeringen har försvarat politiken med hänvisning till behovet av kontroll över migrationen och bättre kvalitet inom högre utbildning.

Trots problemen var antagningen av brittiska ungdomar stark inför höstterminen. Rekordmånga 194 800 engelska 18-åringar hade fått plats på sitt förstahandsval.

Universitetens ekonomiska problem kvarstår dock eftersom de inhemska studentintäkterna inte väntas kunna kompensera för bortfallet av internationella studenter.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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