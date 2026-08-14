Universitet varnar för "ekonomisk kris" på grund av färre utländska studenter

Ansökningarna om brittiska studentvisum hade vid slutet av juli minskat med 11 procent jämfört med samma period året före, enligt siffror från det brittiska inrikesdepartementet.

Tror på stor minskning

Eftersom en stor del av ansökningarna inför höstterminen kommer under sommaren väcker utvecklingen oro för betydligt färre internationella studenter under det kommande läsåret, skriver The Guardian.

Vissa universitet befarar att antalet internationella inskrivningar kan minska med omkring 30 procent.

Det skulle slå hårt mot lärosätenas ekonomi eftersom internationella studenter betalar betydligt högre avgifter än brittiska studenter.

Samtidigt har de inhemska studieavgifterna varit frysta på 9 250 pund mellan 2017 och 2025. Inflation har därmed kraftigt minskat universitetens intäkter per brittisk student.

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