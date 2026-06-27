EU stänger gränsen: Stoppar ukrainska män

Stoppar män i militär ålder

EU kommer dock att införa en ny begränsning för män i militär ålder. De får enligt ukrainsk lag inte lämna Ukraina och nu kommer de heller inte att få utnyttja det tillfälliga skyddet inom EU.

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”Det här är vad Ukraina har bett oss att göra”, säger Brunner.

Som var på EU:s skärpta regler säger den ukrainska regeringen att den ”högt värdesätter Europeiska unionens avsikt att förlänga det tillfälliga skyddet med ett år för ukrainska medborgare som är bosatta i EU:s medlemsstater”.

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”Oro för mänskliga rättigheter”

Uttalandet säger att beslutet syftar ”till att säkerställa större rättslig klarhet och samstämmighet mellan EU-mekanismer och ukrainsk nationell lagstiftning vid bedömningen av nya ansökningar.”

Införandet av restriktiva åtgärder mot män i militär ålder har framkallat en skarp tillrättavisning från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Michael O’Flaherty, som menar att ändringen väcker oro för mänskliga rättigheter.

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EU ändrar regelverket och stoppar nu män från Ukraina i militär ålder från att resa in i EU. Kommissionären Magnus Brunner förklarar varför. (Foto: Wiktor Nummelin/AP-TT)

200 000 desertörer

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De nya restriktionerna kommer inte att gälla retroaktivt för män som tidigare ansökt om tillfälligt skydd i EU.

De nya restriktionerna träder i kraft inom några veckor, så snart EU-länderna formellt antagit åtgärden och den har publicerats i EU:s officiella tidning för EU-rätt.

För Ukraina är EU-stoppet välkommet. Ukraina har kämpat för att rekrytera och behålla soldater, noterar Wall Street Journal.

I dag har Ukraina cirka 200 000 män listade som frånvarande utan tillstånd, det vill säga desertörer eller män som aldrig inställt sig till militärtjänst, enligt siffror Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov presenterade i landets parlament i början av året.

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