EU kommer att stoppa ukrainska män i militär ålder från att resa in i något EU-land. Det gör man på begäran av Ukraina.
EU stänger gränsen: Stoppar ukrainska män
EU har nu tillkännagivit att man förlänger skyddsåtgärderna med ytterligare ett år för de 4,4 miljoner ukrainare som i dag bor inom EU.
Däremot kommer man inte längre att låta män i militär ålder resa in i något EU-land, för att leva upp till Ukrainas regler för militär mobilisering.
Skärpningen av behörigheten för det som kallas ”tillfälligt skydd” kommer sedan Danmark redan tidigare gjort denna skärpning och bland andra Tjeckien arbetar med nya lagar på området.
Polen: ”En rysk attack kan vara nära”. Dagens PS
”Behöver klarhet nu”
EU skapade tillfälliga skyddsåtgärder för Ukraina samma dag som Ryssland inledde sin fullskaliga invasion.
De har sedan förnyats årligen och skulle nu ha löpt ut i mars 2027.
”Vi behöver klarhet nu för ukrainare i EU, det är därför förlängningen vi gör är så tidig, snarare än att vänta till 2027 för att göra det”, säger Magnus Brunner, EU:s migrationskommissionär, hos Kyiv Independent.
Ryssland jagar oppositionella med israelisk teknik. Dagens PS
Stoppar män i militär ålder
EU kommer dock att införa en ny begränsning för män i militär ålder. De får enligt ukrainsk lag inte lämna Ukraina och nu kommer de heller inte att få utnyttja det tillfälliga skyddet inom EU.
”Det här är vad Ukraina har bett oss att göra”, säger Brunner.
Som var på EU:s skärpta regler säger den ukrainska regeringen att den ”högt värdesätter Europeiska unionens avsikt att förlänga det tillfälliga skyddet med ett år för ukrainska medborgare som är bosatta i EU:s medlemsstater”.
Sparkad: USA:s högste officer i Europa får gå. Dagens PS
”Oro för mänskliga rättigheter”
Uttalandet säger att beslutet syftar ”till att säkerställa större rättslig klarhet och samstämmighet mellan EU-mekanismer och ukrainsk nationell lagstiftning vid bedömningen av nya ansökningar.”
Införandet av restriktiva åtgärder mot män i militär ålder har framkallat en skarp tillrättavisning från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Michael O’Flaherty, som menar att ändringen väcker oro för mänskliga rättigheter.
Nu ska ryska 11-åringar få militär träning. Dagens PS
200 000 desertörer
De nya restriktionerna kommer inte att gälla retroaktivt för män som tidigare ansökt om tillfälligt skydd i EU.
De nya restriktionerna träder i kraft inom några veckor, så snart EU-länderna formellt antagit åtgärden och den har publicerats i EU:s officiella tidning för EU-rätt.
För Ukraina är EU-stoppet välkommet. Ukraina har kämpat för att rekrytera och behålla soldater, noterar Wall Street Journal.
I dag har Ukraina cirka 200 000 män listade som frånvarande utan tillstånd, det vill säga desertörer eller män som aldrig inställt sig till militärtjänst, enligt siffror Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov presenterade i landets parlament i början av året.