Polen: "En rysk attack kan vara nära"

Orsaken för att testa Nato nu ska vara att Ryssland utsätts för en växande press från Ukraina.

Västkällor befarar att det finns en fara utifrån Ukrainas framgångsrika räder med långdistansattacker mot mål nära Moskva och S:t Petersburg.

”Vi ser tecken på att Ryssland förbereder militära provokationer mot de baltiska staterna eller Polen”, sade Lettlands underrättelsetjänst tidigare i veckan.

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Pressas av Ukraina

Västliga källor befarar också att det kan finnas fara vid horisonten eftersom Kreml utsätts för press från Ukrainas kampanj med långdistansattacker mot mål nära Moskva och Sankt Petersburg.

Det skulle dock vara lång från en fullskalig attack utan en provokation, ett test.

”Vi får information” om att Ryssland och Vladimir Putin ”planerar något mot de baltiska staterna”, sade en Nato-källa The Guardian citerar, tidigare i veckan.

Källan uppgav att Putin kan vara villig att testa USA:s stöd för några av Natos minsta medlemsländer – Estland, Lettland och Litauen – för att ”kasta om tärningen” medan man kämpar mot Ukrainas framstötar.

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