Polen: "En rysk attack kan vara nära"

Ryssland förbereder en ”provokation” i Baltikum eller Polen, enligt källor. Uppgifterna får stöd av Polens premiärminister.
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Ryssland förbereder enligt källor en ”provokation” för att testa Natos sammanhållning. Aktuell plats är de baltiska länderna eller Polen, enligt samma källor.
Orsaken för att testa Nato nu ska vara att Ryssland utsätts för en växande press från Ukraina.
Västkällor befarar att det finns en fara utifrån Ukrainas framgångsrika räder med långdistansattacker mot mål nära Moskva och S:t Petersburg.
”Vi ser tecken på att Ryssland förbereder militära provokationer mot de baltiska staterna eller Polen”, sade Lettlands underrättelsetjänst tidigare i veckan.
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Pressas av Ukraina
Västliga källor befarar också att det kan finnas fara vid horisonten eftersom Kreml utsätts för press från Ukrainas kampanj med långdistansattacker mot mål nära Moskva och Sankt Petersburg.
Det skulle dock vara lång från en fullskalig attack utan en provokation, ett test.
”Vi får information” om att Ryssland och Vladimir Putin ”planerar något mot de baltiska staterna”, sade en Nato-källa The Guardian citerar, tidigare i veckan.
Källan uppgav att Putin kan vara villig att testa USA:s stöd för några av Natos minsta medlemsländer – Estland, Lettland och Litauen – för att ”kasta om tärningen” medan man kämpar mot Ukrainas framstötar.
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Torsdag kväll gick Poolens premiärminister Donald Tusk öppet ut med sina egna farhågor.
”Vi delar också, utan undantag, uppfattningen att situationen är mycket instabil och att olika typer av eskalering kan förväntas under de kommande veckorna och månaderna”, sade Donald Tusk vid en presskonferens i Gdansk.
”Vi kommer att vilja förbereda oss som en grupp länder som är direkt utsatta för denna risk.”
Lettlands underrättelsetjänsts bild är att Ryssland inte är kapabelt att öppna en andra front, men överväger ”hybridattacker, som missiler, drönare eller andra åtgärder för att skicka en signal: sluta stödja Ukraina, annars kommer ni att få egna problem.”
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”Förlorar inte passivt”
Varningarna kommer i ett läge där Ryssland pressas av Ukraina.
”Moskva kommer att leta efter sätt att störa den nuvarande trenden, genom att sprida konflikten till andra länder eller gör något någon annanstans”, säger Keir Giles, Rysslands-expert vid Chatham House.
”Vi bör inte vänta oss att Ryssland passivt ska förlora.”
Nato kommer att hålla sitt årliga toppmöte i turkiska Ankara denna månad, mitt i osäkerheten kring USA:s engagemang i alliansen.
Onsdag sade Donald Trump återigenatt han känner sig ”sviken” av europeiska allierade som inte tillät det amerikanska flygvapnet att bomba Iran från flygfält i deras länder.
En västlig militärkälla säger hos The Guardian att det finns en oro för att Ryssland ska agera om Putin tror sig under pris i takt med att kriget mot Ukraina i stället nått Moskva och S:t Petersburg.
”Jag kan inte ljuga, det är en period av fara”, konstaterar den militära källan.
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