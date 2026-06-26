Ryssland jagar oppositionella med israelisk teknik

”Helt obehörig” användning

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Det israeliska företaget har inte svarat på Forbes frågor utan i stället vidarebefordrat ett svar bolagets marknadschef David Gee skickat till en ideell organisation som stöttat Pivovarov.

”All användning av äldre Cellebrite-hårdvara i Ryssland efter mars 2021 är helt obehörig”, skriver Gee.

”Den Cellebrite-hårdvara som tidigare sålts, före mars 2021, skulle nu vara inkompatibel med moderna enheter och skulle fungera utan vårt tekniska stöd, vårt samtycke eller någon rättslig sanktion från Cellebrite”, menar han.

”Bryter inte mot sanktioner”

David Gee understryker att företaget inte säljer produkter till länder sanktionerade av EU, USA, Storbritannien eller Israel.

Företaget, noterat på Nasdaq, har tidigare kritiserats för att sälja sin teknik till auktoritära regimer som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter.

2019 användes Cellebrites teknik av myndigheter i Myanmar för att söka igenom Reuters journalisters telefoner.

2024 nyttjade serbiska myndigheter Cellebrite-teknik för att gå igenom en undersökande journalists telefon och en telefon tillhörande en demonstrerande student.

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Oppositionelle aktivisten Andrej Pivovarov lever nu i Tyskland med sin fru. I Ryssland fick han sin telefon tömd av Kreml med israelisk teknik. (Foto: Axel Schmidt/AP-TT)

ICE stor kund hos företaget

Cellebrite är även den största leverantören av mobiltelefonforensik till ökända ICE i USA.

I september 2025 fick man sin största order hittills från ICE, en affär på 11,1 miljoner dollar.

Den israeliska advokaten Eitay Mack har begärt att Israels regering ska genomdriva en kontroll över levererad övervakningsteknik.

Mack säger att det inte är förvånande att Ryssland fortsatt använda Cellebrites teknik eftersom det är enkelt att göra det.

”De skulle kunna gripa en protestledare, få tag på hans telefon och sedan avslöja hans nätverk och gripa alla andra”, varnar han.

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