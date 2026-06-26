Ryssland har hackat en dissidents iPhone med hjälp av förbjuden israelisk teknik, visar uppgifter. ”Sorgligt”, säger oppositionen.
Ryssland jagar oppositionella med israelisk teknik
2021 meddelade Cellebrite, en israelisk leverantör av polisteknik, att man inte längre skulle sälja sin teknik till Ryssland.
Det handlar bland annat om teknik som gör att man enkelt bryter sig in i låsta telefoner och snabbt kan extrahera data.
Vid tillfället var Cellebrite utsatt för en opinionsstorm, sedan det avslöjats att ryska regeringen använt teknik för att tömma telefonen för Lyubov Sobol, en framstående rysk oppositionell, allierad med Alexander Navalnyj.
Men redan några månader senare använde utredare i Moskva Cellebrites teknik för att söka igenom den ryske oppositionspolitikern Andrej Pivovarovs iPhone, enligt en analys från University of Toronto Citizen Lab och uppgifter från Pivovarovs juridiska team.
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Fortsatte använda tekniken
Men inom några månader efter att förbudet infördes använde Moskvas utredare Cellebrites teknik för att söka igenom den ryske oppositionspolitikern Andrey Pivovarovs iPhone, enligt en analys från University of Torontos Citizen Lab och uppgifter från Pivovarovs juridiska team.
Uppgifterna bevisar att Cellebrite misslyckats med att stoppa den ryska ledningens utnyttjande av företagets teknik.
Det visar, skriver Forbes, att Cellebrite inte har full kontroll över sina produkter. Faktum är att Kremls egna utredare så sent som 2022 öppet uppgett att de använt sig av Cellebrites teknik.
”Helt obehörig” användning
Det israeliska företaget har inte svarat på Forbes frågor utan i stället vidarebefordrat ett svar bolagets marknadschef David Gee skickat till en ideell organisation som stöttat Pivovarov.
”All användning av äldre Cellebrite-hårdvara i Ryssland efter mars 2021 är helt obehörig”, skriver Gee.
”Den Cellebrite-hårdvara som tidigare sålts, före mars 2021, skulle nu vara inkompatibel med moderna enheter och skulle fungera utan vårt tekniska stöd, vårt samtycke eller någon rättslig sanktion från Cellebrite”, menar han.
”Bryter inte mot sanktioner”
David Gee understryker att företaget inte säljer produkter till länder sanktionerade av EU, USA, Storbritannien eller Israel.
Företaget, noterat på Nasdaq, har tidigare kritiserats för att sälja sin teknik till auktoritära regimer som inte tar hänsyn till mänskliga rättigheter.
2019 användes Cellebrites teknik av myndigheter i Myanmar för att söka igenom Reuters journalisters telefoner.
2024 nyttjade serbiska myndigheter Cellebrite-teknik för att gå igenom en undersökande journalists telefon och en telefon tillhörande en demonstrerande student.
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ICE stor kund hos företaget
Cellebrite är även den största leverantören av mobiltelefonforensik till ökända ICE i USA.
I september 2025 fick man sin största order hittills från ICE, en affär på 11,1 miljoner dollar.
Den israeliska advokaten Eitay Mack har begärt att Israels regering ska genomdriva en kontroll över levererad övervakningsteknik.
Mack säger att det inte är förvånande att Ryssland fortsatt använda Cellebrites teknik eftersom det är enkelt att göra det.
”De skulle kunna gripa en protestledare, få tag på hans telefon och sedan avslöja hans nätverk och gripa alla andra”, varnar han.