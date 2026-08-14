Japan: 7000 strandsatta på Narita – så påverkas resenärer

Åtta personer har bekräftats döda och fyra har skadats lindrigt, enligt Chibaprefekturens företräda.

Därför fastnade 7 000 på flygplatsen

Flygen fortsatte att gå som vanligt, dock med försenade avgångar. Inga inställda flyg har rapporterats hittills. Det som påverkade resenärerna var marktransporterna till och från flygplatsen.

Motorvägar i Chiba stängdes, enligt NEXCO East, och flygplatståget Narita Express var fortsatt inställt under fredagen. Sobu-, Narita- och Keiyolinjerna väntades gå igen samma dag, enligt JR East. Samtliga är nödvändiga för att ta sig till och från flygplatsen.

Omkring 7 000 personer blev kvar på flygplatsen över natten, enligt flygplatsoperatören.