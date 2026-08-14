Rekordregn i Japan har lämnat efter sig åtta döda och 7 000 strandsatta på flygplatsen Narita. Så här påverkar ovädret dig som ska resa till Japan nu.
Japan: 7000 strandsatta på Narita – så påverkas resenärer
Under ett dygn föll hela 367 millimeter regn i Chiba, det är mer än det tidigare 24-timmarsrekordet på 309 millimeter från oktober 2013, enligt japanska vädermyndigheter.
Åtta personer har bekräftats döda och fyra har skadats lindrigt, enligt Chibaprefekturens företräda.
Därför fastnade 7 000 på flygplatsen
Flygen fortsatte att gå som vanligt, dock med försenade avgångar. Inga inställda flyg har rapporterats hittills. Det som påverkade resenärerna var marktransporterna till och från flygplatsen.
Motorvägar i Chiba stängdes, enligt NEXCO East, och flygplatståget Narita Express var fortsatt inställt under fredagen. Sobu-, Narita- och Keiyolinjerna väntades gå igen samma dag, enligt JR East. Samtliga är nödvändiga för att ta sig till och från flygplatsen.
Omkring 7 000 personer blev kvar på flygplatsen över natten, enligt flygplatsoperatören.
Detta gäller dig som ska resa
Omkring 70 000 svenskar reste till Japan under 2025, en ökning med 34 procent, enligt Dagens PS kartläggning. Direktlinjen med ANA från Arlanda går till Haneda i södra Tokyo, inte till Narita i drabbade Chiba. Där påverkas alltså inte resenärer.
EU:s passagerarförordning gäller vid avgång från Arlanda, men täcker inte hemresan med ett japanskt flygbolag. Vid extremväder utgår ingen standardersättning, medan skyldigheten att ordna mat, boende och ombokning finns kvar.
Har du ett flyg till Narita är det bra att dubbelkolla flygstatus på just ditt flyg och följa utvecklingen fram till avresan.
Regnet påverkar mer än resenärerna
Över 20 000 hushåll blev strömlösa efter att en transformatorstation översvämmats, och gasen bröts tillfälligt för cirka 13 000 kunder, enligt Tokyo Electric Power.
Realtid har beskrivit tidigare hur allt större klimatskador saknar försäkringsskydd.
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