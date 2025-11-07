Dagens PS
Världen

Ukraina slår till hårt mot Rysslands energi – hittat svag punkt

Ukraina slår till mot Rysslands energisektor – med hjälp av sina drönare.
Ukraina slår till mot Rysslands energisektor – med hjälp av sina drönare. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Ukraina fortsätter att slå till hårt mot Rysslands energisektor. Rysk energi göder kriget och ukrainska drönare gör nu sitt bästa för att stoppa flödet.

Ukraina fortsätter att slå till mot Rysslands energisektor – som står bakom de stora pengarna till kriget i Ukraina.

Ukraina slår till mot Rysslands energi

Den senaste attacken var mot oljeraffinaderiet i Volgograd natten till torsdagen, där bland annat drönare skickades från Ukraina.

Resultatet blev att även annan civil bebyggelse förstördes och en man dog i attacken, berättar Euronews.

Ukraina har lärt sig att det lönar sig att slå till mot den ryska energisektorn och det är ett effektivt sätt att försöka få pengarna i fiendens statskassa att sina men även för att direkt slå mot den ryska militären.

Levererar bränsle till militären

Raffinaderiet, som drivs av den ryska oljejätten Lukoil, har hittills varit en viktig bricka i spelet eftersom den fortsätter att leverera bränsle till den ryska militären, särskilt till fronten i Donbasregionen.

USA har hjälpt Ukraina bomba sedan i somras
Brand vid oljedepå i Azov-distriktet efter en ukrainsk drönarattack. Ukraina har intensifierat sina attacker mot rysk energiinfrastruktur. (Foto: Ryska staten/AP)

Utnyttjar Rysslands svaga punkt

Attackerna mot den viktiga energisektorn har gett resultat visar det sig vidare.

Ukraina har hittat en svag punkt som de nu utnyttjar fullt ut.

Enligt The Moscow Times har de ryska oljeanläggningarna hittills drabbats av runt 160 attacker under 2025 och 16 stora raffinaderier har på något sätt skadads.

Det har i sin tur drabbat runt 38 procent av Rysslands kapacitet, enligt västerländska analytiker.

International Energy Agency, IEA, uppger att attackerna har minskat Rysslands raffinaderiproduktion med ungefär en halv miljon fat olja om dagen.

Storsatsar på drönare

Ukraina har storsatsat på sina drönare på sistone, de är ett viktigt verktyg mot sin betydligt starkare motståndare.

De nya drönarattackerna har gett Ukraina initiativet i ett viktigt skede av kriget, eftersom de intensifierats i det läge där USA och EU ökar sanktionerna mot Rysslands oljeindustri.

President Volodymyr Zelenskyj säger att Ukrainas förbättrade förmåga till attacker på långdistans orsakar verklig skada och tvingar Ryssland att importera bränsle och begränsa exporten.

“Vi tror att de har förlorat upp till 20 procent av sin bensinförsörjning som en direkt följd av våra attacker”, uppgav presidenten nyligen.

Ukraina har samtidigt skalat upp sin egen drönarproduktion och har numera fördubblat räckvidden, från 50 till runt 100 mil, och kan därmed nå nya ryska mål.

