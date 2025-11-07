Ukraina slår till hårt mot Rysslands energi – hittat svag punkt

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Levererar bränsle till militären

Raffinaderiet, som drivs av den ryska oljejätten Lukoil, har hittills varit en viktig bricka i spelet eftersom den fortsätter att leverera bränsle till den ryska militären, särskilt till fronten i Donbasregionen.

Brand vid oljedepå i Azov-distriktet efter en ukrainsk drönarattack. Ukraina har intensifierat sina attacker mot rysk energiinfrastruktur. (Foto: Ryska staten/AP)

Utnyttjar Rysslands svaga punkt

Attackerna mot den viktiga energisektorn har gett resultat visar det sig vidare.

Ukraina har hittat en svag punkt som de nu utnyttjar fullt ut.

Enligt The Moscow Times har de ryska oljeanläggningarna hittills drabbats av runt 160 attacker under 2025 och 16 stora raffinaderier har på något sätt skadads.

Det har i sin tur drabbat runt 38 procent av Rysslands kapacitet, enligt västerländska analytiker.

International Energy Agency, IEA, uppger att attackerna har minskat Rysslands raffinaderiproduktion med ungefär en halv miljon fat olja om dagen.

Storsatsar på drönare

Ukraina har storsatsat på sina drönare på sistone, de är ett viktigt verktyg mot sin betydligt starkare motståndare.

De nya drönarattackerna har gett Ukraina initiativet i ett viktigt skede av kriget, eftersom de intensifierats i det läge där USA och EU ökar sanktionerna mot Rysslands oljeindustri.

President Volodymyr Zelenskyj säger att Ukrainas förbättrade förmåga till attacker på långdistans orsakar verklig skada och tvingar Ryssland att importera bränsle och begränsa exporten.

“Vi tror att de har förlorat upp till 20 procent av sin bensinförsörjning som en direkt följd av våra attacker”, uppgav presidenten nyligen.

Ukraina har samtidigt skalat upp sin egen drönarproduktion och har numera fördubblat räckvidden, från 50 till runt 100 mil, och kan därmed nå nya ryska mål.

