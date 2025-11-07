Ukraina fortsätter att slå till hårt mot Rysslands energisektor. Rysk energi göder kriget och ukrainska drönare gör nu sitt bästa för att stoppa flödet.
Ukraina slår till hårt mot Rysslands energi – hittat svag punkt
Kanada gör som Norge – startar ny investeringsfond
Kanada följer i Norges fotspår och startar en ny investeringsfond. Landet vill utnyttja sina fyndigheter av kritiska metaller. Den nya statliga investeringsfonden Critical Minerals Investment Fund gäller kritiska mineraler och ska hålla runt 2 miljarder kanadensiska dollar, eller runt 13,5 miljarder kronor, enligt Oilprice. Kanada vill stärka egna landet Planerna klubbades igenom tidigare i veckan …
Klimatmötet hålls i Amazonas – nytt fokus på skogen
Klimatmötet COP30 kommer för första gången hållas i Amazonas regnskogar. Nytt fokus kommer vara på världens skogar. Världsledarna kommer bege sig till Belém i norra Braslien inom kort. Klimatmötet hålls vid Amazonas På måndag sätter klimatmötet COP30 igång och det är första gången det kommer hållas i anslutning till Amazonas enorma regnskogar. Det finns en …
Expertlarmet: "Autokrati under Trump"
Hon har varnat för auktoritära regimer i decennier. Nu riktar Anne Applebaum blicken mot sitt eget hemland. I en intervju med Financial Times-profilen Gideon Rachman beskriver den amerikanska historikern och Pulitzerprisbelönade journalisten Anne Applebaum en regering som bryter lagar, tystar motstånd och använder statens maktmedel för politisk kontroll. Applebaum menar att Trumps administration tillämpar en …
Gruvor kan förstöra maten i havet: "Tomma kalorier"
Fiskar och andra havsorganismer på flera hundra meters djup kan få problem om djuphavsgruvor startas. Det är kontentan i en ny forskningsartikel. På mellan 200 och 1 500 meters djup ligger den så kallade skymningszonen i havet, en plats som spelar en avgörande roll för det marina ekosystemet. Det är just där som avfall från …
Avslöjandet som skakar Paris – Louvrens lösenord var "Louvre"
Kan det verkligen stämma? Ett lösenord så enkelt att tjuvarna knappt behövde gissa. Enligt uppgifter var koden "Louvre". Nu kommer nya uppgifter om att lösenordet till museets videoövervakning var lika enkelt som dess namn. Avslöjandet kommer mitt i utredningen av den fräcka kuppen där juveler värda över en miljard kronor stals på ett ögonblick. Missa …
Ukraina fortsätter att slå till mot Rysslands energisektor – som står bakom de stora pengarna till kriget i Ukraina.
Ukraina slår till mot Rysslands energi
Den senaste attacken var mot oljeraffinaderiet i Volgograd natten till torsdagen, där bland annat drönare skickades från Ukraina.
Resultatet blev att även annan civil bebyggelse förstördes och en man dog i attacken, berättar Euronews.
Ukraina har lärt sig att det lönar sig att slå till mot den ryska energisektorn och det är ett effektivt sätt att försöka få pengarna i fiendens statskassa att sina men även för att direkt slå mot den ryska militären.
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Levererar bränsle till militären
Raffinaderiet, som drivs av den ryska oljejätten Lukoil, har hittills varit en viktig bricka i spelet eftersom den fortsätter att leverera bränsle till den ryska militären, särskilt till fronten i Donbasregionen.
Utnyttjar Rysslands svaga punkt
Attackerna mot den viktiga energisektorn har gett resultat visar det sig vidare.
Ukraina har hittat en svag punkt som de nu utnyttjar fullt ut.
Enligt The Moscow Times har de ryska oljeanläggningarna hittills drabbats av runt 160 attacker under 2025 och 16 stora raffinaderier har på något sätt skadads.
Det har i sin tur drabbat runt 38 procent av Rysslands kapacitet, enligt västerländska analytiker.
International Energy Agency, IEA, uppger att attackerna har minskat Rysslands raffinaderiproduktion med ungefär en halv miljon fat olja om dagen.
Storsatsar på drönare
Ukraina har storsatsat på sina drönare på sistone, de är ett viktigt verktyg mot sin betydligt starkare motståndare.
De nya drönarattackerna har gett Ukraina initiativet i ett viktigt skede av kriget, eftersom de intensifierats i det läge där USA och EU ökar sanktionerna mot Rysslands oljeindustri.
President Volodymyr Zelenskyj säger att Ukrainas förbättrade förmåga till attacker på långdistans orsakar verklig skada och tvingar Ryssland att importera bränsle och begränsa exporten.
“Vi tror att de har förlorat upp till 20 procent av sin bensinförsörjning som en direkt följd av våra attacker”, uppgav presidenten nyligen.
Ukraina har samtidigt skalat upp sin egen drönarproduktion och har numera fördubblat räckvidden, från 50 till runt 100 mil, och kan därmed nå nya ryska mål.
Den nya tolvpunktsplanen för Ukraina ger inte fred i verkligheten. Dagens PS
"Presenter till Putin" – kampanj stöder nya supermissilen till Ukraina. Dagens PS
