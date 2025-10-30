Den nya tolvpunktsplanen diskuteras aktivt av Europas ledare som även vill att USA har en roll i fredsprocessen. I verkligheten ser det dock inte ut som att planen kommer att gå igenom.
Den nya tolvpunktsplanen för Ukraina ger inte fred i verkligheten
Mest läst i kategorin
"Värstingdrönaren" från svenska techbolaget – ”efterfrågan är enorm"
Världen vill ha drönare och Sverige kan leverera dem. Svenska techbolaget Airolit lanserar sin nya modell CX10 – “värstingdrönaren” som många länder vill ha tillgång till. Startupen Airolit började utveckla svenska drönare och drönarsystem i Mölndal för åtta år sedan. Mycket har hänt sedan dess, när världen numera blickar allt mer mot drönare. Airolit släpper …
Publiken har blivit idrottsklubbarnas guldkalv
Trots ekonomiska utmaningar som inflation och höga elpriser är det allt mer publik på fotboll och hockey i Sverige. ”Sporten behövs som glädjekälla”, säger Carlos Esterling från EY Sports Business. Publiksnittet i fotbollsallsvenskan och SHL fortsätter att öka för tredje säsongen i följd. Trots att svensk ekonomi inte är glödhet just nu. Enligt flera samstämmiga …
Oljeaktivister tog bensinbil – till klimataktion
Trion som sprejade stenarna i Stonehenge orangea tog en gammal bensinbil till aktionen. Det framkom under den rättegång som pågår just nu. En av de “Just Stop Oil”-aktivister som anklagats för att ha skadat världsarvet Stonehenge kom med intressanta upplysningar nyligen under den rättsprocess som pågår i Salisbury Crown Court, uppger BBC News. Enligt 36-åriga …
Satsar 314 statliga miljoner på grönt stål
SSAB får 314 miljoner kronor från Energimyndigheten till sitt nya gröna stålverk i Luleå. ”Glädjande stöd till vår omställning”, säger SSAB. SSAB (börskurs SSAB) investerar som bekant 4,5 miljarder euro i ett nytt elektrifierat och integrerat stålverk i Luleå, som ska stå klart 2029. Genom att ersätta masugnsprocessen med en elektrisk ljusbågsugn kan SSAB minska …
Därför lämnar fler och fler Norge
Fler emigrerar från Norge i dag än under den stora emigrationsvågen vid 1900-talets början . Nu har forskarna undersökt varför. Fler människor flyttar från Norge än tidigare. Norge har länge varit ett invandringsland men den pendeln har svängt och nu emigrerar fler än 30 000 personer per år. ”Det är faktiskt ett högre antal personer som …
Planen har egentligen diskuterats sedan i våras och fått fart på sistone med nya detaljer.
Tolvpunktsplanen som ska ge fred
Det är Europas ledare som har lagt fram en tolvpunktsplan som ska få slut på kriget i Ukraina.
De vill även få med sig USA i fredsprocessen och Finlands president Alexander Stubb, som nyligen besökte Vita huset, har varit drivande i frågan enligt finska Yle.
Fredsavtalet håller på att läggas fram och det är de villigas koalition, som består av länder som Frankrike, Storbritannien och Finland som står bakom arbetet.
Först måste eldupphör nås i Ukraina och därefter kan tolvpunktsplanen stegvis anammas.
Vapenvila kommer uppnås 24 timmar efter att parterna godkänt planen.
Senaste nytt
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. (Texten innehåller annonslänkar.) Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en …
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från 4 495 kronor per person, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti via Rolf …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Liknar Gazas fredsplan
Den nya fredsplanen liknar den som ligger på bordet för Gaza, där fredsplanen mellan Israel och Hamas består av 20 steg.
Alexander Stubbs kansli vill inte kommentera för Yle hur pass detaljerad den nya fredsplanen är men presidenten har träffat Trump och många europeiska ledare.
USA måste vara med
Det är dock viktigt att USA är insatt i fredsplanen menar experterna.
“Det är en insats från nationella säkerhetsrådgivare för att se till USA fortsätter vara med”, uppger en högt uppsatt europeisk diplomat, enligt Yle.
Tummen ner för fredplan
Hur stor sannolikhet är det då att planen kommer att gå igenom i slutändan, med tanke på att Putin vill ta över hela Donetskområdet för att gå med på fred?
Inte särskilt stor menar en europeisk diplomat som har pratat med nyhetstjänsten Radio Free Europe.
”Vi kan ha en tolvpunktsplan, men det kommer inte att bli fred – det är Putins enpunktsplan.”
Den nya planen betyder att det måste hållas förhandlingar mellan just Ukraina och Ryssland, men varken Europa eller Ukraina har några planer på att juridiskt erkänna något ockuperat territorium som ryskt.
Det är där det skär sig ordentligt och det är ett problem som ingen ser ut att vilja ta itu med på allvar.
Läs även:
“Värstingdrönaren” från svenska techbolaget – ”efterfrågan är enorm”. Dagens PS
Så ska EU pressa fram pengar till Ukraina. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Norska oljejätten kommer sparka tusentals – förnybart inte lika hett längre
Norska oljejätten Equinor kan komma att sparka 5 000 av sin personal inom 5 år. Förnybar energi är inte lika hett som tidigare trott. Det stod nyligen klart att det norska oljebolaget Equinor köpte 41,2 miljoner aktier i det danska energibolaget Ørsted. “Detta är en kontracyklisk investering i en ledande utvecklare och en premiumportfölj av …
Den nya tolvpunktsplanen för Ukraina ger inte fred i verkligheten
Den nya tolvpunktsplanen diskuteras aktivt av Europas ledare som även vill att USA har en roll i fredsprocessen. I verkligheten ser det dock inte ut som att planen kommer att gå igenom. Planen har egentligen diskuterats sedan i våras och fått fart på sistone med nya detaljer. Tolvpunktsplanen som ska ge fred Det är Europas …
"Värstingdrönaren" från svenska techbolaget – ”efterfrågan är enorm"
Världen vill ha drönare och Sverige kan leverera dem. Svenska techbolaget Airolit lanserar sin nya modell CX10 – "värstingdrönaren" som många länder vill ha tillgång till. Startupen Airolit började utveckla svenska drönare och drönarsystem i Mölndal för åtta år sedan. Mycket har hänt sedan dess, när världen numera blickar allt mer mot drönare. Airolit släpper …
AI som flygledare – ingen bra idé
I takt med att flygtrafiken ökar vill många se att AI tar över som flygledare i kontrollrummen. Inte en bra idé ur ett säkerhetsperspektiv varnar en expert. AI tar över allt mer i samhället och flygtrafiken utgör inget undantag. Tekniken har redan rullats ut inom stridsflygplan i USA, och i Sverige är Saab inne på …
Datacenter poppar upp på oväntade ställen
Att bygga datacenter i Afrika har länge varit en dyr och omständlig process. Det försöker Marocko ändra på, tack vare stor tillgång på solenergi. När det ska byggas datacenter är nedkylning en viktig del, och därför brukar många företag förlägga dem i kalla regioner, som i norra Sverige. Men det finns andra sätt att göra …