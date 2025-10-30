Dagens PS
Den nya tolvpunktsplanen för Ukraina ger inte fred i verkligheten

Tolvpunktsplanen är på gång men kriget i Ukraina ser ut att fortsätta ändå, ofta med hjälp av drönare som på bilden.
Tolvpunktsplanen är på gång men kriget i Ukraina ser ut att fortsätta ändå, ofta med hjälp av drönare som på bilden. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 30 okt. 2025Publicerad: 30 okt. 2025

Den nya tolvpunktsplanen diskuteras aktivt av Europas ledare som även vill att USA har en roll i fredsprocessen. I verkligheten ser det dock inte ut som att planen kommer att gå igenom.

Planen har egentligen diskuterats sedan i våras och fått fart på sistone med nya detaljer.

Tolvpunktsplanen som ska ge fred

Det är Europas ledare som har lagt fram en tolvpunktsplan som ska få slut på kriget i Ukraina.

De vill även få med sig USA i fredsprocessen och Finlands president Alexander Stubb, som nyligen besökte Vita huset, har varit drivande i frågan enligt finska Yle.

Fredsavtalet håller på att läggas fram och det är de villigas koalition, som består av länder som Frankrike, Storbritannien och Finland som står bakom arbetet.

Först måste eldupphör nås i Ukraina och därefter kan tolvpunktsplanen stegvis anammas.

Vapenvila kommer uppnås 24 timmar efter att parterna godkänt planen.

Liknar Gazas fredsplan

Den nya fredsplanen liknar den som ligger på bordet för Gaza, där fredsplanen mellan Israel och Hamas består av 20 steg.

Alexander Stubbs kansli vill inte kommentera för Yle hur pass detaljerad den nya fredsplanen är men presidenten har träffat Trump och många europeiska ledare.

Donald Trump och Alexander Stubb i Vita huset i början av oktober.
Donald Trump och Alexander Stubb i Vita huset i början av oktober. (Foto: TT)

USA måste vara med

Det är dock viktigt att USA är insatt i fredsplanen menar experterna.

“Det är en insats från nationella säkerhetsrådgivare för att se till USA fortsätter vara med”, uppger en högt uppsatt europeisk diplomat, enligt Yle.

Tummen ner för fredplan

Hur stor sannolikhet är det då att planen kommer att gå igenom i slutändan, med tanke på att Putin vill ta över hela Donetskområdet för att gå med på fred?

Inte särskilt stor menar en europeisk diplomat som har pratat med nyhetstjänsten Radio Free Europe.

”Vi kan ha en tolvpunktsplan, men det kommer inte att bli fred – det är Putins enpunktsplan.”

Den nya planen betyder att det måste hållas förhandlingar mellan just Ukraina och Ryssland, men varken Europa eller Ukraina har några planer på att juridiskt erkänna något ockuperat territorium som ryskt.

Det är där det skär sig ordentligt och det är ett problem som ingen ser ut att vilja ta itu med på allvar.

EUFinlandFredkriget i ukrainaUkrainaUSA
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

