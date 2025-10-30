Den nya tolvpunktsplanen för Ukraina ger inte fred i verkligheten

Planen har egentligen diskuterats sedan i våras och fått fart på sistone med nya detaljer.

Tolvpunktsplanen som ska ge fred

Det är Europas ledare som har lagt fram en tolvpunktsplan som ska få slut på kriget i Ukraina.

De vill även få med sig USA i fredsprocessen och Finlands president Alexander Stubb, som nyligen besökte Vita huset, har varit drivande i frågan enligt finska Yle.

Fredsavtalet håller på att läggas fram och det är de villigas koalition, som består av länder som Frankrike, Storbritannien och Finland som står bakom arbetet.

Först måste eldupphör nås i Ukraina och därefter kan tolvpunktsplanen stegvis anammas.

Vapenvila kommer uppnås 24 timmar efter att parterna godkänt planen.