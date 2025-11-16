Ukraina skakas av 100-miljonersskandal: Pressen ökar på Zelenskyj

Ukraina befinner sig mitt i sin största inrikespolitiska prövning sedan 2019.

En omfattande korruptionsutredning, med misstänkta kickbacks på omkring 100 miljoner dollar kopplade till landets kärnkraftssektor, har utlöst en kris som når hela vägen in i president Volodymyr Zelenskyjs innersta krets.

Mitt i ett brutalt krig är skandalen ett slag mot den enighet som länge hållit landet samman. Det skriver Oilprice.

En skandal som slår mot kärnan av statens uppdrag

Flera personer med koppling till Zelenskyj misstänks ha krävt upp till 15 procent i kickbacks från underleverantörer till det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom.

Enligt ukrainska åklagare kan avtalen ha omfattat skyddsinfrastruktur för landets energianläggningar, en nyckelkomponent för att hålla elnätet igång under ryska attacker.

En av huvudpersonerna i utredningen är Tymur Mindich, en tidigare affärspartner till Zelenskyj.

Han lämnade landet kort före att polisen slog till mot hans hem.

Enligt uppgifter till domstolen ska Zelenskyj ha hörts i ett telefonsamtal med en annan av de misstänkta, den tidigare justitieministern Herman Halusjtjenko, något som ökar det politiska trycket trots att presidenten själv inte är under utredning.

