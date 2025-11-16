Ukraina drabbas av sin största korruptionshärva på åratal när en affär på 100 miljoner dollar kopplas till presidentens närmaste krets.
Ukraina skakas av 100-miljonersskandal: Pressen ökar på Zelenskyj
Mest läst i kategorin
Utsläppen rusar: 2025 blir det värsta året någonsin
Globala utsläpp stiger till historiska nivåer när världen misslyckas bromsa fossilberoendet. Världen passerar ännu en mörk milstolpe. Enligt den nya rapporten Global Carbon Budget 2025 väntas de fossila koldioxidutsläppen stiga till 38,1 miljarder ton i år, en ökning på 1,1 procent och den högsta nivån som någonsin uppmätts. För investerare och beslutsfattare är utvecklingen både …
Astronauter i chock: Upptäckte något ingen vill se i rymden
Astronauter tvingades byta rymdfarkost efter att skador upptäckts på grund av rymdskrot. När tre taikonauter på den kinesiska Shenzhou 20-färden förberedde sig för att återvända till jorden, stötte de på ett problem som ingen rymdresenär vill möta. Efter mer än sex månader ombord på Tiangong-stationen uppdagades en skada som tvingade besättningen att avbryta sina ursprungliga …
Dödsolycka när buss körde in i kur
Polisen bekräftar att personer har omkommit sedan en buss kört in i en busskur på Valhallavägen i Stockholm. Texten uppdateras, nedan följer en tidigare version. Flera personer befaras allvarligt skadade sedan en buss kört in i en busskur på Östermalm i Stockholm. Dödsolycka i centrala Stockholm Enligt räddningstjänsten var bussen inte i trafik och inga …
Putin gör skolor till militärläger – tränar barn från första klass
Ryska klassrum, som tidigare fylldes av matteböcker och sånger om moderslandet fylls nu av kamouflageuniformer, militärinstruktörer och vapen. I en skola i Kursk ställer sig sexåringar i givakt när en ny “lärare” går längs bänkraderna: en soldat som stridit i Ukraina. “Spänn bältet. Justera märket. Rakt fram”, instruerar han. När barnen är korrekt uppställda börjar …
Vindkraften: "Trumps attityd ett klimathot"
Vindkraftspionjärer varnar nu för hur den Trump-ledda nedtrappningen av allt klimatarbete hotar den globala omställningen. Energiomställningen står inför sin största utmaning hittills, när man möter en global motreaktion mot förnybar energi, ledd av Donald Trump. Det sår två av de europeiska pionjärerna inom vindkraftsdesign fast, refererade av Oilprice. ”President Trumps åsikter om vindkraft och klimatförändringar …
Ukraina befinner sig mitt i sin största inrikespolitiska prövning sedan 2019.
En omfattande korruptionsutredning, med misstänkta kickbacks på omkring 100 miljoner dollar kopplade till landets kärnkraftssektor, har utlöst en kris som når hela vägen in i president Volodymyr Zelenskyjs innersta krets.
Mitt i ett brutalt krig är skandalen ett slag mot den enighet som länge hållit landet samman. Det skriver Oilprice.
En skandal som slår mot kärnan av statens uppdrag
Flera personer med koppling till Zelenskyj misstänks ha krävt upp till 15 procent i kickbacks från underleverantörer till det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom.
Enligt ukrainska åklagare kan avtalen ha omfattat skyddsinfrastruktur för landets energianläggningar, en nyckelkomponent för att hålla elnätet igång under ryska attacker.
En av huvudpersonerna i utredningen är Tymur Mindich, en tidigare affärspartner till Zelenskyj.
Han lämnade landet kort före att polisen slog till mot hans hem.
Enligt uppgifter till domstolen ska Zelenskyj ha hörts i ett telefonsamtal med en annan av de misstänkta, den tidigare justitieministern Herman Halusjtjenko, något som ökar det politiska trycket trots att presidenten själv inte är under utredning.
Läs mer: Drönarträff stänger ryskt raffinaderi – kan vålla stora problem – Dagens PS
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Politisk risk i krigstid
För Zelenskyj är tajmingen katastrofal.
Ukrainas konstitution förbjuder val under krigslagarna, men missnöjet kan snabbt fördjupa de politiska sprickor som landet länge lyckats hålla tillbaka.
Den politiske analytikern Volodymyr Fesenko varnar för att skandalen kan bli drivande för ett ”opolitiskt kontrollerbart krisläge” om kriget drar ut på tiden och ett framtida val närmar sig.
Samtidigt väcker skandalen frågor i väst. USA och Europa, som står för stora delar av Ukrainas militära och ekonomiska stöd, har länge krävt framsteg i landets antikorruptionsarbete.
Misstankar om att regeringen tidigare försökt begränsa självständigheten för antikorruptionsmyndigheterna har därför skapat oro. Det skriver Bloomberg.
Zelenskyjs motdrag
Presidenten försöker nu återta initiativet.
Han har infört sanktioner mot flera av de misstänkta och uppmanat till avgångar i regeringen.
”Den viktigaste saken är domar för de som är skyldiga”, sade han. ”Presidenten i ett land i krig kan inte ha några vänner.”
Den avgörande frågan är om rättsprocessen får fortsätta fullt ut, och om Ukraina kan visa både sina medborgare och sina partners att kampen mot korruption är på allvar, även när misstankarna når landets högsta nivåer.
Missa inte:
Lista: Här är världens mäktigaste militärmakter – Dagens PS
Ukrainsk kanal raderad på Youtube – Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Mekaniker slår larm: En knapp i bilen kan förkorta motorns liv rejält
Mekanikern avslöjar varför en till synes harmlös knapp kan få din motor att slitas ut i förtid. Det är en funktion som de flesta nya bilmodeller är utrustade med, och som biltillverkarna gärna lyfter fram som klimatsmart och bränslebesparande. Men enligt en välkänd mekaniker kan samma knapp i värsta fall få din motor att slitas …
Ukraina skakas av 100-miljonersskandal: Pressen ökar på Zelenskyj
Ukraina drabbas av sin största korruptionshärva på åratal när en affär på 100 miljoner dollar kopplas till presidentens närmaste krets. Ukraina befinner sig mitt i sin största inrikespolitiska prövning sedan 2019. En omfattande korruptionsutredning, med misstänkta kickbacks på omkring 100 miljoner dollar kopplade till landets kärnkraftssektor, har utlöst en kris som når hela vägen in …
Utsläppen rusar: 2025 blir det värsta året någonsin
Globala utsläpp stiger till historiska nivåer när världen misslyckas bromsa fossilberoendet. Världen passerar ännu en mörk milstolpe. Enligt den nya rapporten Global Carbon Budget 2025 väntas de fossila koldioxidutsläppen stiga till 38,1 miljarder ton i år, en ökning på 1,1 procent och den högsta nivån som någonsin uppmätts. För investerare och beslutsfattare är utvecklingen både …
Buffett överraskar: Tar jättepost i oväntat bolag
Warren Buffett gör en ovanlig tech-satsning när Berkshire Hathaway kliver in med en jätteposition i en av de stora techjättarna – trots årtionden av tvekan. Warren Buffett är känd för sin långsiktighet, sin disciplin och sitt motstånd mot att rusa in i teknologibolag han inte fullt ut förstår. Därför väckte det stor uppmärksamhet när Berkshire …
Elbil inlåst i bergsrum: Forskarnas upptäckt chockar
Forskarna avslöjar hur elbilen försökte koppla upp sig och skicka data – även djupt inne i bergrummet. När norska säkerhetsexperter ville testa hur säkra moderna elbilar egentligen är, valde de en drastisk metod. De körde in en kinesisk elbil i ett hermetiskt tillslutet bergsrum och stängde den helt ute från omvärlden. Resultatet blev något som …