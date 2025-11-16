Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ukraina skakas av 100-miljonersskandal: Pressen ökar på Zelenskyj

Ukraina
Ukraina befinner sig mitt i sin största politiska prövning sedan 2019. Foto: Javad Parsa / POOL / NTB
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 16 nov. 2025Publicerad: 16 nov. 2025

Ukraina drabbas av sin största korruptionshärva på åratal när en affär på 100 miljoner dollar kopplas till presidentens närmaste krets.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Ukraina befinner sig mitt i sin största inrikespolitiska prövning sedan 2019.

En omfattande korruptionsutredning, med misstänkta kickbacks på omkring 100 miljoner dollar kopplade till landets kärnkraftssektor, har utlöst en kris som når hela vägen in i president Volodymyr Zelenskyjs innersta krets.

Mitt i ett brutalt krig är skandalen ett slag mot den enighet som länge hållit landet samman. Det skriver Oilprice.

En skandal som slår mot kärnan av statens uppdrag

Flera personer med koppling till Zelenskyj misstänks ha krävt upp till 15 procent i kickbacks från underleverantörer till det statliga kärnkraftsbolaget Energoatom.

Enligt ukrainska åklagare kan avtalen ha omfattat skyddsinfrastruktur för landets energianläggningar, en nyckelkomponent för att hålla elnätet igång under ryska attacker.

En av huvudpersonerna i utredningen är Tymur Mindich, en tidigare affärspartner till Zelenskyj.

Han lämnade landet kort före att polisen slog till mot hans hem.

Enligt uppgifter till domstolen ska Zelenskyj ha hörts i ett telefonsamtal med en annan av de misstänkta, den tidigare justitieministern Herman Halusjtjenko, något som ökar det politiska trycket trots att presidenten själv inte är under utredning.

ANNONS

Läs mer: Drönarträff stänger ryskt raffinaderi – kan vålla stora problem – Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025
Ola Skogö - Modulärt byggande för flexibla samhällen
Spela klippet
PS Partner

Därför växer modulärt byggande i Sverige

10 nov. 2025

Politisk risk i krigstid

För Zelenskyj är tajmingen katastrofal.

Ukrainas konstitution förbjuder val under krigslagarna, men missnöjet kan snabbt fördjupa de politiska sprickor som landet länge lyckats hålla tillbaka.

Den politiske analytikern Volodymyr Fesenko varnar för att skandalen kan bli drivande för ett ”opolitiskt kontrollerbart krisläge” om kriget drar ut på tiden och ett framtida val närmar sig.

Samtidigt väcker skandalen frågor i väst. USA och Europa, som står för stora delar av Ukrainas militära och ekonomiska stöd, har länge krävt framsteg i landets antikorruptionsarbete.

Misstankar om att regeringen tidigare försökt begränsa självständigheten för antikorruptionsmyndigheterna har därför skapat oro. Det skriver Bloomberg.

Zelenskyjs motdrag

Presidenten försöker nu återta initiativet.

ANNONS

Han har infört sanktioner mot flera av de misstänkta och uppmanat till avgångar i regeringen.

”Den viktigaste saken är domar för de som är skyldiga”, sade han. ”Presidenten i ett land i krig kan inte ha några vänner.”

Den avgörande frågan är om rättsprocessen får fortsätta fullt ut, och om Ukraina kan visa både sina medborgare och sina partners att kampen mot korruption är på allvar, även när misstankarna når landets högsta nivåer.

Missa inte:

Lista: Här är världens mäktigaste militärmakter – Dagens PS

Ukrainsk kanal raderad på Youtube – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
politikskandalUkraina
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS