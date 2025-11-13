Drönarträff stänger ryskt raffinaderi – kan vålla stora problem

En ukrainsk drönarattack har slagit ut det Lukoil-drivna Volgograd-raffinaderiet, en av Rysslands största anläggningar för bränsleproduktion.

Attacken orsakade omfattande bränder i centrala processanläggningar och har tvingat till ett totalstopp i driften, enligt ryska myndigheter och bolagskällor som Oilprice.com refererar till.

Raffinaderiet, som står för omkring fem procent av Rysslands totala kapacitet, förser både den inhemska marknaden och exportterminaler vid Svarta havet med bränsle.

En person död

Angreppet, som inträffade under torsdagen, beskrivs som en av de mest träffsäkra ukrainska attackerna mot rysk energiinfrastruktur hittills.

Enligt lokala uppgifter har en person dött och flera skadats efter att drönare även slagit ner i närliggande bostadsområden.

Händelsen ledde till tillfälliga störningar i flygtrafiken och flera bränder i bränsledepåer i regionen.