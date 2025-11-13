Det har beskrivits som ett av de mest välskyddade raffinaderierna i Ryssland. Ändå lyckades Ukraina träffa det med drönare, och nu står produktionen still.
Drönarträff stänger ryskt raffinaderi – kan vålla stora problem
En ukrainsk drönarattack har slagit ut det Lukoil-drivna Volgograd-raffinaderiet, en av Rysslands största anläggningar för bränsleproduktion.
Attacken orsakade omfattande bränder i centrala processanläggningar och har tvingat till ett totalstopp i driften, enligt ryska myndigheter och bolagskällor som Oilprice.com refererar till.
Raffinaderiet, som står för omkring fem procent av Rysslands totala kapacitet, förser både den inhemska marknaden och exportterminaler vid Svarta havet med bränsle.
En person död
Angreppet, som inträffade under torsdagen, beskrivs som en av de mest träffsäkra ukrainska attackerna mot rysk energiinfrastruktur hittills.
Enligt lokala uppgifter har en person dött och flera skadats efter att drönare även slagit ner i närliggande bostadsområden.
Händelsen ledde till tillfälliga störningar i flygtrafiken och flera bränder i bränsledepåer i regionen.
Försöker försvaga kapaciteten
Volgograd-anläggningen har tidigare betraktats som ett av Rysslands mest skyddade raffinaderier, men den ukrainska offensiven mot ryska olje- och bränsleanläggningar har blivit allt mer systematisk under hösten.
Kyiv ser energisektorn som både ett militärt och ekonomiskt mål, i syfte att försvaga Rysslands krigskapacitet och minska landets exportintäkter.
Enligt ukrainska bedömningar har dessa attacker reducerat Rysslands raffinaderiproduktion med upp till 17 procent under året.
Sanktioner mot Lukoil
Attacken sammanfaller med att USA infört nya sanktioner mot Lukoil, vilka tvingar bolaget att avyttra utländska tillgångar och minskar tillgången till västerländsk finansiering och reservdelar.
De nya restriktionerna försvårar möjligheterna att reparera skador och upprätthålla produktionen, vilket ytterligare kan pressa Rysslands energiförsörjning.
Samtidigt har Moskva intensifierat sina motåtgärder på den teknologiska fronten.
Vill stoppa ukrainska drönare
Enligt Financial Times har Ryssland skapat en elitstyrka, kallad Rubikon, som specialiserar sig på att lokalisera och slå ut ukrainska drönaroperatörer.
Enheten, med flera tusen medlemmar, kombinerar signalspaning, elektronisk krigföring och egna jaktdrönare för att slå ut piloter långt bakom frontlinjen.
Rubikons framväxt har bidragit till att Ukraina förlorat ett av sina tidigare övertag – den obemannade slagfältsteknologin.
Fortsätter attackera
Trots detta fortsätter Ukraina att angripa ryska energinätverk med ökande precision och räckvidd.
Volgograd-attacken visar att även hårt bevakade mål är sårbara, och att drönarkriget nu blivit en central del av konflikten – inte bara militärt utan också ekonomiskt, i takt med att Rysslands oljesektor allt oftare tvingas betala priset för kriget.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Det har beskrivits som ett av de mest välskyddade raffinaderierna i Ryssland. Ändå lyckades Ukraina träffa det med drönare, och nu står produktionen still. En ukrainsk drönarattack har slagit ut det Lukoil-drivna Volgograd-raffinaderiet, en av Rysslands största anläggningar för bränsleproduktion. Attacken orsakade omfattande bränder i centrala processanläggningar och har tvingat till ett totalstopp i driften, …
