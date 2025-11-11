Dagens PS
Världen

Ukrainsk kanal raderad på Youtube

Ryssland anklagas för att sabotera ukrainsk kanal
Ukrainska Memorial of Heroes har fått se sin Youtube-kanal raderad sex gånger under den senaste månaden. (Foto: Tony Hicks/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Memorial of Heroes, ett ukrainskt minnes- och dokumentärprojekt, har fått sin kanal raderad på Youtube sex gånger den senaste månaden.

Tanken bakom Memorial of Heroes är att hedra ukrainska soldater som dödats av Ryssland under det pågående kriget.

Det är ett minns- och dokumentärprojekt som aktivt använder Youtube som kanal och publicerar berättelser om de som dödats i kriget.

Skyller på spam och bedrägeri

Nu har kanalen sex gånger den senaste månaden fått sin Youtube-kanal borttagen för att sedan få den återinsatt, skriver Kyiv Independent.

“Fem gånger den här månaden har vår kanal raderats”, skrev projektets biträdande redaktör, Kateryna Maiboroda, på Instagram den 10 november.

“Den formella anledningen — ‘spam och bedrägeri’. Utan ett enda exempel, utan någon mening.”

Kunde inte överklaga

Senare samma dag kom enligt Maiboroda den sjätte raderingen och då nekas möjlighet att överklaga, som man tidigare gjort och då fått den snabbt återställd, även det utan förklaring, enligt Maiboroda.

Ett antal timmar senare återställdes ändå kanalen av Youtube.

”Samordnad rysk operation”

Memorial of Heroes är en del av ett större projekt som inkluderar en webbplats, sidor på sociala medier och ett evenemang.

Kanalen har visat 18 dokumentärfilmer och över 100 profiler till minne av dödade ukrainska soldater.

Maiboroda sade att anklagelserna bakom massrapporterna, som inte är relaterade till kanalens faktiska innehåll, tyder på en samordnad rysk operation.

“De förstör inte bara våra städer, utan även vårt minne”, sade hon i en Instagram-story i samband med borttagningen.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

