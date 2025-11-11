Memorial of Heroes, ett ukrainskt minnes- och dokumentärprojekt, har fått sin kanal raderad på Youtube sex gånger den senaste månaden.
Ukrainsk kanal raderad på Youtube
Mest läst i kategorin
Svenskarnas buffert ryker: Så många tvingas ta av sparandet
Att det är tuffa ekonomiska tider för många hushåll och företag vet vi. Men nu avslöjar nya siffor från Swedbank kring svenskarnas sparande precis hur tuffa de egentligen är. En ny undersökning från banken har nämligen granskat hur många som under året tvingats ta av sitt sparande för att få ekonomi att gå ihop – …
Kärnvapenracet är tillbaka – värre denna gången
Kärnvapenracet är tillbaka och denna gång handlar det om toppmodern teknik. USA, Kina och Ryssland spänner musklerna, medan resten av världen hoppas att det enbart rör sig om just ett styrketest. “Nu är en lämplig tid”, uppgav Donald Trump nyligen. USA ska återuppta sina kärnvapenprov för första gången på 30 år och presidenten pekar på …
Otryggheten är en ekonomisk bomb – “bästa sättet är att vara väldigt rik”
Otryggheten har blivit en hård ekonomisk faktor i Sverige. När våldet ökar påverkas bostadspriser, företagskostnader och i förlängningen hela samhällsekonomin. Författaren och samhällsdebattören Carl Hamilton menar att landet underskattar vad otryggheten faktiskt kostar. “Det är sådana stora sociala förändringar som påverkar vår vardag som jag i första hand har tagit upp i min bok”, säger …
Från Louvren till NASA – här är världens dyraste blunders
Ett simpelt lösenord ledde till ett miljardrån och placerade Louvren på listan med världens dyraste blunders. Här är några av de allvarligaste missarna i modern tid. Den 19 oktober 2025 bröt en fyramannagäng in i Louvre-museet och stal åtta smycken ur det franska kronjuvelregistret. Och enligt uppgifter som Dagens PS tidigare rapporterat om visade det …
Sarkozy frigiven — mot prövning i rättssystemet
Den tidigare franske presidenten Sarkozy beviljades frihet under övervakning inför sin överklagan efter fängelsestraffet. Domen och beslutet väcker frågor om rättssäkerhet, politiskt inflytande och är ett vägval för Frankrikes politiska framtid. En appellationsdomstol i Paris beslutade måndagen den 10 november 2025 att Nicolas Sarkozy får lämna fängelset och gå fri under strikt övervakning under tiden …
Tanken bakom Memorial of Heroes är att hedra ukrainska soldater som dödats av Ryssland under det pågående kriget.
Det är ett minns- och dokumentärprojekt som aktivt använder Youtube som kanal och publicerar berättelser om de som dödats i kriget.
Skyller på spam och bedrägeri
Nu har kanalen sex gånger den senaste månaden fått sin Youtube-kanal borttagen för att sedan få den återinsatt, skriver Kyiv Independent.
“Fem gånger den här månaden har vår kanal raderats”, skrev projektets biträdande redaktör, Kateryna Maiboroda, på Instagram den 10 november.
“Den formella anledningen — ‘spam och bedrägeri’. Utan ett enda exempel, utan någon mening.”
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Kunde inte överklaga
Senare samma dag kom enligt Maiboroda den sjätte raderingen och då nekas möjlighet att överklaga, som man tidigare gjort och då fått den snabbt återställd, även det utan förklaring, enligt Maiboroda.
Ett antal timmar senare återställdes ändå kanalen av Youtube.
”Samordnad rysk operation”
Memorial of Heroes är en del av ett större projekt som inkluderar en webbplats, sidor på sociala medier och ett evenemang.
Kanalen har visat 18 dokumentärfilmer och över 100 profiler till minne av dödade ukrainska soldater.
Maiboroda sade att anklagelserna bakom massrapporterna, som inte är relaterade till kanalens faktiska innehåll, tyder på en samordnad rysk operation.
“De förstör inte bara våra städer, utan även vårt minne”, sade hon i en Instagram-story i samband med borttagningen.
Rysslands svaghet avslöjad – Pokrovsk blir nästa prövning. Dagens PS
Senaste nytt
Sarah blev plötslig börsmiljonär: "Jag har ingen aning vad jag ska göra”
En 50-årig kvinna från Seattle blev chockad när hon upptäckte att hennes aktieinnehav var värt omkring 18 miljoner dollar. Över en natt har hon blivit börsmiljonär. Men den plötsliga förmögenheten har fått henne att känna sig förvirrad – och experter varnar: sprid riskerna innan det är för sent. Läs även: Svenskarnas buffert ryker: Så många …
Uranet är vårt – men EU håller nyckeln
När riksdagen öppnar för svensk uranbrytning 2026 väcks många frågor. Hur mycket av det egna uranet får vi egentligen använda själva? Svaret ligger djupt inbäddat i ett fördrag från 1957 och i Bryssel. Sverige sitter på några av Europas största fyndigheter av uran, framför allt i Billingen i Västergötland, men även i Skåne, Närke och …
Storbanken: "Värt 200 miljarder om 5 år"
SEB tror att Hawk Infinity kan vara värt 200 miljarder kronor inom 5 år. Det skulle göra bolaget till ett av Oslo-börsens största. Hawk Infinity kommer att inom fem år kunna konkurrera med de största bolagen på Oslo-börsen. Investeringsbolaget har vuxit i en rasande takt med 60 förvärv på två år, skriver Dagens näringsliv. När …
Flykt till Tokyobörsen – men japanerna gillar Europa
Amerikanska investerare lockas av en blomstrande Tokyobörs, samtidigt som japanerna själva vänder sig till Europas startup-bolag. På måndagen kunde Dagens PS berätta med hänvisning till den amerikanska finansnyhetskanalen CNBC att japanska investerare flockas kring Europas startup-marknad. Hittills i år har mer än 33 miljarder euro från Japan gått till finansieringsrundor i Europa med fokus på …
Svenskarna luras på miljoner: “Klicka inte ens av nyfikenhet”
De lockar med snabba pengar och kända ansikten. Bakom annonserna döljer sig dock kriminella nätverk. Enligt en ny undersökning från Finansinspektionen har mer än hälften av svenskarna stött på falska nätannonser. Värre är att var fjärde person klickar på dem. 500 miljoner försvann – bara i somras Annonserna syns överallt: på Facebook, Instagram och TikTok. …