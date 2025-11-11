Ukrainsk kanal raderad på Youtube

Tanken bakom Memorial of Heroes är att hedra ukrainska soldater som dödats av Ryssland under det pågående kriget.

Det är ett minns- och dokumentärprojekt som aktivt använder Youtube som kanal och publicerar berättelser om de som dödats i kriget.

Skyller på spam och bedrägeri

Nu har kanalen sex gånger den senaste månaden fått sin Youtube-kanal borttagen för att sedan få den återinsatt, skriver Kyiv Independent.

“Fem gånger den här månaden har vår kanal raderats”, skrev projektets biträdande redaktör, Kateryna Maiboroda, på Instagram den 10 november.

“Den formella anledningen — ‘spam och bedrägeri’. Utan ett enda exempel, utan någon mening.”

