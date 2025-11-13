Dagens PS
Lista: Här är världens mäktigaste militärmakter

militärmakt
Indien, som hamnar på fjärde plats i rankningen över världens mäktigaste militärmakter, demonstrerar ett nytt vapen på bilden. (Foto: Manish Swarup/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Lista framtagen över 20 största militärmakterna 2025. Föga förvånande leder USA ligan följt av Ryssland och Kina.

Ukraina, som är i krig med Ryssland, hamnar på 20:e plats på listan som tagits fram av Global Firepower, uppger Business Insider.

Rankningen mäter militär styrka i tillgångar, försvarsbudget, geografi och naturresurser som till exempel olja och kol.

Numerären i militären är viktig men det är även antalet krigsfartyg, flygplan och så vidare.

Undersökningen omfattar 145 nationer och synar utrustningen, antal trupper, ekonomisk ställning och hur konventionell försvarsmakten är. Den mäter inte kärnvapenkapaciteten.

Länderna betygsätts utifrån de olika kriterierna med poäng och en intern formel. Vissa branschexperter är kritiska till att rankningen är begränsad till sin karaktär, men den ger ändå en intressant inblick i hur de olika nationerna står sig mot varandra militärt, anser Business Insider.

Så ser 20-i-topplistan ut över världens militärmakter:

  1. USA vars försvarsbudget 2024 översteg 873 miljarder dollar.
  2. Ryssland är näst största militärmakten, enligt Global Firepower.
  3. Kina, världens näst folkrikaste land och näst största ekonomin, kommer trea i ligan.
  4. Indien med världens största befolkning placeras på fjärde plats.
  5. Sydkorea
  6. Storbritannien
  7. Frankrike
  8. Japan
  9. Turkiet
  10. Italien
  11. Brasilien
  12. Pakistan
  13. Indonesien
  14. Tyskland
  15. Israel
  16. Iran
  17. Spanien
  18. Australien
  19. Egypten
  20. Ukraina, som är föremål för ett utdraget invasionskrig från grannen Ryssland, uppges ha den största armén i Europa.

Senaste nytt

