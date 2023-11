Ukraina: Ryssland har samlat på sig en massa vapen

Vägglöss vill du helst slippa. Små parasitinsekter som under natten kommer fram för att suga blod. Betten lämnar röda kliande små sår. Som tur är finns det flera sätt att bli av med parasitinsekterna. Nattaro Labs är ett svenskt börslistat bioteknikbolag som har utvecklat helt unika produkter för bekämpningen av just vägglöss. Produkterna kan användas …

Ryssland attackerar i vinter

Vadim Skibitsky menar att Ryssland planerar att inleda en attack mot Ukrainas energiinfrastruktur.

“Detta kan hända under början av kallt väder, när elförbrukningen når sin topp under höst-vinterperioden, ryssarna väntar på att temperaturen ska sjunka under noll”, sade han i en intervju med RBK-Ukraine, skriver Defence Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine.

Han sade att ryssarna kan använda olika typer av robotar i attackerna och att Ukrainas militära underrättelsetjänst menar att det definitivt inte kommer vara primitiva attacker som förra året.

Svårt nå önskat resultat

“Det kommer att bli svårt för ryssarna att uppnå resultatet, vi förbereder och förstår också hur de fungerar, vad de rekognoscerar och vidtar följaktligen åtgärder för att skydda vårt energisystem”, sade han, skriver Defence Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine.

I september avfyrade Ryssland 100 robotar mot Ukraina, men i oktober avfyrade de endast 40, detta enligt ukrainska Pravda, skriver Newsweek.

