Ukraina om avtal med Ryssland: "Tror inte det kommer dröja länge"

”Alla förstår att kriget måste få ett slut. Det är därför de förhandlar. Jag tror inte att det kommer dröja länge”, säger Budanov till Bloomberg.

Intervjun gjordes den 4 april, men publicerades under fredagen.

Tidigare chef för underrättelsetjänsten

Budanov planerade och ledde ibland själv djärva räder mot ryska styrkor som chef för Ukrainas militära underrättelsetjänst från 2020 till januari i år, då president Volodymyr Zelenskyj utsåg honom till chef för sitt presidentkontor, och nu också chefsförhandlare.

Kyrylo Budanov erkände dock att båda sidorna vidhåller ”maximalistiska” positioner, men han tror att det kommer att mjukna upp när båda sidor är redo att kompromissa. Han avböjde dock att svara på hur en eventuell kompromiss skulle se ut på territorium, den mest knepiga frågan i samtalen, skriver Bloomberg.

”Inget slutgiltigt beslut har fattats ännu. Men i princip förstår alla nu tydligt gränserna för vad som är acceptabelt. Det är enorma framsteg.”

Vapenvila i helgen?

Rysslands president Vladimir Putin har utlyst en vapenvila från klockan 16 på lördagen till slutet på söndagen, under den ortodoxa påsken. Någon överenskommelse med Ukraina om saken har inte gjorts, men Volodymyr Zelenskyj säger att de tänker ”spegla” ryssarna, det vill säga att också sluta skjuta om Ryssland gör det.

På frågan om vad som händer om förhandlingarna misslyckas svarar Budanov:

”Tror ni att det finns någon sorts trollstav? Det finns bara två alternativ – krig eller fred. Inte bara fortsätta kriget, utan fortsätta förhandlingarna. Om de går med på det – för de kanske inte gör det”, säger han.

