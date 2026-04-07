Ryssland anklagar Estland, Lettland och Litauen för att vara involverat i Ukrainas attacker. Det stämmer inte, menar baltländerna själva.
Ryssland hotar de baltiska länderna: "Om de har förnuft…"
Spänningarna i Östersjöregionen ökar efter att Ryssland riktat skarpa varningar mot de baltiska staterna.
Enligt det ryska utrikesdepartementet ska Estland, Lettland och Litauen ha bidragit till Ukrainas attacker mot ryska oljeterminaler genom att tillåta användning av sitt luftrum.
Anklagelserna tillbakavisas av de berörda länderna, som beskriver dem som desinformation.
Allt fler attacker
Bakgrunden är en upptrappning av ukrainska attacker mot mål i nordvästra Ryssland. Särskilt regionen kring Leningrad, vid Östersjökusten nära den estniska gränsen, har utsatts för återkommande drönarangrepp.
Bland de viktigaste målen finns hamnen i Ust-Luga, en central knutpunkt för rysk export av råolja och petroleumprodukter.
Under mars månad rapporterades flera träffar mot anläggningar i området, och nya explosioner har observerats under de senaste dygnen.
Även ett militärt fartyg i Viborg ska ha angripits i samband med en större attackvåg.
”Kommer behöva hantera ett svar”
Samtidigt har incidenter inträffat där ukrainska drönare tagit sig in i baltiskt luftrum. Händelserna har kopplats till det pågående kriget och dess geografiska spridning, snarare än till aktivt stöd från de baltiska staterna.
”Om regimerna i dessa länder har tillräckligt med förnuft kommer de att lyssna. Om inte, kommer de att behöva hantera ett svar”, säger den ryska talespersonen Maria Zakharova med de baltiska länderna som adress.
Hon valde dock att inte specificera exakt vad svaret kommer att bli, enligt Euronews.
EU följer utvecklingen noga. Enligt EU-kommissionen betraktas hoten i nuläget som retoriska, men situationen anses allvarlig.
Försöker stärka försvarsförmågan
Unionen framhåller att ett angrepp på ett medlemsland skulle få bredare konsekvenser för hela samarbetet.
Samtidigt pågår ett intensifierat arbete inom EU för att stärka försvarsförmågan och den kollektiva motståndskraften.
Initiativ omfattar ökade investeringar, samordning och nya program för att möta ett försämrat säkerhetsläge.
Utvecklingen understryker hur kriget i Ukraina allt tydligare påverkar säkerheten i Östersjöområdet, menar experter.
