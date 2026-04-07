Ryssland hotar de baltiska länderna: "Om de har förnuft…"

Anklagelserna tillbakavisas av de berörda länderna, som beskriver dem som desinformation.

Allt fler attacker

Bakgrunden är en upptrappning av ukrainska attacker mot mål i nordvästra Ryssland. Särskilt regionen kring Leningrad, vid Östersjökusten nära den estniska gränsen, har utsatts för återkommande drönarangrepp.

Bland de viktigaste målen finns hamnen i Ust-Luga, en central knutpunkt för rysk export av råolja och petroleumprodukter.

Under mars månad rapporterades flera träffar mot anläggningar i området, och nya explosioner har observerats under de senaste dygnen.

Även ett militärt fartyg i Viborg ska ha angripits i samband med en större attackvåg.