Kriget fortsätter när varken Iran eller USA backar – amerikansk undervattensdrönare beslagtagits

Iran backar inte – fångar amerikansk drönare

Iran visar samtidigt inga tecken på att acceptera Washingtons villkor. Utrikesminister Abbas Araghchi säger att landets krav för att öppna Hormuzsundet ligger fast och att konflikten endast kan lösas genom förhandlingar. Revolutionsgardet har samtidigt varnat för att en ny amerikansk upptrappning kommer att mötas av iranska motattacker.

Samtidigt hävdar Iran att Revolutionsgardet har beslagtagit en avancerad amerikansk undervattensdrönare i Hormuzsundet.

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Andra drönaren på kort tid

Det skulle i så fall vara den andra amerikanska undervattensdrönaren som hamnat i iranska händer på bara några veckor. USA förnekar dock att någon av landets operativa drönare har gått förlorad.



Enligt Iran användes farkosten för spaning och spionage i det strategiskt viktiga sundet.

Revolutionsgardet identifierar farkosten som en REMUS 600, en autonom undervattensdrönare som kan utrustas med bland annat kameror, sonar och andra sensorer. Den kan användas för uppgifter som övervakning, kartläggning av havsbotten, minröjning och inspektion av undervattensinfrastruktur.

Fråga om nationell suveränitet och säkerhet

På söndagen skärpte Irans högsta arméchef, Amir Hatami, retoriken kring Hormuzsundet och det fortsatta kriget. Han slog fast att Iran betraktar kontrollen över den strategiska farleden som en fråga om nationell suveränitet och säkerhet.

”Hormuzsundet är vår värdighets och heders sund”, sade Hatami och gjorde klart att Iran inte tänker acceptera att utländska makter använder den viktiga handelsleden samtidigt som landets egen handel begränsas.

Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportleder för olja och gas. Irans kontroll över trafiken genom sundet har därför blivit ett av landets främsta påtryckningsmedel i konflikten med USA och Israel.

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