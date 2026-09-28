Kriget mellan Iran och USA och Israel är inne på sin sjunde månad och någon varaktig fredslösning är fortfarande inte i sikte. Den senaste incidenten är att Iran nu hävdar att man beslagtagit en amerikansk undervattensdrönare i Hormuzsundet.
Kriget fortsätter när varken Iran eller USA backar – amerikansk undervattensdrönare beslagtagits
Kriget ser ut att fortsätta där vi tidigare har beskrivit hur Iran har skjutit ut minor i Hormuzsundet, vilket givetvis försvårar för sjöfarten i sundet.
Avtal mellan Iran och USA har varit på gång flera gånger men ingen backar från sina egna ståndpunkter där länderna inte kunnat mötas på mitten.
Ingen fred i sikte
Så efter sju månader fortsätter alltså dragkampen – där någon varaktig fredslösning fortfarande inte är i sikte.
De senaste dagarnas utveckling visar hur långt parterna fortfarande står från varandra. Iran har erbjudit sig att åter öppna Hormuzsundet inom en vecka och återuppta förhandlingarna om landets kärnenergiprogram. I gengäld kräver Teheran bland annat att USA häver blockaden av iranska hamnar, lättar på sanktionerna mot iransk oljeexport och accepterar ett eldupphör.
USA:s president Donald Trump har dock avvisat förslaget. Han har sagt att Iran vill nå en uppgörelse, men att den överenskommelse Teheran erbjuder inte är den som USA vill ha.
Iran backar inte – fångar amerikansk drönare
Iran visar samtidigt inga tecken på att acceptera Washingtons villkor. Utrikesminister Abbas Araghchi säger att landets krav för att öppna Hormuzsundet ligger fast och att konflikten endast kan lösas genom förhandlingar. Revolutionsgardet har samtidigt varnat för att en ny amerikansk upptrappning kommer att mötas av iranska motattacker.
Samtidigt hävdar Iran att Revolutionsgardet har beslagtagit en avancerad amerikansk undervattensdrönare i Hormuzsundet.
Andra drönaren på kort tid
Det skulle i så fall vara den andra amerikanska undervattensdrönaren som hamnat i iranska händer på bara några veckor. USA förnekar dock att någon av landets operativa drönare har gått förlorad.
Enligt Iran användes farkosten för spaning och spionage i det strategiskt viktiga sundet.
Revolutionsgardet identifierar farkosten som en REMUS 600, en autonom undervattensdrönare som kan utrustas med bland annat kameror, sonar och andra sensorer. Den kan användas för uppgifter som övervakning, kartläggning av havsbotten, minröjning och inspektion av undervattensinfrastruktur.
Fråga om nationell suveränitet och säkerhet
På söndagen skärpte Irans högsta arméchef, Amir Hatami, retoriken kring Hormuzsundet och det fortsatta kriget. Han slog fast att Iran betraktar kontrollen över den strategiska farleden som en fråga om nationell suveränitet och säkerhet.
”Hormuzsundet är vår värdighets och heders sund”, sade Hatami och gjorde klart att Iran inte tänker acceptera att utländska makter använder den viktiga handelsleden samtidigt som landets egen handel begränsas.
Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportleder för olja och gas. Irans kontroll över trafiken genom sundet har därför blivit ett av landets främsta påtryckningsmedel i konflikten med USA och Israel.
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