Storbritannien ska bygga en ubåt var artonde månad, alltså i dubbelt så snabb takt som i dag. Satsningen möjliggörs av 6 miljarder pund, motsvarande 78,88 miljarder kronor, vilket är mindre än ett enda kontrakt i ubåtsprogrammet.
Storbritannien dubblar ubåtsbyggandet – 78 miljarder skjuts till
Dagens PS har tidigare beskrivit hur den svenska försvarssatsningen kan ge 48 000 nya jobb. Nu ska omkring 6 miljarder pund gå till BAE Systems varv i Barrow, Rolls-Royces anläggning i Raynesway utanför Derby och underleverantörerna, under budgetperioden.
Målet är att rulla ut en ubåt av typen SSN-Aukus var artonde månad, en fördubbling, enligt Försvarsdepartementets rapport till parlamentet. Investeringen gäller kapacitet, förmåga och produktivitet vid anläggningarna, enligt rapporten.
John Healey aviserade tre nya flytdockor vid Faslane och talade om ”en ny era av industrialisering” på Labours kongress i Liverpool måndagen den 28 september, rapporterar LabourList. Upphandlingen av dockorna är förbehållen brittiska varv, enligt The Manufacturer.
Healey lämnade försvarsministerposten i juni i protest mot att försvarsplanen var underfinansierad, enligt Janes. Därefter blev han finansminister den 20 juli och är nu istället den som skjuter till pengar till den underfinansierade försvarsplanen.
Försvarsbudgeten växer till 2,6 procent av BNP
Försvarsbudgeten var 62 miljarder pund, eller cirka 814 miljarder kronor, budgetåret 2025/26 och förväntas motsvara 2,6 procent av BNP i år. Budgeten planeras växa till 79 miljarder pund till år 2029/30, enligt parlamentets utredningstjänst. Fabrikssatsningen motsvarar drygt en tredjedel av den ökningen.
Kärnvapenverksamheten kostade 12 miljarder pund det senaste budgetåret, och ett kontrakt i Dreadnought-programmet i juli var värt 8,4 miljarder pund, eller cirka 110 miljarder kronor, enligt rapporten. Fabrikssatsningen motsvarar alltså bara ett halvår av kärnvapenbudgeten och är mindre än julikontraktet.
Summan det handlar om är alltså liten mot det som ska produceras, men stor mot vad brittisk industripolitik brukar leverera.
Satsningen ska ge en ny era av industrialisering
Satsningen har även ett annat motiv: Att få igång fler människor i arbete. År 1920 arbetade 1,19 miljoner britter i kolgruvorna, mer än var tjugonde person i arbetskraften. År 2019 fanns det bara 699 stycken, enligt Our World in Data.
Healey sa i sitt tal att:
Våra kolgruvor kommer inte tillbaka.
Kärnvapenverksamheten sysselsätter i jämförelse drygt 47 000 personer, vilket ska växa till omkring 65 000 till 2030, enligt rapporten. De 18 000 nya jobben motsvarar en och en halv procent av kolgruvornas arbetsstyrka år 1920.
Nato på väg mot 9 000 miljarder i försvarsutgifter
Saab tog i juni en order på tre ubåtar av typen A26 till Polen, värd omkring 47 miljarder kronor, enligt bolaget för ett tag sedan, och samma mönster ses även i andra länder. Europas Natoländer kan nå 800 miljarder euro i försvarsutgifter vid decenniets slut, omkring 9 000 miljarder kronor, men flaskhalsen är leveransförmågan, skriver Realtid om McKinseys prognos.
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