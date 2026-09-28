Storbritannien dubblar ubåtsbyggandet – 78 miljarder skjuts till

Målet är att rulla ut en ubåt av typen SSN-Aukus var artonde månad, en fördubbling, enligt Försvarsdepartementets rapport till parlamentet. Investeringen gäller kapacitet, förmåga och produktivitet vid anläggningarna, enligt rapporten.

John Healey aviserade tre nya flytdockor vid Faslane och talade om ”en ny era av industrialisering” på Labours kongress i Liverpool måndagen den 28 september, rapporterar LabourList. Upphandlingen av dockorna är förbehållen brittiska varv, enligt The Manufacturer.

Healey lämnade försvarsministerposten i juni i protest mot att försvarsplanen var underfinansierad, enligt Janes. Därefter blev han finansminister den 20 juli och är nu istället den som skjuter till pengar till den underfinansierade försvarsplanen.

Försvarsbudgeten växer till 2,6 procent av BNP

Försvarsbudgeten var 62 miljarder pund, eller cirka 814 miljarder kronor, budgetåret 2025/26 och förväntas motsvara 2,6 procent av BNP i år. Budgeten planeras växa till 79 miljarder pund till år 2029/30, enligt parlamentets utredningstjänst. Fabrikssatsningen motsvarar drygt en tredjedel av den ökningen.

Kärnvapenverksamheten kostade 12 miljarder pund det senaste budgetåret, och ett kontrakt i Dreadnought-programmet i juli var värt 8,4 miljarder pund, eller cirka 110 miljarder kronor, enligt rapporten. Fabrikssatsningen motsvarar alltså bara ett halvår av kärnvapenbudgeten och är mindre än julikontraktet.

Summan det handlar om är alltså liten mot det som ska produceras, men stor mot vad brittisk industripolitik brukar leverera.