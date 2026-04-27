Rivalerna går ihop i Israel – för att störta Netanyahu

De båda presenterade sammanslagningen av sina partier vid en gemensam presskonferens i Jerusalem. Det nya partiet ska heta Together och ledas av Bennett, rapporterar Reuters.

”Vi står här tillsammans för våra barns skull. Staten Israel måste ändra riktning”, säger Yair Lapid.

Bennett betonade att tiden är mogen för förändring efter decennier med Netanyahu vid makten.

”Efter 30 år är det dags att gå vidare och öppna ett nytt kapitel för Israel”, säger han.

Tog över makten 2021

Bennett och Lapid har tidigare samarbetat politiskt. Efter valet 2021 lyckades de bilda en koalition som avslutade Netanyahus då 12 år långa maktinnehav. Regeringen blev dock kortlivad och föll efter knappt 18 månader, bland annat på grund av djupa politiska motsättningar.

Koalitionen var historisk eftersom den för första gången inkluderade ett parti med rötter i Israels arabiska minoritet, lett av Mansour Abbas.

Netanyahu som är Israels längst sittande premiärminister återkom till makten efter valet 2022 och bildade den mest högerorienterade regeringen i landets historia. Men efter Hamas attack mot Israel 2023 har hans ställning försvagats, och opinionsmätningar pekar på att han riskerar att förlora nästa val.