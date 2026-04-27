Två av Benjamin Netanyahus tyngsta rivaler slår sig ihop – och utmanar hans politiska framtid inför höstens val i Israel.
Rivalerna går ihop i Israel – för att störta Netanyahu
Naftali Bennett och Yair Lapid, två tidigare premiärministrar i Israel, går samman med ett gemensamt parti för att försöka avsätta Benjamin Netanyahus regeringskoalition.
De båda presenterade sammanslagningen av sina partier vid en gemensam presskonferens i Jerusalem. Det nya partiet ska heta Together och ledas av Bennett, rapporterar Reuters.
”Vi står här tillsammans för våra barns skull. Staten Israel måste ändra riktning”, säger Yair Lapid.
Bennett betonade att tiden är mogen för förändring efter decennier med Netanyahu vid makten.
”Efter 30 år är det dags att gå vidare och öppna ett nytt kapitel för Israel”, säger han.
Tog över makten 2021
Bennett och Lapid har tidigare samarbetat politiskt. Efter valet 2021 lyckades de bilda en koalition som avslutade Netanyahus då 12 år långa maktinnehav. Regeringen blev dock kortlivad och föll efter knappt 18 månader, bland annat på grund av djupa politiska motsättningar.
Koalitionen var historisk eftersom den för första gången inkluderade ett parti med rötter i Israels arabiska minoritet, lett av Mansour Abbas.
Netanyahu som är Israels längst sittande premiärminister återkom till makten efter valet 2022 och bildade den mest högerorienterade regeringen i landets historia. Men efter Hamas attack mot Israel 2023 har hans ställning försvagats, och opinionsmätningar pekar på att han riskerar att förlora nästa val.
Val senast i oktober
Netanyahu har dock visat stor politisk överlevnadsförmåga tidigare. På sociala medier kommenterade han rivalernas samarbete genom att hänvisa till deras tidigare koalition:
”De gjorde det en gång, de kommer göra det igen.”
Valet i Israel ska hållas senast i oktober 2026. De frågor som just nu dominerar den politiska agendan är krigen med Iran, Hisbollah och Hamas, frågor om militärtjänstgöring för ortodoxa judar, relationen till palestinierna, utredning om terrorattackerna dem 7 oktober 2023 och Netanyahus juridiska problem, enligt Reuters.
