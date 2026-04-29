Utvecklingen av en ny missil som kan nå Moskva är i full gång i Ukraina. Enligt tillverkaren kan missilerna börja användas redan i år.
Ukrainsk vapenjätte: "Kan nå Moskva redan i år"
Det är ukrainska Fire Point, grundat så sent som 2022, som utvecklar den missil som ska kunna nå Moskva och sättas i bruk redan under 2026.
FP-1-drönarna, drygt 3 meter långa och med en kostnad att tillverka på 50 000 euro styck, är redan i dag ansvariga för cirka 60 procent av Ukrainas långdistansattacker mot Ryssland.
”Drönaretillverkas här i en takt av över 100 per dag”, säger en Fire Point-anställd som agerar guide när Yle besöker fabriken.
Det ger en produktionstakt på cirka 3 000 långdistansdrönare per månad, enbart från denna fabrik.
Aurora 26: Ukraina agerar fiende för att lära oss. Dagens PS
Växer extremt snabbt
Fabriken är en del av Fire Point, ett företag som efter fyra år har mer än 50 fabriker i Ukraina och tusentals anställda.
Just nu bygger man dessutom en fabrik i Danmark och Denys Štilerman, en av företagets grundare, säger att Fire Point kunnat växa så snabbt eftersom Ukraina minimerade byråkratin snabbt efter Rysslands attack.
”Västerländska försvarsföretag utvecklas mycket långsamt och drar inga slutsatser om modern krigföring”, säger Štilerman hos Yle.
Hans företag hamnade i fokus i augusti förra året, när man publicerade bilder på sina Flamingo-missiler målade rosa.
”Nu fungerar allt”
Så här långt har man haft problem och missilerna har inte levt upp till förväntningarna.
De problemen hänvisar Štilerman till den ukrainska militären.
”Detta är ett nytt vapen. Vi genomförde utplaceringen mycket snabbt, och nu fungerar allt”, säger Štilerman.
Den nya plan man nu arbetar med är än mer ambitiös. Man ska bygga ett luftförsvarssystem som ersätter amerikanska Patriots och en ballistisk missil som kan nå Moskva.
Fire Point säger att man är ”långt framme” med FP-9-missilen som ska ha en räckvidd av cirka 850 kilometer.
”De första attackerna kommer att börja i år. Det är bra att alla Rysslands viktiga försvarsindustrianläggningar ligger nära varandra”, säger Štilerman som svar på frågan om möjliga mål.
Ukraina tar nytt unikt steg i drönarteknik. Dagens PS
Siktar på mål runt Moskva
Enligt Štilerman kommer Flamingo inte att kunna bryta igenom Moskvas flerskiktade luftförsvarssystem.
Ballistiska missiler skulle lätt bryta igenom det, och han förutspår att en av fyra missiler kommer att träffa sitt mål.
”När myndigheternas och elitens herrgårdar i Moskvaregionen hotas, då kommer de att göra något”, som han formulerade det i en intervju med ukrainska medier i mars.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har nyligen sagt att Ukraina siktar på att ha ett eget luftförsvarssystem som kan avlyssna ballistiska missiler inom ett år.
Zelenskyj säger att han har fört diskussioner med flera europeiska länder om programmet.
Tysk expert tveksam
Den tyske missilexperten Fabian Hoffmann är försiktig kring den avlyssningsrobot som Fire Point utvecklat.
”Patriot-systemet har utvecklats under 40 år, och den nuvarande PAC-3-missilen är resultatet av detta långa arbete. Det är lite optimistiskt att tro att Fire Point ska kunna konkurrera med den produkten inom ett år”, menar Hoffmann.
Enligt Hoffmann skulle det vara en utmaning för Ryssland att avlyssna ballistiska missiler, eftersom Ukraina effektivt har förstört ryska luftförsvarssystem.
”Ryssland koncentrerar sitt luftförsvar runt Moskva, vilket lämnar stora områden oskyddade”, menar den tyske experten.