Ukrainsk vapenjätte: "Kan nå Moskva redan i år"

”Nu fungerar allt”

Så här långt har man haft problem och missilerna har inte levt upp till förväntningarna.

De problemen hänvisar Štilerman till den ukrainska militären.

”Detta är ett nytt vapen. Vi genomförde utplaceringen mycket snabbt, och nu fungerar allt”, säger Štilerman.

Den nya plan man nu arbetar med är än mer ambitiös. Man ska bygga ett luftförsvarssystem som ersätter amerikanska Patriots och en ballistisk missil som kan nå Moskva.

Fire Point säger att man är ”långt framme” med FP-9-missilen som ska ha en räckvidd av cirka 850 kilometer.

”De första attackerna kommer att börja i år. Det är bra att alla Rysslands viktiga försvarsindustrianläggningar ligger nära varandra”, säger Štilerman som svar på frågan om möjliga mål.

Siktar på mål runt Moskva

Enligt Štilerman kommer Flamingo inte att kunna bryta igenom Moskvas flerskiktade luftförsvarssystem.

Ballistiska missiler skulle lätt bryta igenom det, och han förutspår att en av fyra missiler kommer att träffa sitt mål.

”När myndigheternas och elitens herrgårdar i Moskvaregionen hotas, då kommer de att göra något”, som han formulerade det i en intervju med ukrainska medier i mars.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har nyligen sagt att Ukraina siktar på att ha ett eget luftförsvarssystem som kan avlyssna ballistiska missiler inom ett år.

Zelenskyj säger att han har fört diskussioner med flera europeiska länder om programmet.

Volodymyr Zelenskyj, här med tyske förbundskanslern Friedrich Merz, säger sig ha diskuterat ett nytt luftförsvar med flera europeiska länder. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP-TT)

Tysk expert tveksam

Den tyske missilexperten Fabian Hoffmann är försiktig kring den avlyssningsrobot som Fire Point utvecklat.

”Patriot-systemet har utvecklats under 40 år, och den nuvarande PAC-3-missilen är resultatet av detta långa arbete. Det är lite optimistiskt att tro att Fire Point ska kunna konkurrera med den produkten inom ett år”, menar Hoffmann.

Enligt Hoffmann skulle det vara en utmaning för Ryssland att avlyssna ballistiska missiler, eftersom Ukraina effektivt har förstört ryska luftförsvarssystem.

”Ryssland koncentrerar sitt luftförsvar runt Moskva, vilket lämnar stora områden oskyddade”, menar den tyske experten.

