Det kallas ”Rysslands Davos”, genomförs årligen och är Putins stora prestigeevent. Det ”firade” Ukraina genom att attackera en oljeterminal.
Attacken: "Oerhört förödmjukande för Putin"
När delegaterna anlände till S:t Petersburg International Economic Forum i den ryska staden I dag, var det för femte upplagan av Vladimir Putins årliga prestigeevent, det som kallas ”Rysslands Davos”.
Vad de fick var svart rök som hängde över staden, Under natten gick ukrainska styrkor till luftburen attack mot S:t Petersburgs oljeterminal.
Företagsledare och regeringsrepresentanter från 130 länder och regioner fick själva se resultatet av Ukrainas framgångar.
Ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj skriver på X att ”viktiga anläggningar på ryskt territorium träffades” och det är i först ahand oljeterminalen i S:t Petersburg, 110 mil från Ukrainas gräns.
Oljeterminalen vid Finska viken är en av de största ryska anläggningarna för bränslelagring och export.
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”Oerhört förödmjukande för Putin”
”Det är oerhört förödmjukande att Vladimir Putins hemstad attackeras på öppningsdagen av Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum”, konstaterar John Foreman, tidigare brittisk försvarsattaché i Moskva och Kyiv, hos Kyiv Independent.
”I stället för att kunna projicera en berättelse om oundviklig seger och styrka är det motsatta sant och det kommer inte att gå förlorat för deltagarna.”
Foreman tillade att attacken följer ”en serie förödmjukelser” för Putin, som den dämpade segerparaden i Moskva, rapporterad bränslebrist och fortsatta ukrainska drönarattacker över hela Ryssland.
”Slår honom i ansiktet”
”Genom sin personliga identifikation med sitt krig slår alla förödmjukelser honom i ansiktet.”
Flyg stördes på Sankt Petersburgs Pulkovo flygplats på grund av attacken, med nästan 30 flyg försenade i över två timmar och nio andra omdirigerade, enligt ryska nyhetsbyrån Tass.
Putins prestigekonferens omsluter alltså representanter för mer än 130 länder och territorier i ett tre dagar långt globalt event.
Ukraina inledde sin senaste spärreld av drönar mot Sankt Petersburg samma dag som Putin skulle inleda den femte upplagan.
Får hålla annat tal i år?
Terminalen som utsattes för attackerna ligger ungefär 17 kilometer från kongresscentret Expoforum där konferensen äger rum.
Anmärkningsvärt är naturligtvis att USA:s administration under Donald Trump deltar vid konferensen, det första deltagandet från USA på flera år.
Under förra årets tal vid forumet förkunnade Putin att ”hela Ukraina” tillhör Ryssland. Det lär bli svårt att upprepa i år.