Attacken: "Oerhört förödmjukande för Putin"

Vad de fick var svart rök som hängde över staden, Under natten gick ukrainska styrkor till luftburen attack mot S:t Petersburgs oljeterminal.

Företagsledare och regeringsrepresentanter från 130 länder och regioner fick själva se resultatet av Ukrainas framgångar.

Ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj skriver på X att ”viktiga anläggningar på ryskt territorium träffades” och det är i först ahand oljeterminalen i S:t Petersburg, 110 mil från Ukrainas gräns.

Oljeterminalen vid Finska viken är en av de största ryska anläggningarna för bränslelagring och export.

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”Oerhört förödmjukande för Putin”

”Det är oerhört förödmjukande att Vladimir Putins hemstad attackeras på öppningsdagen av Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum”, konstaterar John Foreman, tidigare brittisk försvarsattaché i Moskva och Kyiv, hos Kyiv Independent.

”I stället för att kunna projicera en berättelse om oundviklig seger och styrka är det motsatta sant och det kommer inte att gå förlorat för deltagarna.”

Foreman tillade att attacken följer ”en serie förödmjukelser” för Putin, som den dämpade segerparaden i Moskva, rapporterad bränslebrist och fortsatta ukrainska drönarattacker över hela Ryssland.

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