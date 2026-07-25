Rysk e-handelsjätte i Ukrainas skottlinje

Efter månader av attacker mot oljedepåer och raffinaderier i Ryssland tycks Ukraina ha breddat sitt fokus.

Förra helgen träffades två av e-handelsjätten Wildberries anläggningar, en öster om Moskva och en i Kotovsk, runt 40 mil från den ukrainska gränsen. Attackerna orsakade kraftiga bränder. Åtta personer dödades, flera skadades och varor för miljarder förstördes.

Sedan dess har ytterligare lager träffats, med fler döda och skadade som följd.

Enligt Ukraina är angreppen tänkta att skada Rysslands krigsinsats och att tvinga Ryssland att förhandla, rapporterar AFP. President Volodymyr Zelenskyj har uppgett att landet har attackerat ”logistiknav som är inblandade i att förse den ryska militären med drönarkomponenter, navigationsutrustning och annan utrustning”.

Många drabbas

Kremls talesperson Dmitrij Peskov anklagar i stället Ukraina för att attackera civila mål, skriver AP. Det finns inga offentligt bekräftade uppgifter om något samarbete mellan Wildberries och den ryska militären, men på Wildberries sajt finns varor som kan användas både militärt och civilt.

Där finns annars ett brett utbud av bland annat kläder, hushållsartiklar, kosmetika, leksaker och apoteksvaror. Det går även att boka flygbiljetter och hotell.

Bedömare uppskattar att de förstörda anläggningarna stod för minst 10 procent av Wildberries totala lageryta. Angreppen slår mot hundratusentals små och medelstora företag i Ryssland som är beroende av försäljning via plattformen.

Förmögen grundare

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Wildberries vd Tatiana Kim grundade företaget 2004. Sedan dess har bolaget med den skarpt rosalila loggan växt till att enligt analytiker stå för runt hälften av e-handeln i det vidsträckta landet. Wildberries kallas ofta för Rysslands motsvarighet till Amazon.

I april uppskattade Forbes Russia Tatiana Kims förmögenhet till 8,1 miljarder dollar, närmare 80 miljarder svenska kronor. I fjol uppgav hon att företaget drev över 200 anläggningar, och att det fanns planer på ytterligare utvidgning under 2026.

Nyligen ändrade Wildberries sin policy för säljare och frånsade sig ansvar för varor som skadats på grund av ”force majeure”, vilket bland annat inkluderar drönarattacker. Efter attackerna har dock företaget lovat att kompensera säljare för förstörda varor, skriver den exilryska nyhetssajten Meduza.