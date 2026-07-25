ICC:s chefsåklagare avsätts – anklagelser om sexuella övergrepp

”Allvarligt tjänstefel”

Vid en omröstning röstade 82 av domstolens 125 medlemsländer för att avsätta den 56-årige brittiske juristen. Enligt ICC styrande församling har Khan gjort sig skyldig till ”allvarligt tjänstefel och ett allvarligt åsidosättande av sina skyldigheter”.

Khans advokat Tayab Ali meddelar att beslutet kommer att överklagas och hävdar att processen varit rättsosäker. Khan själv förnekar alla anklagelser och säger att någon sexuell relation över huvud taget inte förekommit.

Den kvinna som riktat anklagelserna mot honom trädde nyligen fram offentligt och upprepade sina uppgifter i en intervju med CNN. ICC:s ledning rekommenderade att Khan skulle avsättas efter en intern utredning.

Avsättningen innebär att processen med att välja en ny chefsåklagare nu inleds. Någon efterträdare väntas dock inte vara på plats förrän under nästa år.

USA kritiska till domstolen

Beslutet kommer samtidigt som USA trappar upp sin kritik mot ICC. Utrikesminister Marco Rubio har nyligen beskrivit domstolen som ett hot mot amerikansk suveränitet, och USA regering har gjort klart att avsättningen av Khan inte förändrar landets ambition att motarbeta domstolen.

USA, som inte är medlem i ICC, har infört sanktioner mot flera av domstolens domare och åklagare efter att ICC utfärdat arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och tidigare försvarsminister Yoav Gallant samt tidigare utrett amerikanska soldaters agerande i Afghanistan.

ICC betonar att Khans avsättning inte påverkar domstolens pågående mål eller redan utfärdade arresteringsorder. Endast domstolens domare har befogenhet att återkalla sådana beslut.

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