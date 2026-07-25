President Donald Trump höll ett över en timme långt tal vid den omstartade White House Correspondents’ Dinner på Waldorf Astoria i Washington på fredagskvällen. Kvällen som skulle vara pressfest blev en uppvisning i personangrepp, med skämt som sällan fick publiken att skratta.
Trump skarpa angrepp vid pressgalan möttes av tystnad
”Som jag sa för tre månader sedan, showen måste fortsätta”, inledde Trump inför hundratals journalister, enligt Fox News.
Middagen var ursprungligen planerad till 25 april men avbröts abrupt efter att en misstänkt gärningsman öppnade eld inne på Washington Hilton.
Secret Service-agenten Victor Gonzales sköts men räddades av sin skyddsväst. Den omstartade middagen gjordes på en ny plats med kraftigt förstärkt säkerhet och färre gäster, rapporterar ABC News.
Attacker mot namngivna journalister
Talet började relativt lättsamt med skämt om hälsominister Robert F. Kennedy Jr:s vana att plocka upp vägdödade djur.
”Bobby Kennedy körde personligen över kon med sin bil. Och han styckade den och tog med den hit för er att äta ikväll”, sade Trump enligt Fox News.
Men tonen förändrades snabbt. Trump gick till personangrepp mot flera namngivna journalister i publiken.
CNN:s Kaitlan Collins, som tidigare under kvällen mottagit ett journalistpris, fick en upprepning av Trumps gamla sexistiska attack. Presidenten hävdade att Collins ”aldrig ler” och uppmanade henne att ”bara le, Kaitlan”, rapporterar The Hill.
CNN:s faktagranskare svarade i realtid: ”Faktakoll: Kaitlan ler. Väldigt vänlig person. Helt rimligt allvarlig när hon gör sitt jobb.”
Wall Street Journals Josh Dawsey, CNN:s Anderson Cooper och Jake Tapper pekades också ut. Trump kallade det ”inte en lätt kväll” efter att han tvingats se på när Collins och Dawsey mottog journalistpriser.
Epstein-brevet och 10 miljarder dollar
Före presidentens tal hedrades Wall Street Journal-reportrarna bakom avslöjandet om ett brev som Trump påstås ha skrivit till sexualbrottslingen Jeffrey Epstein på dennes 50-årsdag.
Reportrarna tilldelades Katharine Graham Award for Courage and Accountability. Trump, som förnekar att han skrivit brevet, har stämt tidningen och kräver 10 miljarder dollar (cirka 96 miljarder kronor) i skadestånd. En tidigare stämning på det dubbla beloppet avvisades av en federal domare i april.
Från skämt till Iran-krig
Mitt i skämten svängde Trump abrupt till kriget i Iran.
”Allt går extremt bra. Tro inte på fejknyheterna” (”It’s all going extremely well. Don’t believe the fake news”), sade presidenten om läget i konflikten.
USA:s militära operation mot Iran inleddes i mars och har kostat uppskattningsvis över 1 000 miljarder dollar, enligt en Harvard-forskare.
Konflikten har påverkat den amerikanska ekonomin kraftigt. Varje hushåll beräknas ha betalat cirka 10 000 kronor hittills, enligt Moody’s chefsekonom Mark Zandi.
”Jag ställer upp igen”
Trump avslutade med att ta på sig en ”Trump 2028”-keps och meddela att han avser ställa upp i en fjärde presidentvalskampanj.
”Jag vill rädda era tittarsiffror. Jag har glädjen att meddela min avsikt att ställa upp för en fjärde mandatperiod som president” (”I want to save your ratings. I’m pleased to announce my intention to run for a fourth term as president”), sade han enligt Fox News.
Talet varade i en timme och fyra minuter. Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt hade i förväg utlovat ett tal som skulle vara ”en kombination av enande men skoningslöst, och allvarligt men komiskt”, rapporterar ABC News.
Reaktionerna från amerikanska medier var samstämmiga. CNN:s politiske analytiker Jeff Zeleny kallade det en kvällslång serie av ”välbekanta förolämpningar och stötande kommentarer”.
The Hill beskrev Trumps humor som att den ”inte landade” efter flera minuters attacker mot enskilda journalister.
Trump meddelade att han planerar att återvända till galan nästa år, men tillade: ”Om ni blir riktigt, riktigt otrevliga, kanske inte.”