Trump skarpa angrepp vid pressgalan möttes av tystnad

Epstein-brevet och 10 miljarder dollar

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Före presidentens tal hedrades Wall Street Journal-reportrarna bakom avslöjandet om ett brev som Trump påstås ha skrivit till sexualbrottslingen Jeffrey Epstein på dennes 50-årsdag.

Reportrarna tilldelades Katharine Graham Award for Courage and Accountability. Trump, som förnekar att han skrivit brevet, har stämt tidningen och kräver 10 miljarder dollar (cirka 96 miljarder kronor) i skadestånd. En tidigare stämning på det dubbla beloppet avvisades av en federal domare i april.

Från skämt till Iran-krig

Mitt i skämten svängde Trump abrupt till kriget i Iran.

”Allt går extremt bra. Tro inte på fejknyheterna” (”It’s all going extremely well. Don’t believe the fake news”), sade presidenten om läget i konflikten.

USA:s militära operation mot Iran inleddes i mars och har kostat uppskattningsvis över 1 000 miljarder dollar, enligt en Harvard-forskare.

Konflikten har påverkat den amerikanska ekonomin kraftigt. Varje hushåll beräknas ha betalat cirka 10 000 kronor hittills, enligt Moody’s chefsekonom Mark Zandi.

”Jag ställer upp igen”

Trump avslutade med att ta på sig en ”Trump 2028”-keps och meddela att han avser ställa upp i en fjärde presidentvalskampanj.

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”Jag vill rädda era tittarsiffror. Jag har glädjen att meddela min avsikt att ställa upp för en fjärde mandatperiod som president” (”I want to save your ratings. I’m pleased to announce my intention to run for a fourth term as president”), sade han enligt Fox News.

Talet varade i en timme och fyra minuter. Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt hade i förväg utlovat ett tal som skulle vara ”en kombination av enande men skoningslöst, och allvarligt men komiskt”, rapporterar ABC News.

Reaktionerna från amerikanska medier var samstämmiga. CNN:s politiske analytiker Jeff Zeleny kallade det en kvällslång serie av ”välbekanta förolämpningar och stötande kommentarer”.

The Hill beskrev Trumps humor som att den ”inte landade” efter flera minuters attacker mot enskilda journalister.

Trump meddelade att han planerar att återvända till galan nästa år, men tillade: ”Om ni blir riktigt, riktigt otrevliga, kanske inte.”