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Ukraina: Spannmålsexporten halverad

Veteskörd. Men för Ukraina redovisas oroväckande siffror för exporten av spannmål. Nya siffror talar om en dryg halvering av exporten.
Veteskörd. Men för Ukraina redovisas oroväckande siffror för exporten av spannmål. Nya siffror talar om en dryg halvering av exporten. (Foto: Magnus Lejhall /TT)

Ukraina sänker sina prognoser kraftigt när det gäller exporten av spannmål. Nya siffror visar en dryg halvering av exporten.

Spannmålsmarknaderna stärkes i början av förra veckan, när priset på vete steg med cirka två procent i spåren av ny oro för exporten via Svarta havet.

Turkiet stoppade sedan under helgen fartygstrafiken genom Svarta havet tillfälligt.

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Sänker prognoserna kraftigt

Det gjorde man med hänvisning till ökade säkerhetsrisker kopplade till Rysslands krig mot Ukraina. Trafiken har sedan återupptagits.

Men oron för utbudet av spannmål har förstärkts av mycket kraftigt sänkta prognoser för den ukrainska exporten.

Ukrainas jordbruksministerium räknar nu med en spannmålsexport på 29,6 miljoner ton under säsongen 2026/2027, skriver Think.

Det är en nedjustering av den tidigare uppskattningen på 64,4 miljoner ton, mer än en halvering.

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Problem även med lagring

I siffrorna ingår en kalkyl för veteexporten där denna sänks från 17,6 till 8,3 miljoner ton.

Även lagringskapaciteten utgör ett växande problem. Enligt uppgift riskerar de tillgängliga utrymmena för lagring av spannmål och oljeväxter ta slut redan i oktober.

Även den franska spannmålsproduktionen väntas minska under innevarande säsong.

Totalt räknar Frankrike med att spannmålsproduktionen sjunker 5,2 procent jämfört med föregående år och når en volym av 46,1 miljoner ton.

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Fler bekymmer för Zelenskyj. Den viktiga exporten av spannmål halveras för Ukraina. Samtidigt hotas transportvägar över Svarta havet. (Foto: Darko Vojinovic /AP-TT)

Lägsta sedan 1980

Orsakerna är främst lägre produktona av vete och majs i spåren av torka och ogynnsamma väderförhållanden.

Den franska majsproduktionen väntas för övrigt falla till sin lägsta nivå sedan 1980.

Det här läget slår in över marknadens reaktioner. Finansiella aktörer visar ”en fortsatt pessimistisk syn” när det gäller vete ”trots den senaste tidens prisuppgångar”, skriver Think.

Däremot ökade de spekulativa netto-långa positionerna i majs med 13 547 kontrakt till 181 946 kontrakt.

Motsvarande positioner i sojabönor minskade med 29 535 kontrakt till 125 466 kontrakt, efter fyra veckor i rad av ökningar.

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