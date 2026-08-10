Ukraina: Spannmålsexporten halverad

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Turkiet stoppade sedan under helgen fartygstrafiken genom Svarta havet tillfälligt.

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Sänker prognoserna kraftigt

Det gjorde man med hänvisning till ökade säkerhetsrisker kopplade till Rysslands krig mot Ukraina. Trafiken har sedan återupptagits.

Men oron för utbudet av spannmål har förstärkts av mycket kraftigt sänkta prognoser för den ukrainska exporten.

Ukrainas jordbruksministerium räknar nu med en spannmålsexport på 29,6 miljoner ton under säsongen 2026/2027, skriver Think.

Det är en nedjustering av den tidigare uppskattningen på 64,4 miljoner ton, mer än en halvering.

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