Ukraina har genomfört en framgångsrik attack mot ett ryskt flygfält nästan 170 mil in i Ryssland, meddelar militären.
Ukraina attackerar mål 170 mil in i Ryssland
Ukrainska drönare attackerade i slutet av april fyra ryska stridsflygplan. Det var två Su-57:or, en Su-34 och ett flygplan vars modell inte specificeras.
Flygplanen befann sig på Shagol-flygfältet i Tjeljabinsk i Ryssland, bekräftade befälhavaren för obemannade systemstyrkor, Robert ”Magyar” Brovdi, under fredagen.
Ukrainas generalstab hade då redan rapporterar att två stridsflygplan, en Su-57 och en Su-34, förstörts i attacken mot flygfältet.
Uppdaterad information visar att skadorna var mer omfattande än så.
Zelenskyj: ”JD Vance hjälper ryssarna”. Dagens PS
Ryssland flyttar planen
I takt med att Ukraina har ökat attackerna mot Ryssland och dess militära infrastruktur har den ryska ledningen omplacerat en stor del av sitt flygvapen längre bort från den ukrainska gränsen.
Samtidigt kan ukrainska drönare redan flyga mer än, vilket utgör ett hot även mot flygplan djupt inne på ryskt territorium.
En satellitbild publicerad av befälhavare Brovdi visar resterna av ett fordon som använts för att serva ryska flygplan.
Befälhavaren säger att skadade stridsflygplan flyttades till slutna hangarer efter attacken.
170 mil in i Ryssland
De skadade flygplanen befann sig cirka 170 mil från den ukrainska gränsen, enligt generalstaben.
”Att rikta in sig på Su-34 multirolljaktbombplan och Su-57 femte generationens jaktplan är avgörande för att minska fiendens attackförmåga”, säger Brovdi hos Kyiv Independent.
Befälhavaren tillägger att ryska Su-34-stridsflygplan kan bära en rad styrda bomber och missiler och attackera mål, inklusive kritisk infrastruktur, militära anläggningar och civila områden, på avstånd upp till 100 mil.
”Varje nedskjuten Su-34 innebär färre flyganfall, fler räddade civila liv och mindre belastning på luftförsvarssystemen”, tillägger han.
Ukraina i konflikt med Israel: ”Vi förbereder sanktioner”. Dagens PS
”Utgör ett särskilt hot”
Su-57, Rysslands mest avancerade stealthjaktplan, utgör ett ”särskilt hot” mot flygplan och luftförsvarssystem, enligt Brovdi.
Rysslands Su-57 är ett stealth-jaktplan av femte generationen, designat för luftöverlägsenhet och precisionsattacker, medan Su-34 är ett tvåsitsigt jaktbombplan som används för taktiska och bombuppdrag på långdistans i kriget mot Ukraina.
Enligt Brovdi kostar en enda Su-34 35-50 miljoner dollar, medan värdet på en Su-57 uppskattas till 100-120 miljoner dollar.