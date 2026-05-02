Ukraina attackerar mål 170 mil in i Ryssland

Flygplanen befann sig på Shagol-flygfältet i Tjeljabinsk i Ryssland, bekräftade befälhavaren för obemannade systemstyrkor, Robert ”Magyar” Brovdi, under fredagen.

Ukrainas generalstab hade då redan rapporterar att två stridsflygplan, en Su-57 och en Su-34, förstörts i attacken mot flygfältet.

Uppdaterad information visar att skadorna var mer omfattande än så.

Ryssland flyttar planen

I takt med att Ukraina har ökat attackerna mot Ryssland och dess militära infrastruktur har den ryska ledningen omplacerat en stor del av sitt flygvapen längre bort från den ukrainska gränsen.

Samtidigt kan ukrainska drönare redan flyga mer än, vilket utgör ett hot även mot flygplan djupt inne på ryskt territorium.

En satellitbild publicerad av befälhavare Brovdi visar resterna av ett fordon som använts för att serva ryska flygplan.

Befälhavaren säger att skadade stridsflygplan flyttades till slutna hangarer efter attacken.

