Extrema temperaturer, torka och smältande isar pressar Europas livsmedelssystem, hälsa och ekonomiska stabilitet.
Europas klimatkris eskalerar – hotar mat, hälsa och ekonomi
Europa befinner sig i ett klimatläge som snabbt förändrar både natur och ekonomi.
Nya data visar att minst 95 procent av kontinenten upplevde temperaturer över det normala under 2025.
Det bekräftar bilden av Europa som världens snabbast uppvärmda region.
Utvecklingen är inte längre abstrakt. Den slår direkt mot jordbruk, vattenförsörjning och samhällsekonomi.
Den accelererande uppvärmningen i Europa speglar samma utveckling som redan fått dramatiska konsekvenser i Antarktis, där smältande havsis nu hotar hela ekosystem.
Kejsarpingviner klassas som utrotningshotade eftersom deras livscykel är direkt beroende av stabil havsis, och populationen väntas halveras inom några decennier.
Extremvärme blir ny normal
Temperaturrekorden staplas.
I södra Europa har antalet dagar med värmestress ökat kraftigt, samtidigt som regioner i norr upplevt ovanligt långa värmeböljor.
I delar av Norden nådde temperaturen nära 35 grader, medan Sydeuropa pressades upp mot 40 grader och däröver.
I Turkiet noterades för första gången temperaturer runt 50 grader.
Vintern försvinner gradvis. Antalet frostdagar minskar och snötäcket krymper i snabb takt. Glaciärer smälter i en takt som saknar historiska jämförelser, vilket påverkar vattenreserver och ekosystem.
Ekonomin pressas från flera håll
Effekterna märks tydligt i ekonomin.
Torka har påverkat mer än hälften av Europas yta, och omkring 70 procent av floderna har haft lägre vattenflöden än normalt.
Det slår direkt mot jordbruket, där skördar blir mer osäkra och kostnaderna ökar.
Samtidigt ökar risken för skogsbränder, som redan har förstört över en miljon hektar mark under ett år. För investerare innebär det en ny riskbild.
Klimatförändringarna påverkar inte bara enskilda sektorer, utan hela värdekedjor. Livsmedel, energi och försäkring är särskilt utsatta.
Snabbare uppvärmning än globalt snitt
Europa värms upp mer än dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet.
En central förklaring är närheten till Arktis, där temperaturökningen är tre till fyra gånger snabbare än i övriga världen.
När is och snö smälter minskar jordens förmåga att reflektera solens strålar, vilket ytterligare accelererar uppvärmningen. Denna återkoppling driver utvecklingen snabbare än många prognoser tidigare visat.
”Klimatförändringen är inte ett framtida hot, det är vår nuvarande verklighet”, säger Samantha Burgess vid ECMWF.
