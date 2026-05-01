Europas klimatkris eskalerar – hotar mat, hälsa och ekonomi

Det bekräftar bilden av Europa som världens snabbast uppvärmda region.

Utvecklingen är inte längre abstrakt. Den slår direkt mot jordbruk, vattenförsörjning och samhällsekonomi.

Den accelererande uppvärmningen i Europa speglar samma utveckling som redan fått dramatiska konsekvenser i Antarktis, där smältande havsis nu hotar hela ekosystem.

Kejsarpingviner klassas som utrotningshotade eftersom deras livscykel är direkt beroende av stabil havsis, och populationen väntas halveras inom några decennier.

Extremvärme blir ny normal

Temperaturrekorden staplas.

I södra Europa har antalet dagar med värmestress ökat kraftigt, samtidigt som regioner i norr upplevt ovanligt långa värmeböljor.

I delar av Norden nådde temperaturen nära 35 grader, medan Sydeuropa pressades upp mot 40 grader och däröver.

I Turkiet noterades för första gången temperaturer runt 50 grader.

Vintern försvinner gradvis. Antalet frostdagar minskar och snötäcket krymper i snabb takt. Glaciärer smälter i en takt som saknar historiska jämförelser, vilket påverkar vattenreserver och ekosystem.