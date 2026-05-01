Kinesiskt bolag orsakade miljökastrof – vågar inte protestera

Nu anklagas Zambias regering för att ha hjälpt ett kinesiskt gruvbolag, Sino-Metals, att dölja en omfattande miljökatastrof, enligt en amerikansk utredning.

Har inte pressat Kina

Enligt Kinakommittén i USA:s kongress har regeringen i Zambia avstått från att agera kraftfullt mot bolaget.

Landet har en skuld på motsvarande 6,6 miljarder dollar till Kina och kinesiska långivare, vilket enligt utredningen skapat ett beroende som påverkar beslutsfattandet, skriver Wall Street Journal.

Sino-Metals är ett dotterbolag till statligt ägda China Nonferrous Mining. Att rikta kritik mot bolaget riskerar därmed att få diplomatiska konsekvenser.

Kommittén pekar på att zambiska företrädare i stället rest till Kina efter olyckan för att säkra ytterligare investeringar.