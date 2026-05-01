Jordbruksmark skadades och människor blev utan dricksvatten när en gruvdamm brast i Zambia förra året. Men landet har inte pressat det kinesiska bolaget som drev gruvan.
Kinesiskt bolag orsakade miljökastrof – vågar inte protestera
Förra året skedde en allvarlig olycka i Zambia, när ett dammhaveri vid en koppargruva ledde till utsläpp av giftigt avfall i Kafuefloden.
Utsläppet har orsakat allvarliga skador på jordbruksmark längs floden och lämnat hundratals människor utan tillgång till rent dricksvatten. Området uppges fortfarande vara förorenade av tungmetaller.
Nu anklagas Zambias regering för att ha hjälpt ett kinesiskt gruvbolag, Sino-Metals, att dölja en omfattande miljökatastrof, enligt en amerikansk utredning.
Har inte pressat Kina
Enligt Kinakommittén i USA:s kongress har regeringen i Zambia avstått från att agera kraftfullt mot bolaget.
Landet har en skuld på motsvarande 6,6 miljarder dollar till Kina och kinesiska långivare, vilket enligt utredningen skapat ett beroende som påverkar beslutsfattandet, skriver Wall Street Journal.
Sino-Metals är ett dotterbolag till statligt ägda China Nonferrous Mining. Att rikta kritik mot bolaget riskerar därmed att få diplomatiska konsekvenser.
Kommittén pekar på att zambiska företrädare i stället rest till Kina efter olyckan för att säkra ytterligare investeringar.
Vill ha ersättning från Sino-Metals
Utredningen gör också gällande att regeringen ignorerade varningar från egna tillsynsmyndigheter om riskerna med dammen.
En oberoende granskning ska ha stoppats och civilsamhällesorganisationer uppges ha pressats för att inte hjälpa drabbade invånare.
Det pågår rättsprocesser där boende kräver ersättning från Sino-Metals. Trots det har myndigheterna tillåtit bolaget att återuppta verksamheten tidigare i år.
”Ska inte låta dem förstöra vårt land”
Kritiker menar att regeringens agerande riskerar att underminera miljölagstiftningen och stärka utländska bolags möjligheter att agera utan ansvar.
”Vi är skyldiga Kina pengar, men det betyder inte att vi ska låta dem förstöra vårt land”, säger Benson Zimba, som är miljöaktivist i Zambia.
Samtidigt framhåller regeringen vikten av investeringar i gruvsektorn, som är central för landets ekonomi.
Kinesiska aktörer har utlovat investeringar på omkring 5 miljarder dollar i Zambias kopparindustri. Landet siktar på att tredubbla produktionen till 2031, vilket ytterligare ökar beroendet av utländskt kapital.
