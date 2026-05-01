När covid-pandemin rasade lamslogs vi och tvekade inför olika råd från experter. Nu kommer handboken som ska förhindra att det sker igen.
Nästa pandemi: Handboken som ska rädda oss
När covid-pandemin rasade och liv faktiskt stod på spel, blev experternas råd till våra beslutsfattare oumbärliga.
Samtidigt blossade heta debatter upp, där forskarnas beräkningar ledde till helt olika slutsatser om allt från munskydd till om skolor skulle stängas.
Det ska inte upprepas igen. Nu har Chalmers, Göteborgs universitet och flera myndigheter skapat en handbok som ska ge bättre beslutsunderlag.
”Hjälpa oss navigera”
”En matematisk modell är en förenkling av verkligheten som kan hjälpa oss att navigera i en komplex omvärld”, skriver Chalmers i en pressrelease.
Under covid-pandemin användes matematiska modeller bland annat för att simulera smittspridning, förutsäga vårdbehov och bedöma effekter av olika åtgärder – från nedstängningar i samhället till handtvättsrutiner och munskydd.
Genom att översätta olika faktorer till matematiska termer – exempelvis data om riskgrupper och demografi eller information om smittade, friskförklarade och avlidna – kunde forskare utnyttja matematiska verktyg för att skapa prognoser och ge råd till beslutsfattarna inför viktiga vägval.
Ger praktisk vägledning
Nu är Torbjörn Lundh, professor i biomatematik, en av författarna bakom en ny handbok som har tagits fram i ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet, Folkhälsomyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarsmakten.
Den ger praktisk vägledning om hur matematiska modeller kan användas som beslutsunderlag, och hur resultaten kan kommuniceras i kristider där det mesta är osäkert och bråttom.
”Det här är en bok som jag själv gärna hade haft under covid-pandemin. Då hade jag kunnat vara ännu mer effektiv och trygg i mitt arbete”, säger Torbjörn Lundh.
”Föddes ur frustration”
Philip Gerlee, även han professor i biomatematik, är huvudansvarig för handboken.
Han hoppas att den ska öka kunskapen om olika modeller och hur de bäst bör hanteras.
”Ingen modell kan ge en absolut sanning, men de kan ändå vara väldigt användbara. För oss föddes handboken ur en frustration över de missuppfattningar och bitvis hårda tongångar mellan olika grupper som uppkom i Sverige under pandemin, och som även förekom i andra länder”, säger han.
Tegnell dyker upp igen
En av författarna till handboken är för övrigt Anders Tegnell, senior rådgivare vid Folkhälsomyndigheten och tidigare statsepidemiolog, som minns utmaningarna under covid-åren.
”När allt hände snabbt och många ville bidra med sin kunskap, uppstod en viss begreppsförvirring och till och med misstro mellan olika grupper. Det tog sig bland annat uttryck i debattartiklar som inte var så konstruktiva”, påminner Anders Tegnell.