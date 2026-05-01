Nästa pandemi: Handboken som ska rädda oss

Ger praktisk vägledning

Nu är Torbjörn Lundh, professor i biomatematik, en av författarna bakom en ny handbok som har tagits fram i ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet, Folkhälsomyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarsmakten.

ANNONS

Den ger praktisk vägledning om hur matematiska modeller kan användas som beslutsunderlag, och hur resultaten kan kommuniceras i kristider där det mesta är osäkert och bråttom.

”Det här är en bok som jag själv gärna hade haft under covid-pandemin. Då hade jag kunnat vara ännu mer effektiv och trygg i mitt arbete”, säger Torbjörn Lundh.

Anders Tegnell, statsepidemiolog under pandemiåren, är medförfattare till den handbok från Chalmers som ska hjälpa oss vid nästa pandemi. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

”Föddes ur frustration”

Philip Gerlee, även han professor i biomatematik, är huvudansvarig för handboken.

Han hoppas att den ska öka kunskapen om olika modeller och hur de bäst bör hanteras.

”Ingen modell kan ge en absolut sanning, men de kan ändå vara väldigt användbara. För oss föddes handboken ur en frustration över de missuppfattningar och bitvis hårda tongångar mellan olika grupper som uppkom i Sverige under pandemin, och som även förekom i andra länder”, säger han.

Tegnell dyker upp igen

En av författarna till handboken är för övrigt Anders Tegnell, senior rådgivare vid Folkhälsomyndigheten och tidigare statsepidemiolog, som minns utmaningarna under covid-åren.

ANNONS

”När allt hände snabbt och många ville bidra med sin kunskap, uppstod en viss begreppsförvirring och till och med misstro mellan olika grupper. Det tog sig bland annat uttryck i debattartiklar som inte var så konstruktiva”, påminner Anders Tegnell.

Är undergången nära? Nej, inte i år heller. Dagens PS