Svenska hushåll går en dyr höst till mötes. I Tyskland har elkunderna redan betalat dyrt för en energipolitik som kallas ”katastrofal”.
Tyska elkunder betalar dyrt – nu kommer höstsmällen till Sverige
Mest läst i kategorin
EU bråkar om drönarmur och konfiskering av Putins pengar
Europas ledare har samlats för att diskutera säkerhetsfrågor tillsammans. Åsikterna går isår om framförallt byggandet av en “drönarmur” samt vad som ska göras med beslagtagna ryska tillgångar. Ett stort möte mellan europeiska ledare har inletts i Köpenhamn för att diskutera säkerhetsfrågor efter att flera länder fått sina luftutrymmen kränkta. Däribland Danmark som sett sina flygplatser …
Ryssland startar drönarskola – för barn
Nu har Rysslands första drönarskola för barn öppnats. I sydryska Krasnodar ska barn lära sig att montera och använda drönare. Det är Moscow Times som skriver om Rysslands första drönarskola för barn. Myndigheterna i sydryska staden Krasnodar presenterar vad de kallar landets första skola för barn som ska lära sig montera och använda drönare. En …
Dansk källa: "Förödmjukande med svensk hjälp"
Hybridkriget är bara i början, säger Danmark. Samtidigt kommer tal om att det är ”förödmjukande” att ta emot svensk hjälp. Nato måste intensifiera sin respons på Rysslands hybridkrig, säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen hos Financial Times. Det vi sett ”är bara början” och syftar till att splittra Europa. Nu måste samarbetet inom Nato bli ”djupare”, …
Trump faller på eget grepp: Hämndaktioner slår tillbaka
Donald Trump har lovat att använda sin andra mandatperiod till uppgörelser med gamla fiender. Men försöken att straffa kritiker verkar snarare ge dem ny kraft. Presidenten riskerar själv att stå som förlorare. Han om någon borde veta att angrepp kan stärka motståndaren. Offensiv mot tv-stjärnan Jimmy Kimmel och den tidigare FBI-chefen James Comey visar hur …
Hon grundlurade 300 banktoppar – dårar, säger domaren
Hon lyckades blåsa JPMorgan på över 1,6 miljarder kronor och i det uppmärksammade bedrägeriet blev runt 300 banktoppar, dribland Jamie Dimon, förda bakom ljuset av fintech-underbarnet. Då var hon bara 28 år. I dag är Charlie Javice, som hon heter, 32 år och har precis fått sin dom på sju års fängelse för den grova …
Elräkningarna stiger i höst. Prognoser pekar på nästan dubbelt så höga priser som i fjol. Samtidigt visar utvecklingen i Tyskland hur fel beslut kan bli en dyr affär för både hushåll och industri.
Missa inte: Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd. Dagens PS
Dyrare höst i Sverige
Elbolaget Bixia räknar med att snittpriset på el hamnar på strax under 50 öre per kilowattimme under september–november. I fjol låg snittet på 30 öre.
”Höstens elpriser är stabila, men klart högre än i fjol. Det är framför allt osäkerheten kring kärnkraften som påverkar där Oskarshamn 3 har varit ur drift längre än planerat. Samtidigt har den hydrologiska balansen inte återhämtat sig efter sommarens underskott, trots den blöta inledningen på hösten”, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia enligt TT.
Även om priserna är högre än i fjol är det fortfarande långt från rekordåret 2022, då snittet låg på över 1,15 kronor per kilowattimme med toppar på 4 kronor.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
“Katastrofalt i Tyskland”
I Tyskland har energipolitiken pressat upp kostnaderna under flera år. När regeringen nyligen presenterade sin översyn, en ”reality check”, sänktes prognoserna för elanvändningen, subventionerna till solceller på tak slopades och fokus lades på kostnadseffektivitet och försörjningstrygghet.
”Vi får inte låta energiomställningen bli en kostnadsfälla som hotar vår industri”, säger energi- och ekonomiminister Katherina Reiche.
För tyska elkunder har notan redan blivit hög. När vind- och solkraft byggts där det varit mest lönsamt för investerarna har nätbolagen tvingats bygga ut näten för miljarder euro. Det har i sin tur höjt nätavgifterna och elräkningarna.
”Tyskland har lagt enorma pengar på att subventionera utbyggnaden av vind- och solkraft som bekostats av skattebetalarna och lett till högre elpriser som skadat vår industri”, säger Staffan Reveman, expert på tysk energipolitik, till Tidningen Näringslivet.
Han fortsätter: “Det är bra att man gör något eftersom den tyska energipolitiken varit katastrofal, men man ska komma ihåg att detta inte är något beslutsunderlag”.
Läs också: Konkursen som får Wall Street att hålla andan. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Kan skilja mellan tusenlappar för svenska hushåll
Med stigande priser även i Sverige blir elavtalet en allt viktigare fråga. En ny analys från Elskling visar att valet mellan fast och rörligt pris kan skilja flera tusenlappar i vinter.
”Resultatet är överraskande. Ett fast elavtal ska egentligen ses som en försäkring för den som vill slippa obehagliga prischocker. Men priserna på elavtal kan ändra sig snabbt så se till och jämför elavtal med jämna mellanrum”, säger Anne By Nazemi, elexpert på Elskling.
Vill du hitta det bästa elavtalet för just ditt hushåll? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.
Läs även: Oroande signaler: Gen Z inte redo för jobbet. Realtid
Läs även: Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Vance: Då blir det massuppsägningar
Statsapparaten står stilla efter att kongressen misslyckats nå en överenskommelse. Mitt i dödläget pekar Vita huset ut en ny risk. USA:s federala regering är nedstängd efter att kongressen misslyckats med att enas om en kortsiktig finansiering. Hundratusentals statsanställda är redan permitterade – och nu varnar Vita huset för att krisen kan sluta med massuppsägningar. Missa …
Tyska elkunder betalar dyrt – nu kommer höstsmällen till Sverige
Svenska hushåll går en dyr höst till mötes. I Tyskland har elkunderna redan betalat dyrt för en energipolitik som kallas ”katastrofal”. Elräkningarna stiger i höst. Prognoser pekar på nästan dubbelt så höga priser som i fjol. Samtidigt visar utvecklingen i Tyskland hur fel beslut kan bli en dyr affär för både hushåll och industri. Missa …
Prognoserna slog fel – USA förlorar jobb i snabbare takt
För amerikanska arbetstagare är det ingen rolig tid just nu. Färre anställs och löneutvecklingen försämras, visar ny statistik. Experter har varnat för att den amerikanska arbetsmarknaden är på väg utför. Nu kommer det tecken som visar att belackarna kan ha rätt. Enligt lönefirman ADP minskade antalet sysselsatta i den privata sektorn med 32 000 personer …
Nästa marknad där Trump vill satsa miljarder
USA vill minska sitt beroende av Kina och stärker greppet om viktiga råvaror. Nu diskuteras nya investeringar. Efter jätteaffären med MP Materials kan Vita huset vara redo för nya miljardinvesteringar. Den här gången handlar det om litium och en gruva som kan bli Nordamerikas största. Missa inte: Konkursen som får Wall Street att hålla andan. …
Bryt med flocken – och vinn på börsen
När börsen rusar blir fomo-känslan som starkast. Men rädslan att missa nästa klipp kan snabbt bli en dyr affär. Här är knepen för att stå emot trycket. Att se andra tjäna pengar triggar både avund och oro. Vad händer om man själv missar nästa stora uppgång? Just nu är det många som lockas att hoppa …