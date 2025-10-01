Tyska elkunder betalar dyrt – nu kommer höstsmällen till Sverige

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

“Katastrofalt i Tyskland”

I Tyskland har energipolitiken pressat upp kostnaderna under flera år. När regeringen nyligen presenterade sin översyn, en ”reality check”, sänktes prognoserna för elanvändningen, subventionerna till solceller på tak slopades och fokus lades på kostnadseffektivitet och försörjningstrygghet.

ANNONS

”Vi får inte låta energiomställningen bli en kostnadsfälla som hotar vår industri”, säger energi- och ekonomiminister Katherina Reiche.

För tyska elkunder har notan redan blivit hög. När vind- och solkraft byggts där det varit mest lönsamt för investerarna har nätbolagen tvingats bygga ut näten för miljarder euro. Det har i sin tur höjt nätavgifterna och elräkningarna.

”Tyskland har lagt enorma pengar på att subventionera utbyggnaden av vind- och solkraft som bekostats av skattebetalarna och lett till högre elpriser som skadat vår industri”, säger Staffan Reveman, expert på tysk energipolitik, till Tidningen Näringslivet.

Han fortsätter: “Det är bra att man gör något eftersom den tyska energipolitiken varit katastrofal, men man ska komma ihåg att detta inte är något beslutsunderlag”.

Läs också: Konkursen som får Wall Street att hålla andan. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Kan skilja mellan tusenlappar för svenska hushåll

Med stigande priser även i Sverige blir elavtalet en allt viktigare fråga. En ny analys från Elskling visar att valet mellan fast och rörligt pris kan skilja flera tusenlappar i vinter.

”Resultatet är överraskande. Ett fast elavtal ska egentligen ses som en försäkring för den som vill slippa obehagliga prischocker. Men priserna på elavtal kan ändra sig snabbt så se till och jämför elavtal med jämna mellanrum”, säger Anne By Nazemi, elexpert på Elskling.

ANNONS

Vill du hitta det bästa elavtalet för just ditt hushåll? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.

Läs även: Oroande signaler: Gen Z inte redo för jobbet. Realtid

Läs även: Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år. Dagens PS