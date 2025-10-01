Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Tyska elkunder betalar dyrt – nu kommer höstsmällen till Sverige

Arkivbild. Svenska hushåll får räkna med en dyr höst när elpriserna stiger.
Arkivbild. Svenska hushåll får räkna med en dyr höst när elpriserna stiger. (Foto: Jessica Gow / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Svenska hushåll går en dyr höst till mötes. I Tyskland har elkunderna redan betalat dyrt för en energipolitik som kallas ”katastrofal”.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Elräkningarna stiger i höst. Prognoser pekar på nästan dubbelt så höga priser som i fjol. Samtidigt visar utvecklingen i Tyskland hur fel beslut kan bli en dyr affär för både hushåll och industri.

Missa inte: Sparproffset: Sluta spara fel – sex enkla råd. Dagens PS

ANNONS

Dyrare höst i Sverige

Elbolaget Bixia räknar med att snittpriset på el hamnar på strax under 50 öre per kilowattimme under september–november. I fjol låg snittet på 30 öre.

”Höstens elpriser är stabila, men klart högre än i fjol. Det är framför allt osäkerheten kring kärnkraften som påverkar där Oskarshamn 3 har varit ur drift längre än planerat. Samtidigt har den hydrologiska balansen inte återhämtat sig efter sommarens underskott, trots den blöta inledningen på hösten”, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia enligt TT.

Även om priserna är högre än i fjol är det fortfarande långt från rekordåret 2022, då snittet låg på över 1,15 kronor per kilowattimme med toppar på 4 kronor.

Billigaste elavtalen
I höst och vinter kan elräkningen både bli högre och svårare att förutse (Foto: Pexels)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

“Katastrofalt i Tyskland”

I Tyskland har energipolitiken pressat upp kostnaderna under flera år. När regeringen nyligen presenterade sin översyn, en ”reality check”, sänktes prognoserna för elanvändningen, subventionerna till solceller på tak slopades och fokus lades på kostnadseffektivitet och försörjningstrygghet.

ANNONS

”Vi får inte låta energiomställningen bli en kostnadsfälla som hotar vår industri”, säger energi- och ekonomiminister Katherina Reiche.

För tyska elkunder har notan redan blivit hög. När vind- och solkraft byggts där det varit mest lönsamt för investerarna har nätbolagen tvingats bygga ut näten för miljarder euro. Det har i sin tur höjt nätavgifterna och elräkningarna.

”Tyskland har lagt enorma pengar på att subventionera utbyggnaden av vind- och solkraft som bekostats av skattebetalarna och lett till högre elpriser som skadat vår industri”, säger Staffan Reveman, expert på tysk energipolitik, till Tidningen Näringslivet.

Han fortsätter: “Det är bra att man gör något eftersom den tyska energipolitiken varit katastrofal, men man ska komma ihåg att detta inte är något beslutsunderlag”.

Läs också: Konkursen som får Wall Street att hålla andan. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Kan skilja mellan tusenlappar för svenska hushåll

Med stigande priser även i Sverige blir elavtalet en allt viktigare fråga. En ny analys från Elskling visar att valet mellan fast och rörligt pris kan skilja flera tusenlappar i vinter.

”Resultatet är överraskande. Ett fast elavtal ska egentligen ses som en försäkring för den som vill slippa obehagliga prischocker. Men priserna på elavtal kan ändra sig snabbt så se till och jämför elavtal med jämna mellanrum”, säger Anne By Nazemi, elexpert på Elskling.

ANNONS

Vill du hitta det bästa elavtalet för just ditt hushåll? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.

Läs även: Oroande signaler: Gen Z inte redo för jobbet. Realtid

Läs även: Svensk bilhandlare kollapsar – en av de största i år. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElavtalelräkningSverigeTyskland
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS