Konkursen som får Wall Street att hålla andan

Arkivbild. Bolagets konkurs har satt nerverna på helspänn i finansvärlden.
Arkivbild. Bolagets konkurs har satt nerverna på helspänn i finansvärlden. (Foto: Richard Drew/AP/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

First Brands kollaps skickar chockvågor genom USA:s finansvärld. Nu spekuleras det i hur långt problemen kan sprida sig.

Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar.

Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster.

Lån drev expansionen

First Brands är den senaste i raden av uppmärksammade konkurser i USA och får enligt Realtid investerare att nervöst följa utvecklingen.

Financial Times rapporterar nämligen att konkursen kan bli en av de största kollapserna på de privata kreditmarknaderna under senare år.

Internationellt har First Brands varit ett anonymt namn. Men på hemmaplan växte bolaget snabbt från en liten industriverksamhet till en global koncern.

Expansionen finansierades nästan helt med lån och tog företaget till fabriker i USA, Mexiko, Europa och Asien.

Men satsningen blev en fälla. I konkursansökan redovisar bolaget tillgångar på mellan en och tio miljarder dollar, långt under skulderna. Den aggressiva tillväxtstrategin gav snabba resultat men byggde på en bräcklig grund som nu har rämnat.

Granskning inleds

En särskild kommitté ska nu granska företagets användning av fakturabelåning och andra komplexa upplägg. Här finns misstankar om att riskerna staplats på hög under flera år.

Bland fordringsägarna återfinns stora banker och kända investerare, men också kreditfonder specialiserade på högrisklån.

Enligt Marketscreener har First Brands, utöver banklån på åtta miljarder dollar, även belånat lager och fakturor i stor omfattning. Granskningen väntas bli omfattande.

Nödlån köper tid

Krisen förvärrades när en bank nyligen beslagtog delar av kassan. För att undvika tvärstopp har First Brands säkrat ett nytt lån på drygt en miljard dollar från sina största kreditgivare.

För investerarna kom raset som en chock. I mitten av september värderades bolagets lån fortfarande som relativt stabila. Sedan vände allt. På bara några dagar föll värdena som en sten och de mest riskfyllda lånen blev nästan värdelösa.

Det nya lånet ger andrum, men framtiden för koncernen är långt ifrån säker.

Smittar oron vidare

Wall Street är på helspänn när kreditmarknaden skakas.
Wall Street är på helspänn när kreditmarknaden skakas.(Foto: AP/Seth Wenig/TT)

Konkursen sker samtidigt som kreditmarknaderna redan är hårt pressade. Tidigare i september gick subprime-långivaren Tricolor omkull, och tillsammans med First Brands kollaps väcker det farhågor om spridningseffekter på Wall Street.

För bilindustrin är utvecklingen ännu ett bakslag. De amerikanska importtullarna har redan drivit upp kostnaderna. Nu riskerar branschen att tyngas ännu mer när en stor aktör tvingas till rekonstruktion.

EkonomiInvesterareKonkursUSAWall Street
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

