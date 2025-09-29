Konkursen som får Wall Street att hålla andan

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Den amerikanska bildelstillverkaren First Brands har ansökt om konkursskydd. Bolaget i Ohio sitter på skulder på över tio miljarder dollar.

Nu växer oron på Wall Street för spridningseffekter med miljardförluster.

Lån drev expansionen

First Brands är den senaste i raden av uppmärksammade konkurser i USA och får enligt Realtid investerare att nervöst följa utvecklingen.

Financial Times rapporterar nämligen att konkursen kan bli en av de största kollapserna på de privata kreditmarknaderna under senare år.

Internationellt har First Brands varit ett anonymt namn. Men på hemmaplan växte bolaget snabbt från en liten industriverksamhet till en global koncern.

Expansionen finansierades nästan helt med lån och tog företaget till fabriker i USA, Mexiko, Europa och Asien.

Men satsningen blev en fälla. I konkursansökan redovisar bolaget tillgångar på mellan en och tio miljarder dollar, långt under skulderna. Den aggressiva tillväxtstrategin gav snabba resultat men byggde på en bräcklig grund som nu har rämnat.