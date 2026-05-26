WTI-olja dyker trots nya attacker
Juliterminen för WTI-olja faller med drygt 5 procent natten mot tisdag, trots nya amerikanska attacker i Iran.
Amerikanska militärkommandot Centcom meddelade att USA utfört attacker ”i självförsvar” i Irans södra delar på måndagen.
Detta hejdade dock inte nedgång i oljepriset hemma i USA. Vid 02.30 svensk tid var terminshandeln för juli nere på 91,22 dollar per fat, rapporterar CNBC.
Nordsjöoljan följer inte samma utveckling, utan går upp en dryg procent till 97,59 dollar per fat vid samma tidpunkt.