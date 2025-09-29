En ny prognos från Elskling visar att valet mellan fast och rörligt pris kan skilja flera tusenlappar beroende på var i landet du bor.
Billigaste elavtalen i vinter: “Resultatet är överraskande”
Mest läst i kategorin
Här är jobben som gör dig till miljonär
Drömmer du om en årslön på en miljon kronor? Då gäller det att välja rätt utbildning. En ny rapport från Saco visar vilka jobb som kan ge störst skjuts i plånboken och vilka som är en minusaffär. En högskoleutbildad person tjänar i snitt drygt 32 miljoner kronor brutto under sitt liv, enligt beräkningar från Saco, …
Glöm allmän pension – här är nya ryggraden i din framtida ekonomi
Det som länge betraktats som ett tillägg är nu på väg att bli den viktigaste delen för framtidens pensionärer. Det har pratats mycket om tjänstepensionen på senare tid. Detta inte minst då siffror från AMF i veckan kunde visa att över 200 miljarder kronor har flyttats i tjänstepensioner under det senaste decenniet. Problemet är att …
FI: Få svenskar använder knepet som kan sänka boräntan
Bankerna tjänar bra på våra bolån. Ändå är det få som använder knepet som kan sänka boräntan, menar FI. Svenska bolånetagare betalar fortfarande flera tusen kronor mer än nödvändigt i boränta, konstaterade Dagens PS häromdagen. För vissa kan det handla om tusenlappar varje år. Därför finns det också flera skäl för bolånetagare att försöka pressa …
Höjd pensionsålder i Sverige – förändrar spelreglerna
När 65 år inte längre räknas som den givna pensionsåldern börjar normerna skifta. En ny rapport visar att fler svenskar nu väljer att vänta med sitt pensionsuttag. Under lång tid var 65 år den självklara tidpunkten för pensionering. Men i och med att riksdagen höjde åldersgränsen för garantipension och andra grundskydd från 65 till 66 …
Sex riksdagspartier vill se storreform – comeback för fastighetsskatten?
Fastighetsskatten var älskad av ekonomerna men hatad av folket. Snart två decennier efter att den avskaffade är den fortfarande ett hett diskussionsämne. Skatten kom till i den omfattande svenska skattereformen 1991 – och nu är en stor majoritet av riksdagspartierna positiva till en ny storreform visar en enkät från Svenska Dagbladet. Läs även: Börsraketens vd: …
I vinter kan tre nya regleringar göra elräkningen både högre och svårare att förutse. Det konstaterade Dagens PS häromveckan.
”Nu är det ett bra läge att se över elavtal och villkor”, sa Thomas Björkström, rådgivare på Konsumenternas energimarknadsbyrå.
Men vilket elavtal ska man välja?
Rörligt pris ger storbesparing i norr
Enligt en analys av Elskling väntar en vinter där rörliga elavtal blir det mest fördelaktiga valet i tre av fyra elområden. Det gäller både i de norra delarna av landet (SE1 och SE2) och i elområde SE3, där bland annat Stockholm och Göteborg ingår.
För villaägare i norra Sverige kan valet av rörligt pris innebära en besparing på upp till 600 kronor i månaden, jämfört med ett fastprisavtal. På sex månader blir det runt 3 600 kronor i skillnad.
”Det viktigaste man kan göra är att sätta sig in i sin elräkning och se över hur mycket el man faktiskt använder och vad man betalar i dag. Utifrån det blir det lättare att jämföra olika elbolags erbjudanden och välja ett avtal som verkligen passar ens egna behov”, säger Anne By Nazemi, elexpert på Elskling, i ett pressmeddelande.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Fastpris vinnare i söder
För de som bor i sydligaste Sverige, i elområde SE4 (Skåne, Blekinge och södra Småland), ser läget annorlunda ut. Här är det fasta avtal som enligt prognosen blir billigast i vinter.
En villaägare med en årsförbrukning på 20 000 kWh kan spara drygt 2 200 kronor under vintern genom att binda sitt elpris, jämfört med att välja ett rörligt avtal.
”Resultatet är överraskande. Ett fast elavtal ska egentligen ses som en försäkring för den som vill slippa obehagliga prischocker. Men priserna på elavtal kan ändra sig snabbt så se till och jämför elavtal med jämna mellanrum”, säger Anne By Nazemi.
Soffliggare straffas hårt
Samtidigt visar en rapport från Elskling att fler svenskar helt struntar i att välja avtal – något som kan bli dyrt.
Antalet så kallade ”soffliggare”, hushåll som inte tecknar elavtal och därför får ett anvisat avtal, har ökat med cirka 15 000 sedan i fjol. Totalt handlar det nu om 423 000 hushåll.
För dessa blir räkningen betydligt högre. Under första halvåret 2025 betalade soffliggare i snitt 10-26 procent mer för sin el jämfört med hushåll som tecknat rörliga avtal. För en villaägare i norra Sverige innebar det en extra kostnad på över 4 600 kronor.
”Under semestern är det lätt att glömma bort att teckna ett nytt elavtal. Men det innebär att du kastar pengar i sjön helt i onödan”, sa Anne By Nazemi i ett pressmeddelande tidigare i september.
Råd inför vintern
Slutsatsen från Elsklings analyser är som följer: att vara passiv är det dyraste alternativet. Vilket avtal som lönar sig mest beror däremot på var i landet du bor.
Och även om prognoserna pekar på vissa vinnare just nu, vill experterna påminna om att läget kan förändras snabbt.
”Mycket kan och kommer att hända under vintern som påverkar elpriserna. Det enda vi med säkerhet kan säga är att priserna kommer att vara mer volatila i vinter”, avslutar By Nazemi.
Vill du hitta det bästa elavtalet för just ditt hushåll? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Skydda ditt hem med Verisure hemlarm för bara 2990 kr. Brand- inbrotts- och kontaktlarm från Sveriges mest valda hemlarmsleverantör. Gör larmtestet för att hitta rätt skydd för ditt boende.
Senaste nytt
Han flyttade till världens mest prisvärda land: “Bästa tiden i mitt liv”
När 36-årige Markeiz Ryan lämnade det amerikanska flygvapnet var framtiden osäker. Men efter en resa till Vietnam förändrades allt.? I september kunde Dagens PS berätta att Vietnam är världens mest prisvärda land för utlandsboende.? Här uppger 89 procent av alla expats – en person som bor, och ofta arbetar, i ett annat land än sitt …
Krönika: Tåget kommer att överleva
Viggo Cavling, redaktör på Perfect Weekend, skriver i en krönika om varför tåget trots förseningar och gnäll från både kritiker och världsreporter Staffan Heimerson kommer att överleva. Tvärtom är tåget fortfarande ett av de smartaste sätten att resa i Sverige Staffan går till attack mot tåget I en som vanligt rolig text sågar världsreportern (och …
Turisterna flockas till Sverige – trots lågkonjunktur
Sommaren 2025 blev en riktig toppnotering för svensk turism. Antalet gästnätter på kommersiella boenden landade på 30,8 miljoner under juni, juli och augusti – en ökning med en miljon nätter jämfört med förra året. Redan i fjol var Sverige på uppgång. Då visade en rapport från European Travel Commission att fler turister väljer att undvika …
Slipper klimatkrav och redovisningar
En attack mot kvartalskapitalismen? Knappast. Däremot mot kvartalsrapporterna. Snart försvinner kravet på sådana, i vart fall i USA. Securities and Exchange Commission, SEC, kommer att ta bort kravet på kvartalsrapporter för noterade bolag. Det är slutsatsen av en debattartikel SEC-ordföranden Paul Atkins i Financial Times. Atkins utsågs av Donald Trump i våras och tackar nu …
Upphittat: 1,6 miljoner ton ammunition
1,6 miljoner ton ammunition. Dumpad i Nordsjön och Östersjön. 80 år efter andra världskriget återkommer den som hot. Som om vi inte redan överösts med larmrapporter om hur våra hav utsätts för klimathot, extremväder och global uppvärmning, så kommer det ett nytt. Det handlar om att cirka 1,6 miljoner ton oexploderad ammunition från två världskriget …