Billigaste elavtalen i vinter: “Resultatet är överraskande”

Billigaste elavtalen
I vinter kan elräkningen både bli högre och svårare att förutse (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

En ny prognos från Elskling visar att valet mellan fast och rörligt pris kan skilja flera tusenlappar beroende på var i landet du bor.

I vinter kan tre nya regleringar göra elräkningen både högre och svårare att förutse. Det konstaterade Dagens PS häromveckan

”Nu är det ett bra läge att se över elavtal och villkor”, sa Thomas Björkström, rådgivare på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Men vilket elavtal ska man välja? 

Rörligt pris ger storbesparing i norr

Enligt en analys av Elskling väntar en vinter där rörliga elavtal blir det mest fördelaktiga valet i tre av fyra elområden. Det gäller både i de norra delarna av landet (SE1 och SE2) och i elområde SE3, där bland annat Stockholm och Göteborg ingår.

För villaägare i norra Sverige kan valet av rörligt pris innebära en besparing på upp till 600 kronor i månaden, jämfört med ett fastprisavtal. På sex månader blir det runt 3 600 kronor i skillnad.

”Det viktigaste man kan göra är att sätta sig in i sin elräkning och se över hur mycket el man faktiskt använder och vad man betalar i dag. Utifrån det blir det lättare att jämföra olika elbolags erbjudanden och välja ett avtal som verkligen passar ens egna behov”, säger Anne By Nazemi, elexpert på Elskling, i ett pressmeddelande

Elavtal
Anne By Nazemi, elexpert på Elskling (Foto: Zmarta/Elskling)
Fastpris vinnare i söder

För de som bor i sydligaste Sverige, i elområde SE4 (Skåne, Blekinge och södra Småland), ser läget annorlunda ut. Här är det fasta avtal som enligt prognosen blir billigast i vinter.

En villaägare med en årsförbrukning på 20 000 kWh kan spara drygt 2 200 kronor under vintern genom att binda sitt elpris, jämfört med att välja ett rörligt avtal.

”Resultatet är överraskande. Ett fast elavtal ska egentligen ses som en försäkring för den som vill slippa obehagliga prischocker. Men priserna på elavtal kan ändra sig snabbt så se till och jämför elavtal med jämna mellanrum”, säger Anne By Nazemi.

Soffliggare straffas hårt

Samtidigt visar en rapport från Elskling att fler svenskar helt struntar i att välja avtal – något som kan bli dyrt. 

Antalet så kallade ”soffliggare”, hushåll som inte tecknar elavtal och därför får ett anvisat avtal, har ökat med cirka 15 000 sedan i fjol. Totalt handlar det nu om 423 000 hushåll.

För dessa blir räkningen betydligt högre. Under första halvåret 2025 betalade soffliggare i snitt 10-26 procent mer för sin el jämfört med hushåll som tecknat rörliga avtal. För en villaägare i norra Sverige innebar det en extra kostnad på över 4 600 kronor.

”Under semestern är det lätt att glömma bort att teckna ett nytt elavtal. Men det innebär att du kastar pengar i sjön helt i onödan”, sa Anne By Nazemi i ett pressmeddelande tidigare i september.

Råd inför vintern

Slutsatsen från Elsklings analyser är som följer: att vara passiv är det dyraste alternativet. Vilket avtal som lönar sig mest beror däremot på var i landet du bor.

Och även om prognoserna pekar på vissa vinnare just nu, vill experterna påminna om att läget kan förändras snabbt.

”Mycket kan och kommer att hända under vintern som påverkar elpriserna. Det enda vi med säkerhet kan säga är att priserna kommer att vara mer volatila i vinter”, avslutar By Nazemi.

Vill du hitta det bästa elavtalet för just ditt hushåll? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

