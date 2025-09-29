Billigaste elavtalen i vinter: “Resultatet är överraskande”

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Fastpris vinnare i söder

ANNONS

För de som bor i sydligaste Sverige, i elområde SE4 (Skåne, Blekinge och södra Småland), ser läget annorlunda ut. Här är det fasta avtal som enligt prognosen blir billigast i vinter.

En villaägare med en årsförbrukning på 20 000 kWh kan spara drygt 2 200 kronor under vintern genom att binda sitt elpris, jämfört med att välja ett rörligt avtal.

”Resultatet är överraskande. Ett fast elavtal ska egentligen ses som en försäkring för den som vill slippa obehagliga prischocker. Men priserna på elavtal kan ändra sig snabbt så se till och jämför elavtal med jämna mellanrum”, säger Anne By Nazemi.

Soffliggare straffas hårt

Samtidigt visar en rapport från Elskling att fler svenskar helt struntar i att välja avtal – något som kan bli dyrt.

Antalet så kallade ”soffliggare”, hushåll som inte tecknar elavtal och därför får ett anvisat avtal, har ökat med cirka 15 000 sedan i fjol. Totalt handlar det nu om 423 000 hushåll.

För dessa blir räkningen betydligt högre. Under första halvåret 2025 betalade soffliggare i snitt 10-26 procent mer för sin el jämfört med hushåll som tecknat rörliga avtal. För en villaägare i norra Sverige innebar det en extra kostnad på över 4 600 kronor.

”Under semestern är det lätt att glömma bort att teckna ett nytt elavtal. Men det innebär att du kastar pengar i sjön helt i onödan”, sa Anne By Nazemi i ett pressmeddelande tidigare i september.

Råd inför vintern

ANNONS

Slutsatsen från Elsklings analyser är som följer: att vara passiv är det dyraste alternativet. Vilket avtal som lönar sig mest beror däremot på var i landet du bor.

Och även om prognoserna pekar på vissa vinnare just nu, vill experterna påminna om att läget kan förändras snabbt.

”Mycket kan och kommer att hända under vintern som påverkar elpriserna. Det enda vi med säkerhet kan säga är att priserna kommer att vara mer volatila i vinter”, avslutar By Nazemi.

Vill du hitta det bästa elavtalet för just ditt hushåll? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.