Två höghastighetståg har kolliderat i centrala Spanien. Minst 64 människor har omkommit. Sönderslagna tågvagnar ligger vid sidan av banvallen bland förvridna plåtstycken, andra vagnar står och lutar på rälsen.
Snabbtåg-krasch i Spanien – fler än 60 döda
Minst 64 personer har omkommit, meddelar Emiliano García-Page, regeringschef i regionen Castilla-La Mancha enligt flera spanska medier.
Flera ambulanshelikoptrar rapporteras vara på plats, liksom brandkår och andra räddningsstyrkor. En lokal idrottshall uppges ha förberetts för att skadade passagerare ska kunna tas emot där.
Det varslades tidigt om att det mycket väl kan vara fler döda än i den katastrofala krocken i andalusiska Adamuz i januari, där 45 personer omkom.
”Mänskliga faktorn”
Det ena höghastighetståget hade avgått från Madrid klockan åtta och var på väg mot andalusiska Sevilla. Krocken skedde i kommunen Urda, drygt tio mil söder om Madrid, strax före klockan nio.
Båda tågen var på väg söderut och det ena körde på det andra bakifrån, enligt den myndighet som ansvarar för Spaniens järnvägstrafik. Det ena tåget uppges ha stått still på rälsen.
Experter och insatta som El País och Europa Press har talat med bedömer att den mänskliga faktorn har spelat in i ett läge då ett automatiskt signalsystem inte har fungerat som det ska.
Tågen uppges tillhöra de konkurrerande bolagen Renfe (statligt) och Iryo (privatägt), vars tåg färdas i hastigheter upp till 300 kilometer i timmen på dessa sträckor.
De två tågen hade sammanlagt fler än 540 passagerare vid olyckstillfället. Sveriges utrikesdepartement har inga uppgifter om skadade svenskar.
Flera tidigare olyckor
Olyckan följer på flera allvarliga tågolyckor i Spanien under de senaste åren. I januari i år omkom 45 människor i kollisionen i andalusiska Adamuz. Ett höghastighetståg som var på väg från Málaga på sydkusten till Madrid spårade ur och rände in i ett annat tåg.
Den värsta tågolyckan som har skett i landet ägde rum i Santiago de Compostela i Galicien sommaren 2013, då ett höghastighetståg spårade ur i en kurva. Då omkom 78 människor och ett hundratal skadades.
Spaniens regering har ställt in alla planerade åtaganden på onsdagen med anledning av det inträffade. Hundratals tåg har ställts in.
Höghastighetssträckan mellan Madrid och Sevilla var den första av sitt slag i Spanien när den invigdes 1992. I dag har landet det största höghastighetsnätet i EU med flera hundra avgångar varje dag.
Martin Mederyd Hårdh/TT