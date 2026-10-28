Snabbtåg-krasch i Spanien – fler än 60 döda

Det varslades tidigt om att det mycket väl kan vara fler döda än i den katastrofala krocken i andalusiska Adamuz i januari, där 45 personer omkom.

Minst ett 40-tal människor befaras ha omkommit i olyckan.

”Mänskliga faktorn”

Det ena höghastighetståget hade avgått från Madrid klockan åtta och var på väg mot andalusiska Sevilla. Krocken skedde i kommunen Urda, drygt tio mil söder om Madrid, strax före klockan nio.

Båda tågen var på väg söderut och det ena körde på det andra bakifrån, enligt den myndighet som ansvarar för Spaniens järnvägstrafik. Det ena tåget uppges ha stått still på rälsen.

Experter och insatta som El País och Europa Press har talat med bedömer att den mänskliga faktorn har spelat in i ett läge då ett automatiskt signalsystem inte har fungerat som det ska.

Tågen uppges tillhöra de konkurrerande bolagen Renfe (statligt) och Iryo (privatägt), vars tåg färdas i hastigheter upp till 300 kilometer i timmen på dessa sträckor.

De två tågen hade sammanlagt fler än 540 passagerare vid olyckstillfället. Sveriges utrikesdepartement har inga uppgifter om skadade svenskar.