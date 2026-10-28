Fälld för sex fall av ofredande: Nu går politikern till HD

Mannen, tillika lokalpolitiker, har dömts i båda instanserna för sex fall av ofredande och ska även betala 58 000 kronor i skadestånd till sin grannfamilj.

Politikern accepterar inte domarna. Nu har han gått till Högsta domstolen och kräver att den tar upp fallet.

Allt började med att en familj köpte en fastighet bredvid den i dag före detta politikern i Karlskoga kommun 2023.

Efter att familjen flyttat in, kontaktades pappan i familjen av grannen, lokalpolitikern.

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”Sämre tryck på vattnet”

Mannen hävdade att han fått ”sämre tryck” i sin vattenledning sedan familjen flyttat in och att den nya grannfamiljen på något oklart sätt ”påverkat” ledningen.

Det var startskottet för en lång rad händelser där mannen ofredade familjen, skriver KT.

Bland annat satte sig mannen på en stol vid tomtgränsen och tittade i timmar in genom familjens fönster.

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Vid ett annat tillfälle ställde han sig i vägen för familjens bil när de skulle åka i väg och vägrade flytta sig.

Den nya familjen undersökte hur vattenledningarna var dragna och konstaterade att deras fastighet inte hade något med grannens vatten att göra.

Grannen fortsatte ändå att bråka. Förutom att sitta vid tomtgränsen och stirra in genom deras fönster, kunde han stå vid tomtgränsen och dricka öl för att sedan slänga ölen på familjens hund.

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