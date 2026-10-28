En politiker som fällts av både tingsrätt och hovrätt för sex fall av ofredande går nu till Högsta domstolen för att få rätt.
Fälld för sex fall av ofredande: Nu går politikern till HD
Både tingsrätten och hovrätten har fällt mannen och slagit fast att han medvetet kränkt sin grannfamilj, bland annat genom att sitta vid tomtgränsen och filma dem.
Mannen, tillika lokalpolitiker, har dömts i båda instanserna för sex fall av ofredande och ska även betala 58 000 kronor i skadestånd till sin grannfamilj.
Politikern accepterar inte domarna. Nu har han gått till Högsta domstolen och kräver att den tar upp fallet.
Allt började med att en familj köpte en fastighet bredvid den i dag före detta politikern i Karlskoga kommun 2023.
Efter att familjen flyttat in, kontaktades pappan i familjen av grannen, lokalpolitikern.
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”Sämre tryck på vattnet”
Mannen hävdade att han fått ”sämre tryck” i sin vattenledning sedan familjen flyttat in och att den nya grannfamiljen på något oklart sätt ”påverkat” ledningen.
Det var startskottet för en lång rad händelser där mannen ofredade familjen, skriver KT.
Bland annat satte sig mannen på en stol vid tomtgränsen och tittade i timmar in genom familjens fönster.
Vid ett annat tillfälle ställde han sig i vägen för familjens bil när de skulle åka i väg och vägrade flytta sig.
Den nya familjen undersökte hur vattenledningarna var dragna och konstaterade att deras fastighet inte hade något med grannens vatten att göra.
Grannen fortsatte ändå att bråka. Förutom att sitta vid tomtgränsen och stirra in genom deras fönster, kunde han stå vid tomtgränsen och dricka öl för att sedan slänga ölen på familjens hund.
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”Ville bara titta på sparvarna”
Mannen erkänner i förhör att han suttit på en stol vid tomtgränsen, men inte att han filmat i timmar i sträck.
Och att han suttit och tittat in på deras tomt var för övrigt bara för att han kollade in sparvar som satt på grannfamiljens tak.
Det här fick naturligtvis familjen att anmäla grannen, tillika politikern, som i Örebro tingsrätt fälldes för sex fall av ofredande.
Mannen fick en villkorlig fängelsedom och 4 000 kronor i dagsböter. Han dömdes även att betala 58 000 kronor i skadestånd till familjen.
Hos hovrätten begärde mannen att bli frikänd och därmed även slippa skadestånd.
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Vill få upp fallet i HD
Göta hovrätt gick dock på tingsrättens linje och fastställde domen utom på en punkt.
Man halverade dagsböterna eftersom mannens inkomst ändrats sedan tingsrätten.
Nu fortsätter grannfejden eftersom mannen gått vidare och begär prövningstillstånd i Högsta domstolen, berättar KT.
Ex-politikern hävdar att bevisningen är felaktig eller bara har ett begränsat värde samt att de två rättsinstanserna inte kunnat motbevisa hans historia.
Ska man sammanfatta läget känns det ganska riskfritt att konstatera att oddsen för ett prövningstillstånd i HD inte är på lokalpolitikerns sida.
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