Trump kräver sänkt ränta – hotar med handelsstopp

”Sänk räntan eller så kommer jag att stoppa handeln med länder mot vilka vi har ett underskott!", heter det i ett inlägg på Truth Social från Trump på fredagseftermiddagen.

Det är inte första gången den amerikanske presidenten formulerar sig på liknande sätt gentemot Fed. Trump uttryckte vid upprepade tillfällen stark kritik mot dess förre chef Jerome Powell och krävde bland annat att denne skulle agera för att sänka styrräntan.

I maj svors Kevin Warsh, som nominerades av Donald Trump, in som ny chef för USA:s centralbank.