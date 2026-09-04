Nya strategin: Så försöker Ryssland göra oss till spioner

Ryssland försöker rekrytera bland vanliga medborgare som ofta är ovetande om vad de egentligen utför. Nu slår säkerhetstjänsten larm.
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Ryssland kontaktar vanliga medborgare, ofta via nätet. De som kontaktas är ofta helt ovetande om uppdragets egentliga innebörd eller sammanhang. Det enskilda uppdraget kan verka oskyldig, framför allt när man inte har klart vem man gör det åt.
Det kan handla om ett foto av en lagerbyggnad. En video som visar om företaget har säkerhetsvakter vid grinden. Koll på när leveranser sker från och till fabriken.
Men när delarna läggs samman framträder en bild av en ny och offensiv rysk strategi. I Danmark anses dessa operationer ha nått en ny nivå och danska myndigheter har kunnat avslöja konkreta ryska planer på sabotage mot företag.
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”Pågår redan nu – mycket konkret”
Hos Berlingske talar nu Emil Græsholm, chef för kontraspionage vid säkerhetstjänsten Pet, ut om det allvarliga läget.
”Det här är alltså inte bara en varning om att det en dag kan drabba Danmark. Vi ser redan nu att planering pågår, mycket konkret”, säger Græsholm,
Danska myndigheter har ertappat Ryssland med att konkret planera och förbereda sabotage mot Danmark.
Måltavlorna omfattar i synnerhet företag inom försvarsindustrin som har kopplingar till det militära stödet till Ukraina.
”Utpekandet av mål och förberedelserna är så specifika att vi anser det nödvändigt att gå ut med att detta är ett hot som måste tas på allvar”, säger Emil Græsholm.
Anlagda bränder möjligt mål
Han nämner anlagd brand som ett möjligt slutmål.
”Vi har sett förberedelser och planering, och vår uppgift är att upptäcka och motverka detta i ett tidigt skede, snarare än att vänta tills det redan brinner”, säger chefen för kontraspionaget hos Berlingske.
”Planeringen är tillräckligt konkret för att oroa oss.”
Ryssarna ”kastar nu ett bredare nät” i sina rekryteringsförsök, menar kontraspionage-chefen.
Man har flera exempel på hur vanliga danskar blivit föremål för rekryteringsförsök för uppdrag åt Ryssland, ofta utan att de vet vem de arbetar för.
Rekryteringsförsöken sker digitalt, och mottagaren har ofta ingen aning om vem personen bakom upplägget egentligen är.
Det börjar med inlägg där man söker hjälp med till synes vardagliga uppgifter – som att fotografera specifika företag, lasttransporter, grindar eller lagerlokaler, uppgifter som vid en första anblick kan verka ”obetydliga”, säger chefen för kontraspionaget.
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Inlägg på danska på sociala medier
Många av inläggen är på danska och förekommer på Telegram, spelplattformar eller vanliga sociala medier.
”Den person som nappar på ett sådant uppdrag ser inte hela bilden. De ombeds utföra en liten, till synes oskyldig del av operationen”, säger Emil Græsholm.
Enligt chefen för kontraspionaget riktar Ryssland nu in sig på försvarsindustrin i hela Europa på ett betydligt mer målinriktat sätt.
Detta tyder på en ökad rysk riskvilja och visar återigen att Ryssland är pressat.
”Det främsta målet är att stoppa specifika leveranser till Ukrainas försvarsinsatser, men också att avskräcka oss från att hjälpa ukrainarna och från att bygga upp vår egen stridsförmåga”, säger han.
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