Nya strategin: Så försöker Ryssland göra oss till spioner

Det kan handla om ett foto av en lagerbyggnad. En video som visar om företaget har säkerhetsvakter vid grinden. Koll på när leveranser sker från och till fabriken.

Men när delarna läggs samman framträder en bild av en ny och offensiv rysk strategi. I Danmark anses dessa operationer ha nått en ny nivå och danska myndigheter har kunnat avslöja konkreta ryska planer på sabotage mot företag.

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”Pågår redan nu – mycket konkret”

Hos Berlingske talar nu Emil Græsholm, chef för kontraspionage vid säkerhetstjänsten Pet, ut om det allvarliga läget.

”Det här är alltså inte bara en varning om att det en dag kan drabba Danmark. Vi ser redan nu att planering pågår, mycket konkret”, säger Græsholm,

Danska myndigheter har ertappat Ryssland med att konkret planera och förbereda sabotage mot Danmark.

Måltavlorna omfattar i synnerhet företag inom försvarsindustrin som har kopplingar till det militära stödet till Ukraina.

”Utpekandet av mål och förberedelserna är så specifika att vi anser det nödvändigt att gå ut med att detta är ett hot som måste tas på allvar”, säger Emil Græsholm.

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